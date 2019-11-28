Уфа вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни

На днях Финансовый университет при правительстве составил рейтинг российских городов по качеству жизни. В список попали 78 городов с населением более 250 тысяч человек. Подобное исследование аналитики и эксперты проводят уже в шестой раз – впервые результаты исследования качества жизни в крупнейших мегаполисах страны появилось в 2014 году.

КАК СЧИТАЛИ

Ученые Финансового университета при правительстве России провели подробный социологический опрос населения в каждом из городов. Они проанализировали мнение как минимум 600 жителей каждого мегаполиса о тех или иных сторонах городской жизни.

Участнику опроса нужно было оценить состояние жилого фонда и уровень благоустройства, работу дорожных служб и общественного транспорта, развитие культуры, качество медицинского обслуживания и дать оценку работе городских властей. В завершении горожанин должен был дать общую оценку положения дел в городе.

На основании соцопросов эксперты и аналитики и составили рейтинг городов России по качеству жизни. Итоговая таблица почти не вызывает удивления – в лидерах оказались самые крупные, стабильно развивающиеся города.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

По итогам опроса, эксперты Финансового университета составили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни. Он оказался довольно необычным, ведь ни Москва, ни Санкт-Петербург не вошли в тройку лидеров.

Первое место в рейтинге российских городов по качеству жизни заняла Казань, второе место у столицы Чеченской республики Грозного, а замыкает топ-3 Тюмень. Четвертую позицию занял Краснодар, а Москва и Санкт-Петербург расположились на пятой и шестой строчках соответственно.

Согласно исследованию, самым худшим городом России по качеству жизни, по мнению самих горожан, стала столица Бурятии Улан-Удэ. Чуть выше расположились Махачкала и Астрахань.

По данным экспертов, больше всего жители Уфы довольны развитием культуры и образования в городе. Фото: Рашит Сарбаев

А ЧТО В УФЕ

Уфа в этом списке заняла девятое место, пропустив вперед в топ-5 Севастополь, Иркутск, Санкт-Петербург и Москву. Десятку лучших замкнула столица Кузбасса Кемерово.

В ходе опроса каждый житель башкирской столицы поставил свою оценку одной из сторон городской жизни. Как пояснили эксперты, чем выше балл – тем сильнее недовольство горожан по тому или иному вопросу. Так, жители Уфы поставили дорожному хозяйству и общественному транспорту 25 баллов. Для сравнения, жители Севастополя, занявшего восьмую строчку в рейтинге, оценили этот показатель в 45 баллов.

Развитию культуры и образования, а также медицинскому обслуживанию в родном городе уфимцы поставили по 13 баллов. В расположившемся на седьмом месте Иркутске горожане оценили эти сферы на 7 и 28 баллов соответственно.

Достаточно интересным оказалось мнение жителей Уфы о работе местных властей. Участники опроса поставили команде Ульфата Мустафина 20 баллов. Для сравнения, мэрия Казани получила 3 балла.

МНЕНИЕ

Эксперт БАГСУ Николай Евдокимов:

- Финансовый университет при правительстве – это организация, которая пользуется доверием, поскольку там работают серьезные эксперты. В рейтинге я не вижу никакой сенсации, потому что уже давно замечено, что уровень жизни в городах-миллионниках, существенно выше, чем в небольших.

Уфа по населению занимает 11-е место, а в этом рейтинге расположилась на девятой строчке – это примерно соответствует численности населения. Понятно, что чем больше людей проживают в городе, тем сильнее в нем развиты разного рода социально-экономические группы. Ну и, безусловно, сама управленческая система выстроена более эффективно, так как подбор более профессионально осуществляется подбор кадров. В этой связи, я не вижу в этом рейтинге ничего не обычного. На мой взгляд, он соответствует действительности.