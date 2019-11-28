Как уфимцу сэкономить на продуктах и не остаться голодным

Вкусно покушать и приготовить еду из качественных продуктов любит каждый. Но цены в магазинах растут с каждым днем, и некоторые уфимцы вынуждены оставлять в гипермаркетах половину своей зарплаты, особенно, если у них большие семьи. Домочадцев и мясом обеспечить нужно, и витаминами в виде овощей и фруктов, и молочкой. Реально ли экономить на продуктах, не оставаясь голодными? «Комсомолка» подскажет, как и где урвать недорогие, но при этом качественные продукты.

Начнем с того, что закупать продукты экономно, можно благодаря предварительному составления списка. Смотрите дома, какие продукты нужно купить, записываете на листочке или в заметках в телефоне и идете в супермаркет. Психологи также рекомендуют ходить за продуктами, будучи сытым, чтобы не нахватать лишнего «голодными глазами».

ОТСЛЕЖИВАЕМ АКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ

Каждый современный человек знает, что купить продукт по акции – выгодно и экономично. Узнавать про них можно через смс-оповещения, если в данном магазине у вас есть дисконтная карта. Например, крупные гипермаркеты частенько устраивают акции на мясо, рыбу, торты, крупы, макароны и молочку. Скидки достигают даже 30%, а это почти половина от стоимости! Но это сделано неспроста. В основном маркетологи, устраивая такие акции, надеются на то, что покупатель придет купить мясо со скидкой и захватит с собой еще других продуктов, зачастую лишних.

Еще один способ не пропустить ни одного суперпредложения, скачать популярное приложение на телефон «Едадил». В поиске можно набрать название товара, который вас интересует, например, макароны определенной фирмы. Приложение покажет вам их стоимость в разных магазинах. Вам остается только выбрать магазин и идти за покупками. И у этого способа, конечно, есть минусы. У вас может уйти немало времени на покупку товаров в разных магазинах и денег на проезд или бензин, если вы на автомобиле.

ПОЧТИ ПРОСРОК, НО ЕСТЬ МОЖНО

«Скидка 25% (зачастую и более)! Обратите внимание на срок годности!» - замечали на прилавках товары с такими наклейками? Многие пугаются их, а кто-то охотно покупает. В основном такие скидки продавец делает на мясо, рыбу, торты и выпечку, то есть на то, что быстро портится.

Увидев красную наклейку и прочитав на ней о скидке, не спешите засовывать ее в корзину и бежать на кассе – проверьте срок годности.Фото: Эльвина АПАРИНА

Увидев красную наклейку и прочитав на ней о скидке, не спешите засовывать ее в корзину и бежать на кассе – проверьте срок годности. Если вы покупаете продукт 10 ноября, а срок выходит 12-го, то брать его стоит только, если вы собираетесь приготовить из него пищу сегодня или завтра. Не рискуйте и не покупайте продукты (особенно мясные), срок которых подошел уже впритык.

ПОКУПАЕМ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ

Сейчас популярностью пользуются большие магазины, гипермаркеты, но каждый из нас помнит добрые старые рынки и оптовые базы, на которых закупались родители и бабушки. Люди старой закалки все скупали в больших объемах – мешки с мукой, гречкой, сахаром, пшеном, рисом и даже макаронами. Покупать таким образом получается не только экономично, но и экологично, ведь упаковки тратится меньше.

Сравним цены:

На оптовой базе гречка 25 кг – 1100 рублей, в магазинах 800 г – 69 рублей;

Мука 25 кг –500 рублей, в магазинах 2 кг – 81 рубль;

Сахар 25 кг – 1500 рублей, в магазинах 800 грамм – 60 рублей;

Рис 25 кг – 750 рублей, в магазинах 800 грамм – 120 рублей.

ЗАБИРАЕМ ЕДУ БЕСПЛАТНО

В Уфе, как и во многих городах, набирает обороты новое движение – фудшеринг, в его основе лежит идея рационального использования продуктов питания. Участники фудшеринга выступают за то, чтобы продукты, еще годные к употреблению, не выкидывались, а отдавались другим людям. В социальных сетях есть даже группа, в ней люди делятся своими продуктами, которые стоят без дела, не понравились по вкусу, истекает срок годности, но пригодны к использованию, остались после праздников.

Зачастую люди предлагают забрать у них овощи, например, картофель или тыкву, детские каши и пюре.

Зачастую люди предлагают забрать у них овощи, например, картофель или тыкву, детские каши и пюре. Бывает, даже в гости зовут, чтобы люди доели их еду – выкидывать жалко.

СОВЕТЫ «КОМСОМОЛКИ», БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ СМОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ

- Составлять список покупок и брать ограниченную (примерно столько, сколько потребуется на эти покупки) сумму денег;

- Ходите (по возможности) в магазин без детей (детям отказывать гораздо сложнее, чем справиться со своими спонтанными желаниями);

- Покупайте продукты на базах и в оптовых магазинах;

- Сравнивайте цены в близлежащих магазинах и выбирайте магазины с минимальной ценой;

- Не забывайте, что нарезанные, мытые, фасованные продукты всегда дороже;

- Пастеризованное молоко в дорогих пакетах можно заменить на обычное, которое надо кипятить;

- Отварной или запеченный кусок мяса гораздо полезнее и дешевле колбасы;

- Покупайте сезонные овощи и замораживайте их (если есть, где хранить);

- Покупайте селедку целиком и сами разделывайте (это намного дешевле селедки, нарезанной кусочками, в баночках);

- Вместо каши в пакетиках покупаем обычную крупу и варим традиционную кашу (это даже полезней);

- Заменяйте покупку соков приготовлением самостоятельно соков, морсов, компотов из дешевых фруктов и ягод в сезон;

- Составляем меню на неделю (месяц) и покупаем только те продукты, которые необходимы для приготовления этих блюд.