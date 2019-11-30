«Оставил записку маме»: парня из Башкирии до смерти затравили за его редкую болезнь

Вчера утром, 28 ноября, в Стерлитамаке покончил с собой подросток. Его тело нашли под окнами многоэтажки на улице Строителей случайные прохожие и вызвали скорую. Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть мальчика.

Погибшим парнем оказался 16-летний Антон М. (имя изменено – ред.) Парень учился в 9 классе в одной из местных школ, увлекался спортом, мечтал о спортивной карьере, вот только одно обстоятельство серьезно омрачало его жизнь. Антон был инвалидом по зрению, поэтому над ним постоянно подсмеивались и издевались одноклассники и другие школьники.

"ПОШЕЛ НА ДЗЮДО, ЧТОБЫ ДАВАТЬ ОТПОР ОБИДЧИКАМ"

- Антон был дальтоником. То есть он даже не носил очки, а просто путал цвета, но за это его постоянно гнобили, - рассказывает знакомый погибшего парня Динислам (имя изменено – ред.) – Они его постоянно оскорбляли, обзывались, но Антон все терпел и никому не жаловался. Он даже на дзюдо пошел, чтобы научиться давать отпор обидчикам, но вот не справился…

Как рассказывает друг подростка, в то роковое утро Антон оставил на своем телефоне записку для матери, где попросил у нее прощения за свою слабость.

- Он написал, что очень любит ее, но терпеть издевки больше не может. В голове не укладывается, что Антона больше нет, – сокрушается Динислам. – Он был удивительно добрым и отзывчивым парнем. Помню, как раньше мы с ним не очень ладили и почти не общались. А однажды мы поехали в Уфу на соревнования с ночевкой. В первый же день я забыл все свои документы в шкафчике и очень расстроился. А Антон мне их принес и говорит: «Вот, держи и больше не теряй». После этого мы стали достаточно плотно общаться.

Динислам вспоминает о погибшем друге, как о добром и открытом человеке, который всегда был готов прийти на помощь, но, к сожалению, не смог справиться с буллингом среди сверстников. Мама мальчика сейчас очень тяжело переживает смерть сына и горюет, что не смогла его оградить от насмешек в школе.

В свою очередь, в пресс-службе следственного комитета рассказали, что инициировали доследственную проверку по факту гибели подростков. Будут опрошены все свидетели, родные и окружение парня, после чего будет принято определенное процессуальное решение.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким погибшего парня.