«Не могли выговорить Башкортостан – называли меня Башко»: представительница республики – об участии в мировом конкурсе красоты

Аниса Рамазан, представлявшая республику в финале конкурса «Самое красивое лицо мира - 2019», рассказала «Комсомолке», что участники и жюри знают о Башкирии, подкладывают ли соперницы друг другу в туфли битое стекло и что значит быть Мисс Мира.

СОТНЯ ПРЕТЕНДЕНТОК - ОДНА ПУТЕВКА В ФИНАЛ

Ветеринар, хореограф, модель и будущий кандидат наук – все это о 25-летней Анисе Рамазан, единственной россиянке, попавшей во взрослую категорию конкурса «Самое красивое лицо мира - 2019». Сейчас девушка учится в аспирантуре Аграрного университета в Волгограде, пишет диссертацию, но часто навещает семью в Башкирии. «Обожаю Уфу, она - часть меня», - признается юная модель.

Аниса умудряется совмещать учебу, преподавание и визиты к родным с участием в модельных показах и различных конкурсах красоты. «Face of beauty - 2019» - это уже восьмое подобное мероприятие для девушки.

- Я участвую в конкурсах с 2016 года, в моём портфолио восемь конкурсов красоты из них три главных титула и три номинации. На региональном конкурсе «Мисс Россия» я взяла титул «Мисс Очарование», у меня также есть титул «Королевы Зрительских Симпатий», и, наверное, главный сейчас тут – «Самое красивое лицо Башкортостана 2019», - рассказывает девушка.

Получить последний из титулов было непросто. По словам Анисы, на него претендовали около сотни девушек, но опыт участия в конкурсах сыграл свою роль и после жесткого отбора жюри присудило ей победу. Впереди замаячил мировой гранд-финал, который в этом году проходил на Филиппинах.

- До этого я даже предположить не могла, что однажды поеду представлять страну на мировом уровне, - скромно говорит девушка.

«МЫ ВСЕ ПЛАКАЛИ»

После стольких конкурcов красоты, казалось бы, очередной уже ничем не способен удивить Анису. Однако сюрпризов оказалось много, главным образом во внеконкурсной программе. Роскошные пляжи, блюда из морепродуктов, цветочные венки – о таких каникулах посреди морозной башкирской осени девушка могла только мечтать.

- Меня поразило гостеприимство, с которым нас встретили, организованность и дружелюбие. Каждый день мы ездили на экскурсии, встречались с важными людьми и раз за разом для нас организовывали что-то новое – то концерты, то танцевальные номера, - вспоминает Аниса.

Одними из самых ярких впечатлений для девушки оказались уроки летного мастерства в местном аэропорту, круизы на кораблях по островам и посещение огромного заповедника.

- Для нас организовали цирковое представление, после которого мы могли потрогать дикий животных. Нам даже довелось покормить из соски молодого тигра! – смеется девушка.

Но больше всего Анисе запомнились благотворительные миссии.

- Быть мировой королевой не так просто, ты должна быть прежде всего красива душой и своими поступками! Помогать - входит в твои основные обязанности. В рамках благотворительных этапов мы ездили в дальние, горные районы к коренным жителям Филиппин. Нас возили на военных машинах с охраной и съёмочной группой. Там мы познакомились с бедными, но таким светлыми детишками, - с дрожью в голосе вспоминает девушка. - Они танцевали для нас, знакомили со своей культурой. Это самые талантливые дети, лучезарные, искренние, я полюбила их всей душой. Мы тогда все плакали…

Самым запоминающимся моментом конкурса для Анисы стала поездка по бедным районам Филиппин и знакомство их жителями. Фото: из личного архива

Гостьи из разных стран обращали на себя внимание на улицах местных городов – девушек воспринимали как звезд, с ними постоянно фотографировались прохожие, им делали комплименты.

- Для местных жителей «Мисс Мира» - значимые люди, которые богаты внутренне, олицетворяют собой доброту, искренность и многогранность, - объясняет Аниса. – Все были рады нас видеть.

ЗАГАДОЧНАЯ БАШКИРИЯ

На мировой финал съехались несколько десятков девушек со всего мира. На общем знакомстве всем участницам вручили ленты с названием стран и регионов, которые они представляют. Казалось бы, все они соперницы и каждой нужна победа, но страшилки в духе – девушки режут друг другу платья и подсыпают в туфли битое стекло, чтобы выиграть корону, по признанию Анисы, не более чем слухи.

- Я за время конкурса подружилась со многими девочками. Каждый раз при переезде в другой город организаторы селили нас в гостинице с участницами из разных стран – это была прекрасная возможность познакомиться со всеми девочками поближе. Они все оказались добрыми и коммуникабельными, - признается Аниса.

За время конкурса Аниса подружилась с участницами из разных стран. Фото: из личного архива

Жалеет девушка лишь о том, что свободного времени было недостаточно. Из-за плотного графика конкурсантки даже спали всего пару часов в сутки, о том, чтобы угостить друг друга национальными блюдами или выучить пару фраз на незнакомом языке и речи не шло. Однако познакомить соседок с загадочной Башкирией Аниса все же успела.

- Я постоянно рассказывала девушкам о Башкортостане. Не все знали, что это и где, но им было интересно узнать об этом многогранном, красивом и щедром крае. Я рассказывала, что Башкирия богата природными ископаемыми, показывала им фотографии нашей роскошной природы, описывала гостеприимство местных жителей. А еще всем запомнилась история нашего национального героя Салавата Юлаева, - вспоминает Аниса.

А вот обилие согласных в названии республики у некоторых девушек вызвало серьезные затруднения.

- Название республики многим участницам было очень трудно выговорить. Было очень забавно наблюдать, как они пытаются правильно произнести «Башкортостан». В итоге девочки придумали для меня пару имён попроще, - смеется Аниса. – Называли меня то Башко – сокращённо от Башкортостана, то Рапунцель - за мои длинные волосы.

Если многие конкурсантки и узнали о Башкирии только от Анисы, то судьи и организаторы, по признанию девушки, были очень хорошо информированы о республике и ее достопримечательностях.

НИЧЕГО СЛОЖНОГО

Сам финал проходил на протяжении нескольких дней и был поделен на этапы. Девушки представляли свои национальные костюмы, дефилировали в купальниках и вечерних платьях, участвовали в фотосессиях, демонстрировали свои таланты и давали интервью организаторам. Аниса признается, что ни одно из заданий не вызвало у нее затруднений.

В финале девушек ждали несколько фотосессий, дни были расписаны буквально по минутам. Фото: из личного архива Анисы

- Пройдя столько конкурсов и набравшись опыта, перестаешь волноваться, мне было так легко и спокойно. Все эти этапы я проходила с удовольствием, улыбка не сходила с моего лица, - уверяет девушка.

Анису выручил не только опыт участия в конкурсах, но и навыки, приобретенные за годы занятий танцами. Девушка посвятила им 14 лет, а затем отучилась на хореографа и теперь сама преподает танцы. Свои умения Аниса продемонстрировала на этапе талантов. Девушка успешно выступила и на остальных этапах, но «Самым красивым лицом мира» в итоге признали представительницу Таиланда. Правда, остальные конкурсантки не восприняли это как проигрыш.

- Все девочки, которые участвовали в отборочном туре разных стран и республик, уже были победительницами, так как отбор был очень жёсткий, - признается Аниса. - На Филиппинах выбирали лучшую из лучших, но то, что Башкортостан вошёл в топ-30 самых красивых лиц мира, для меня уже победа.