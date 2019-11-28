В Башкирии на новогодних каникулах введут «полусухой» закон

Башкирию потихоньку охватывает новогоднее настроение, на городских площадях появились первые елки, на фасадах – красочная иллюминация, в витринах магазинов – яркие гирлянды и подарки. Что нового придумали власти для создания в республике праздничной атмосферы? Ответ на этот вопрос дали участники очередной «оперативки» в правительстве Башкирии.

НОУ-ХАУ СЕЗОНА - ПИКСЕЛЬНЫЕ ЕЛКИ

Как проходит подготовка к новогодним гуляниям, где будут главные елки и когда их включат, рассказал вице-премьер правительства Башкирии, министр ЖКХ Борис Беляев.

Первая этап подготовки к главному зимнему празднику, по его словам, завершится уже 1 декабря. К этому сроку большая часть зданий и городских дорог должна быть украшена праздничной иллюминацией. Красочные гирлянды развесят на фасадах домов, входных группах зданий, деревьях, над проезжей частью основных магистралей. К 10 декабря на главных площадях муниципалитетов уже должны красоваться елки, ледовые городки, скульптуры и горки – все основные атрибуты новогоднего настроения.

К новогодним праздникам в Башкирии должны построить 1266 горокФото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, в этом году подготовка к празднику обещает быть более масштабной - одних ледовых городков в республике построят 1099 штук, в прошлом году их было на 11 процентов меньше.

Елок же будет и того больше – 1782, из них 1634 – живые. Однако здесь жителей Башкирии ждет сюрприз. В этом году центральные площади девяти городов Башкирии впервые украсят пиксельные ели. Самая высокая из них – 32-метровая – будет установлена на площади имени Салавата Юлаева в Уфе.

Как заметил глава Башкирии Радий Хабиров, новые пиксельные елки – удовольствие не из дешевых. Однако в отличие от настоящих, они могут использоваться несколько лет подряд и менять свой облик в зависимости от праздничной тематики. Так что пиксельные ели, по-видимому, пропишутся в Уфе не на один год.

Еще две столичные елки разместятся на площади имени В.И. Ленина и на Советской площади. Кстати, последняя не видела новогодних гуляний уже давно, но на фоне обсуждения ее будущего власти решили возродить старую традицию и поставили здесь 28-метровую живую ель.

Кстати, в остальных городах Башкирии зеленые красавицы будут меньше уфимских. Так, Стерлитамак украсит 24-метровое новогоднее дерево, а в остальных городах республики елки будут примерно одинаковой высоты – от 14 до 18 метров.

ЛЕДЯНЫЕ ГЕРОИ СКАЗОК

Отдельная история – новогодние арт-объекты и скульптуры. В преддверии международной Фольклориады, которая пройдет в Башкирии летом 2020 года, муниципалитетам посоветовали обратить внимание на героев башкирских и русских сказок, а также сказок народов республики. Вполне вероятно, что наряду с ледовыми скульптурами мышей и крыс, которые являются символами наступающего года, на площадях Башкирии этой зимой можно будет увидеть ледяного Урал-батыра или Акбузата.

В этом году более 600 новогодних арт-объектов и скульптур украсят города и села БашкирииФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Подводя итог обсуждению подготовки к праздникам, Радий Хабиров выразил пожелание, чтобы в будущем все эти работы завершались до начала декабря.

- На следующий год давайте попробуем все-таки закончить оформление пораньше. Москва уже вся нарядная, а еще конец ноября, - заметил Хабиров, посетивший столицу страны неделей ранее.

Эту идею участники оперативки поддержали, предложив поставить в новом году более жесткие сроки - управиться с елками и иллюминацией к 25 ноября.

СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ

Чем нас будут развлекать на длинных новогодних выходных, рассказал вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров. По его словам, власти приготовили насыщенную программу, полную культурных и спортивных мероприятий.

На Гостином дворе в Уфе с 31 декабря по 3 января будет проходить праздничная акция Terra Zima. Гостей фестиваля ждут веселые эстафеты, катания на собачьих упряжках, музыкальные сеты от ди-джеев, световые проекции и ледяной трон. 3 января уфимцы и гости города смогут посмотреть на парад Снегурочек, а 4 января — на парад конно-санных экипажей в парке «Кашкадан». 7 января по всей республике пройдут Рождественские гулянья, снежные бои, конкурсы песен и стихов.

Со 2 по 6 января большинство спортзалов и площадок в школах Башкирии будут открыты для желающих заняться спортом. Вдобавок в каждом муниципалитете пройдут «Новогодние семейные игры 2020». Это семидневный спортивный фестиваль, где каждый день посвящен отдельному виду спорта.

На протяжении всех зимних каникул в муниципалитетах будут проходить праздничные елки, творческие коллективы республики организуют выступления и концерты.

Главная новогодняя елка республики, кстати, состоится уже 20 декабря в ГКЗ «Башкортостан». В ней примут участие 780 школьников, среди которых отличники, победители олимпиад и спортивных состязаний, дети из малоимущих, многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями. 25 декабря более сотни талантливых ребят из Башкирии поедут на Кремлевскую елку в Москву. 11 января в Театре оперы и балета в Уфе пройдет Аксаковкая елка-2020, куда пригласят «особенных детей».

Чтобы жители разных районов и городов Башкирии не мучились вопросом, куда сходить в тот или иной день, в республике запустили специальный ресурс - Новогодний календарь-2020. С ним можно ознакомиться на сайте «Культурный мир Башкортостана». Пока в календаре представлены не все мероприятия, но по ходу декабря он заполнится под завязку, обещают власти.

ТРЕЗВЫЙ НОВЫЙ ГОД?

Волнующих многих жителей вопрос – будут ли на новый год продавать алкоголь – тоже не остался без внимания. Схему работы точек продажи спиртного озвучил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

- Мы остановились на таком варианте: 1 и 2 января - это праздники, и мы не ограничиваем ничего, 3-го января делаем перерыв - алкоголь не продается в республике вообще, 4, 5 и 6 января он продается с 10:00 до 14:00, а 7 и 8 января магазины снова работают в обычном режиме, - объяснил Сидякин.

Полный запрет на продажу спиртного будет действовать 3 января, частичный - 4, 5 и 6-гоФото: Олег ЗОЛОТО

Такое расписание власти составили исходя из результатов прошлогодних каникул. По словам главы администрации, большинство преступлений и пожаров пришлось как раз на 4 и 5 января. Сидякин объяснил это затяжными возлияниями, поэтому решено было дать людям «алкогольную паузу». Что такую заботу оценят не все жители Башкирии, предсказуемо, поэтому глава Башкирии посоветовал коллегам приготовиться к критике.

Чтобы компенсировать ограничения в плане спиртного, Радий Хабиров поручил коллегам плотнее насытить новогодние праздники событиями, «чтобы жизнь бурлила, кипела». При этом бурлить она должна не только у простых граждан, но и у стражей порядка. Им приказано усиленно следить за нелегальной продажей спиртного и наказывать нарушителей.

Насколько действенным окажется «полусухой закон», покажет время. После праздников глава Башкирии поручил представить обновленную статистику преступлений и ДТП, чтобы сделать выводы для следующих каникул.

НОВЫЙ ГОД В ЦИФРАХ

В Башкирии по случаю Нового года

- построят 1099 ледовых городков;

- откроют 566 катков;

- оборудуют 1266 горок;

- установят 1782 елки и более 600 арт-объектов;

- проведут 6046 мероприятий;

- запретят продажу спиртного 3 января и частично ограничат 4, 5 и 6.