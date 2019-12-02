«Рак вернулся»: парень из Башкирии во второй раз в жизни сталкивается со смертельной болезнью

13 лет назад в многодетную семью Галлямовых из деревни Никифарово, что в Альшеевском районе, пришла беда. У четырехлетнего сынишки Данира совершенно случайно на осмотре выявилась опасная опухоль – нейробластома средостения, да еще сразу 4 стадии. Ребенка немедленно отправили в Уфу: операция, семь блоков химиотерапии, трансплантация костного мозга… Тогда врачи сотворили настоящее чудо: рак отступил, и через два года Данис вышел в ремиссию. Целых семь лет счастливой и беззаботной жизни, и когда казалось, что все позади, болезнь снова вернулась.

«ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫШАЛАСЬ И НЕ СБИВАЛАСЬ ЛЕКАРСТВАМИ»

- Семь лет мы были счастливы. У онкологов же есть контрольный срок – если в течение пяти лет болезнь не возвращается, значит, человек полностью выздоровел, и его снимают с учета, - рассказывает мама Данира Таскира. – А в ноябре 2015 года сын простудился. Стала повышаться температура, которая плохо сбивалась лекарствами. Мы повезли Данира в больницу, где выяснилось, что это снова о себе дает знать опухоль.

Нейробластома – рак симпатической нервной системы, самая распространенная злокачественная опухоль у младенцев и маленьких детей. Зарождение опухоли начинается в нейробластах - недозревших нервных клетках, которые образуются у плода во время его внутриутробного развития – прим. ред.

И снова больничные стены, 29 блоков «химиотерапии», сложная многочасовая операция, в ходе которой Даниру удалили опухоль и установили эндопротезы тазобедренного сустава и тазобедренной кости. Тогда же в семью Галлямовых пришла новая беда: нейробластому обнаружили и у маленького племянника Данира – двухлетнего Ильяса.

Парню удалили часть бедренной кости и установили эндопротез

- Мой сын – добрый и трудолюбивый парень, который всем готов помогать. Он увлекается фотографией и программированием, любить мастерить с отцом, вместе они чинят технику. Данир уже умеет ездить на машине, ловко управляет трактором и с нетерпением ждет, когда ему будет 18 лет, чтобы получить права. А пока сын учится в 10-м классе, у него дистанционное обучение, ведь большую часть времени мы проводим в больницах, вдалеке от дома и семьи, - вздыхает мама парня. – При этом Данир не отчаивается и не собирается сдаваться, верит, что обязательно победит рак. Так и говорит мне: «Главное - не забывать, ради чего бороться. Я борюсь, потому что знаю, что меня все любят и ждут дома». У мальчишки столько планов на будущее!

«ВЫЯВИЛИ НОВЫЙ ОЧАГ В ПОЗВОНОЧНИКЕ»

К сожалению, на последнем обследовании врачи обнаружили у Данира новый очаг опухоли в позвоночнике – в области шеи, совсем близко от головного мозга. На консультации радиотерапевты назначили курс высокодозной лучевой терапии. Сейчас у Данира вся надежда на лучи, чтобы добить опухоль и не дать ее распространения по всему организму. Сложную процедуру стоимостью в 355 тысяч рублей будут проводить в санкт-петербургской клинике, но у многодетной семьи, в которой кроме Данира воспитываются еще 4 ребенка, нет возможности оплатить лечение самостоятельно.

На помощь к парню снова пришел благотворительный фонд «Наши дети», который уже не раз помогал ему с лечением и необходимыми препаратами. Вот и сейчас волонтеры снова объявили сбор. Если и вы хотите помочь этому молодому парню в его нелегкой борьбе за собственную жизнь, то можете обратиться на сайт фонда, где на личной странице Данира найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях и расходах, а также последние новости о его самочувствии.