Огненный летающий объект сняли на видео жители Башкирии

В небе над Башкирией сегодня, 28 ноября, был замечен странный летающий объект. По словам очевидцев, ярко светящееся нечто пролетело высоко в поднебесье, оставив после себя клубы дыма в виде кольца и едкий химический запах.

- Дым дошёл до земли, вместе с неприятным запахом химии, будто сожгли что-то. Как-то страшно было, жутковатое зрелище, - пишет житель Мелеуза - один из свидетелей таинственного НЛО.

Этот же летающий объект заметили в Уфе, Ишимбае, Раевке, Бижбуляке, а за пределами республики. Местные паблики заполнили снимки неба с ярким световым пятном.

Мнение пользователей относительно природы объекта разделились. Некоторые предположили, что это небесное тело - астероид или комета. Другие уверены, на Землю вторглась внеземная жизнь. Третьи предположили, что это скорее всего была ракета или сверхзвуковой самолет. Последние оказались ближе всего к истине.

Чуть позже ответ дали в Министерстве обороны России.

"С полигона «Капустин Яр» проведен пуск ракеты «Тополь», она успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане", - сообщили в минобороны.

Фото: соцсети