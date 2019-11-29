«У нас более половины дорог соответствуют нормативам!»: глава гостранса Башкирии откровенно рассказал о главной проблеме современности

На днях в уютный пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа» пришел самый молодой чиновник башкирского правительства – руководитель гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. В беседе с «Комсомолкой» он поделился планами «дорожного ведомства» на будущий год и рассказал о нескольких проектах гостранса, которые в ближайшее время изменят облик Уфы.

РЕМОНТ ДОРОГ

Первый вопрос, который мы задали Тимуру Мухаметьянову, естественно, касался автомобильных дорог республики. Сколько бюджетных денег было потрачено на их ремонт и содержание в этом году? А чего ждать в следующем?

- На мой взгляд, нет смысла рассматривать ямочный и капитальный ремонт отдельно, без иных видов деятельности в дорожно-транспортной отрасли в целом. Наш регион традиционно и заслуженно является одним из крупнейших транспортных узлов в стране. В этой связи глава республики поставил перед нами три стратегические задачи, - рассказывает глава гостранса. – Первая – продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, второе – повысить качество и безопасность общественного транспорта, и третье – снижение аварийности и смертности на дорогах.

По словам Тимура Мухаметьянова, башкирские дорожники сталкиваются с непростым вызовом: по протяженности дорог республика занимает второе место в России. 47,5 тысяч километров дорог необходимо ежегодно ремонтировать и обслуживать.

- Дорожный фонд республики постоянно растет и в этом году достиг своего исторического максимума – 24 млрд 451 млн рублей. В эту сумму входят и федеральные и региональные деньги, - отмечает глава гостранса Башкирии.

На сегодняшний день в Башкирии 54,5% дорог соответствуют нормативным показателям. По словам Тимура Мухаметьянова, задача дорожного ведомства, ежегодно увеличивать эту цифру на полпроцента. Следовательно, к концу года нормативам будет соответствовать уже 55% автодорог республики.

В этом году башкирские дорожники отремонтировали 1260 километров дорогФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Это наш ответ тем, кто говорит, что в республике дороги хуже, чем в других регионах – у нас более половины дорог соответствуют нормативам! - подчеркнул глава Гостранса.

Он отмечает, что привести дорогу к нормативу возможно только при ремонте или реконструкции.

- Поэтому примерно половина денег из дорожного фонда республики идет на ремонт. В этом году мы также показали своего рода рекорд – 1260 километров дорог было отремонтировано. Для сравнения: протяженность трассы Уфа – Оренбург 380 километров, - рассказал Тимур Мухаметьянов.

Кроме того, около четверти дорожного фонда Башкирии круглый год уходит на содержание дорог.

О РЕАГЕНТАХ НА ДОРОГАХ

Жителям Башкирии не раз приходилось слышать об использовании в городах химических реагентов для борьбы со снегом и гололедом. В итоге, горожане постоянно жаловались на испорченную обувь, редко какая пара «доживала» до конца зимы. Недавно власти республики объявили, что этой зимой нечто подобное начнут использовать и в Уфе. Мы попросили Тимура Мухаметьянова развеять опасения уфимцев на этот счет.

- С этого года мы уже начали использовать в Уфе специальную соль «Бионорд». Мероприятие это не дешевое, оно обойдется бюджету примерно в 120 млн рублей. Это довольно щадящий реагент для обуви и домашних животных, но довольно резко реагирует на лед. Буквально за 30-40 минут он полностью «растворяет» гололед и очищает дорогу, - отмечает руководитель Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

ПРО ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД

На днях также стало известно, что печально известный Восточный выезд из Уфы все-таки будет достроен. Недавно делегация Башкирии побывала на транспортном форуме в Москве, где заключила соглашение с инвестором.

