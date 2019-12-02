Власти Башкирии рассказали, когда ситуация с общественным транспортом придет в норму

Накануне в башкирском правительстве состоялось очередное оперативное совещание, где подводили предварительные итоги стартовавшей чуть больше года назад транспортной реформы в республике. С докладом о том, как поменялся за это время общественный транспорт, выступил руководитель гостранса Тимур Мухаметьянов. Забегая вперед, отметим, что, по мнению властей Башкирии, транспортная реформа еще не завершилась. Нужно потерпеть еще немного и тогда все станет хорошо.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ТРАНСПОРТ В УФЕ

Как рассказал в своем докладе Тимур Мухаметьянов, на сегодняшний день башкирские власти продолжают борьбу с нелегальными перевозчиками в Уфе. Как заявил руководитель гостранса республики, ведомство работает и по другим направлениям. Например, обновляет автопарк государственного перевозчика «Башавтотранс», готовится оформить все автобусы в едином стиле, внедряет безналичную оплату проезда, разрабатывает стандарты пассажирских перевозок и корректирует схемы маршрутов.

- К настоящему времени мероприятия «дорожной карты» (запланированные действия. – прим. ред.) в целом выполнены. В частности, в Уфе исчезли все нелегальные перевозчики, начали работать в этом направлении на междугородних маршрутах. С начала года арестованы 187 автобусов, в том числе, 51 – в Уфе, - бодро отрапортовал Тимур Мухаметьянов.

По его данным, до конца года автопарк «Башавтотранса» пополнят 527 автобусов, причем 478 уже работают на маршрутах. В то же время, власти «изгнали» 1400 автобусов «малого» класса, принадлежащих нелегальным перевозчикам.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Башкирские власти продолжают эпопею с внедрением безналичного расчета в общественном транспорте. Успехи на этом поприще так вдохновили всю Россию, что некоторые регионы теперь хотят перенять этот опыт. Согласно докладу Тимура Мухаметьянова, республика заняла второе место в стране по контролю за оплатой проезда в транспорте.

- С 1 июля этого года в системе безналичной оплаты зарегистрировался 61 перевозчик, практически со всех районов республики. На данный момент действуют 3668 точек продаж карты «Алга», всего их приобрели 193 тысячи штук, - заявил руководитель регионального гостранса.

На данный момент в Башкирии 60% пассажиров общественного транспорта все оплачивают проезд банковскими или транспортными картами и 40% все еще платят наличными. По данным гостранса республики, половина частных перевозчиков не дают пассажирам возможности воспользоваться безналичным расчетом. На данный момент готовятся поправки в республиканский закон, позволяющий ведомству через суд отзывать лицензии у таких организаций. Как оказалось, такая инициатива не противоречит федеральному законодательству.

ДОЖАТЬ НЕЛЕГАЛОВ

В следующем году гостранс Башкирии планирует обеспечить транспортным сообщением все деревни с населением более 100 человек с райцентрами. Для этого администрации всех районов уже сейчас должны подготовить штрафстоянки для нелегалов.

По итогам доклада Мухаметьянова, у главы Башкирии возник ряд вопросов. Все-таки не стоит забывать, что именно Радий Хабиров, будучи еще временно исполняющим обязанности, поручил провести транспортную реформу. За год в этой сфере произошли значительные изменения. Например, по заверениям горожан, если раньше в некоторых районах города были перебои с транспортом, то сейчас все стало еще хуже: порой автобусы приходится ждать по полчаса. Но руководство республики взволновал, прежде всего, другой вопрос – наличие или отсутствие в автобусах у частников терминалов безналичной оплаты.

- С 1 июня следующего года на таких перевозчиков будут налагать штрафы. Скорее всего, для них они будут неподъемные, порядка 30 тысяч рублей. Такие меры наказания будут действовать по федеральному законодательству. Я не против того, чтобы мы еще и на своем уровне немного поднажали, - заявил глава Башкирии.

Радий Хабиров поинтересовался также у мэра Уфы Ульфата Мустафина, когда в городе пройдут конкурсы на маршруты. Тот заверил главу республики, что перевозчиков на городские маршруты будут отбирать в первом квартале 2020 года.

- Я еще раз повторяю: мы за то, чтобы частный бизнес работал в этой сфере. Но только на наших условиях. Уфа – миллионный город, столица огромной республики. Грязные, убитые, ржавые и определенной модели техники, по улицам Уфы ездить не должны, - подчеркнул Хабиров.