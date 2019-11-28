2019-11-28T18:29:02+03:00
Происшествия

Огненный летающий объект сняли на видео жители Башкирии

Позже выяснилось, что всех напугала ракета "Тополь-М"
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В небе над Башкирией сегодня, 28 ноября, был замечен странный летающий объект. По словам очевидцев, ярко светящееся нечто пролетело высоко в поднебесье, оставив после себя клубы дыма в виде кольца и едкий химический запах.

- Дым дошёл до земли, вместе с неприятным запахом химии, будто сожгли что-то. Как-то страшно было, жутковатое зрелище, - пишет житель Мелеуза - один из свидетелей таинственного НЛО.

Этот же летающий объект заметили в Уфе, Ишимбае, Раевке, Бижбуляке, а за пределами республики. Местные паблики заполнили снимки неба с ярким световым пятном.

Мнение пользователей относительно природы объекта разделились. Некоторые предположили, что это небесное тело - астероид или комета. Другие уверены, на Землю вторглась внеземная жизнь. Третьи предположили, что это скорее всего была ракета или сверхзвуковой самолет. Последние оказались ближе всего к истине.

Чуть позже ответ дали в Министерстве обороны России.

"С полигона «Капустин Яр» проведен пуск ракеты «Тополь», она успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане", - сообщили в минобороны.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В небе над Башкирией заметили странный летающий объект.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он просил меня вернуться, но я сказала, что не могу больше встречаться»: девушка пропавшего студента вспомнила последний разговор с ним
Ссора молодых людей закончилась исчезновением студента-второкурсника. Его уже четыре дня ищут по всему Новосибирску. Мама парня надеется, что тот жив, а вот его девушка в этом не уверена
«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детей в Иркутской области обвиняют в истязании ребенка
Директор учреждения, сотрудница которого якобы ударила ребенка, предполагает, что мамочка, что снимала видео, неверно истолковала действия» [видео]
Все отделение знало об изнасиловании следовательницы в Сочи, но перевестись в другой отдел ей не давали
Травля коллег-женщин и домогательства мужчин: сестра Марии Клочковой рассказала, почему девушка покончила с собой после 3 месяцев службы в полиции [аудио]
Новости 24
В Уфе появился первый переход со светодиодной подсветкой
В Башкирии женщина с пожилой матерью спаслись из пожара благодаря извещателю
Уфимский аэропорт получит 1,5 млрд рублей на реконструкцию аэродрома
«Будто снова стал отцом»: Радий Хабиров рассказал о хороших новостях для мам
КПРФ исключила из своих рядов правозащитника, который раскритиковал бюджет Башкирии
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Уфе изменили схему движения популярного маршрутного автобуса
В Башкирии фура столкнулась с грузовым поездом
В День матери в Башкирии скончался трехмесячный малыш
В Уфе откроют каток, вмещающий тысячу человек
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
Оскорбленная обвинением в измене молодая девушка из Башкирии пырнула любовника ножом
Ревизоры нашли в Башкирии более двух тысяч долгостроев на 47 млрд рублей
В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Башкирия»