- На полях форума «Транспортная неделя» мы провели пять ключевых встреч, по результатам которых были приняты решения по реализации крупных инфраструктурных проектов. Самый крупный из них – Восточный выезд из Уфы. Кроме самого тоннеля длиной 1,2 километра, будет построен мост через Уфимку, длиной почти два километра и почти 10 километров дороги с двумя автомобильными развязками. Одна будет от Федоровки на Шакшу, другая – на съезде на трассу М-5. Общая стоимость этого проекта – 34,5 млрд рублей. По результатам переговоров на форуме, нам удалось снизить эту стоимость на миллиард, - говорит Тимур Мухаметьянов.

На сегодняшний день в Башкирии 54,5% дорог соответствуют нормативным показателям. Фото: Эльвира Суслова

- Нам удалось в ходе непростых переговоров с банком сократить общую стоимость проекта с 73 до 43 млрд рублей. В свою очередь, мы уже готовы к началу строительных работ. Ожидается, что они начнутся 20 января, - заявил глава гостранса Башкирии.По словам главы Гостранса республики, изначально предполагалось, что общая стоимость проекта будет составлять 73 млрд рублей, а концессионное соглашение должны были заключать до 2042 года.

ЧТО ЖДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ УФЫ

Мы решили поинтересоваться у главы транспортного ведомства о судьбе многострадального скоростного трамвая в Уфе. Разговоры о его появлении в башкирской столице идут не первый год, были даже разработаны несколько проектов. Как оказалось, руководитель гостранса Тимур Мухаметьянов, видит ситуацию шире.

- Наша задача не построить трамвай, а создать комфортные условия передвижения по городу, используя единый тариф и маршрут, а также удобный и безопасный транспорт. Для себя мы видим развитие скоростной транспортной системы в городе по нескольким направлениям. Первое – городская электричка. РЖД нас в этом полностью поддерживает. Здесь мы пойдем по сценарию Московской кольцевой железной дороги – это будет полноценный и полноформатный элемент транспорта, включающий в себя 23 станции, - рассказывает руководитель гостранса.

Гостранс Башкирии по проекту железнодорожной ветки вокзал-аэропорт получил одобрение от РЖДФото: Анна САДОВНИКОВА

По его словам, когда проект будет реализован, город будет «окольцован» и на самых крупных станциях появятся пересадочные узлы. Так, например, от станции Правая Белая пассажиры смогут уехать практически в любую точку города на трамвае или автобусе. В планах также связать станции Парковая и Черниковка скоростным трамваем.

- Это что касается транспортной инфраструктуры. Но для пассажира будет важнее, что проехать по этому кольцу он сможет по единому часовому тарифу. То есть в течение часа можно будет пересаживаться с одного вида транспорта на другой, - поделился далеко идущими планами Тимур Мухаметьянов.

Что касается скоростного трамвая, то главная проблема этого проекта – поиск инвестора. На данном этапе условия потенциальных инвесторов не подходят республике.

- Каждый инвестор, который интересовался этим проектом, предлагает, по сути займ для государства. В этом случае предполагается, что мы заплатим за скоростной трамвай больше, чем, если бы строили пути и покупали вагоны напрямую за бюджетные деньги. Но, все-таки на сегодняшний день проект скоростного трамвая для нас приоритетный. В следующем году мы готовы выйти с ним на «Инвестиционный час» и начать его реализацию уже со следующего года. Но, систему эту мы видим комплексно, а не как отдельные ее составляющие, вроде городской электрички и скоростного трамвая, - отметил глава гостранса Башкирии.

СОБСТВЕННЫЙ «АЭРОЭКСПРЕСС»

Еще один вопрос, который не первый год будоражит умы горожан – как связать железнодорожный вокзал и воздушную гавань Уфы. В беседе с «Комсомолкой» Тимур Мухаметьянов отметил, что республиканские власти считают этот проект приоритетным.

- Мы благодарим за понимание руководство РЖД – они подтвердили свою готовность начать проектирование железнодорожной ветки до аэропорта. Единственное, что хотелось бы отдельно отметить – она станет частью проекта городской электрички. Станция «Аэропорт» будет находиться между станциями «Нижегородка» и Зубово-Чесноковка, - поделился планами руководитель гостранса Башкирии.