«Эхо предков»: основатель башкирской группы «Zaman» выпустил сольный альбом к 100-летию республики

Российская группа «Zaman» - коллектив, собранный из студентов московских музыкальных вузов, сегодня выступает на самых престижных площадках и крупнейших международных фестивалях. «Московские башкиры», как часто называют группу, удивляли своим самобытным искусством зрителей Норвегии, Италии, Германии, Нидерландов, и многих других стран. В 2014 году группа представляла Башкирию на международном конкурсе тюркоязычных исполнителей «Turkvision», в 2015 приняла участие в итальянском конкурсе малых народностей «Suns Europe» - аналоге «Евровидения», в 2018 одержала победу на международном конкурсе «Урал-моно». В год векового юбилея Башкирии основатель и гитарист группы, 31-летний Радмир Муфтахин стал директором Башкирского культурного центра, открытого в Москве, а также выпустил первый сольный альбом, который посвятил столетию республики. В праздничных мероприятиях, посвященных юбилею, которые с большим размахом прошли не только в Уфе, но и в российской столице, группа «Zaman», конечно, тоже принимала самое активное участие - и самым запоминающимся стало их выступление на открытой площадке амфитеатра московского парка «Зарядье», куда музыкантов пришли послушать тысячи зрителей. Башкирскому зрителю, впрочем, нет необходимости куда-то выезжать, чтобы услышать артистов, поскольку «Zaman» постоянный участник популярного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который проводится в Уфе. А недавно группа вновь побывала в башкирской столице, приняв участие в международном музыкальном форуме «Musafir», который Уфа принимала впервые.

ВПЕЧАТЛИЛИ ИТАЛЬЯНСКОГО МАЭСТРО

Среди гостей форума «Musafir» был солист самого прославленного театра мира - миланского Ла Скала, который нередко называют Меккой оперного мира, Алессандро Сваб. Маэстро Сваб оказался еще и педагогом, основателем и художественным руководителем Accademia Lirica Santa Croce (Международной академии оперного искусства) в Триесте, а также руководителем ряда крупнейших европейских музыкальных проектов, таких, как «Il belcanto italiano oetre i confini» (Итальянское бельканто без границ) и «Rogazzi... All'Opera!» («Дети ... в опере!»). На родине, в Италии очень ценят маэстро, который был удостоен высшей государственной награды - стал кавалером Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой в области культуры». Услышав, группу «Zaman» на прошедшем в рамках фрума шоукейсе, уважаемый синьор был так впечатлен искусством артистов, что немедленно пригласил башкирских музыкантов на фестиваль в Италию.

- Приятно, что нашу группу оценил заслуженный деятель искусства Итальянской Республики, солист театр Ла Скала Алессандро Сваб. На следующий год на севере Италии пройдет фестиваль этно-музыки, и мы по личной рекомендации Алессандро встанем его участниками. Это большая честь и ответственность представлять музыку нашей родной земли. Считаю, что команда организаторов фестиваля «Мусафир» сделала важное дело для всего музыкального сообщества России. Башкортостан сделал такой шоукейс впервые. Мы познакомили спикеров и исполнителей разных стран с культурой республики и других регионов нашей страны. Задача, поставленная фестивалем, выполнена, - так прокомментировал итоги форума основатель и руководитель группы «Zaman» Радмир Муфтахин.

Солистка башкирской группы "Zaman" Елена - русская по национальностиФото: Мила КИЯН

Стоит отметить, что в репертуаре группы не только песни на башкирском, но и на русском, казахском и английском языках.

- Наша публика - уникальная! Среди слушателей есть носители и башкирского, и русского, и казахского языков, - говорит Елена, солистка группы. - Русскоязычная публика не раз интересовалась содержанием наших песен. Музыка, конечно, не имеет границ, но очень хочется, чтобы каждый мог понять про что наше творчество.

Многие удивляются, узнав, что солистка группы, так прекрасно исполняющая песни на башкирском языке, русская по национальности. Оказывается, 25-летняя певица (в девичестве Созинова) несколько лет назад не только приняла предложение основателя группы стать солисткой необычного коллектива, чье творчество основано на башкирском фольклоре, но и стала спутницей жизни «московского башкира» Радмира Муфтахина. В конце ноября первенцу пары, которого родители уважительно называют Гали Ратмирович, исполнится пять месяцев. Но рождение сына не мешает молодой маме активно заниматься творчеством и продолжать радовать публику новыми песнями и концертами.

«РОДЫ - САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ, ЧТО СО МНОЙ ПРОИЗОШЛО»

- Мы особо не афишировали новость о том, что ждем малыша, однако все девять месяцев жили очень насыщенной жизнью, - признается Елена. - Как только меня не пугали: токсикоз будет страшный, вкусы изменятся, работать - это вряд ли... Но беременность - это не болезнь, а беременная - не пациент. Во время беременности я ездила в Польшу и обратно на машине, четыре раза летала на самолете, меняла климатические пояса, совершала пешие прогулки по двадцать километров, работала, преподавала - одним словом, жила полной, насыщенной жизнью. Роды - это самое прекрасное, что произошло со мной. Это не бредни сумасшедшей. Когда я рассказала своим знакомым, что хочу рожать сама, без анестезии, они, мягко говоря, удивлялись и спрашивали: «К чему это терпеть, ведь мы живем в 21 веке и есть безопасное обезболивание, чтобы все было быстро и легко». Быстро и легко... А так ли задумала природа? Нам дается то, что мы в состоянии преодолеть, то, что необходимо пройти для внутреннего роста и трансформации, плюс силы на эти свершения. Конечно, роды требуют большой подготовки, выдержки и самообладания, но это того стоит!

В начале лета «Zaman» вновь выступили на фестивале «Сердце Евразии», где их собрались послушать порядка сорока пяти тысяч человек, а в конце октября группа летала в Финляндию, где в городе Тампере проходил World Music Expo (WOMEX) - одно из самых значительных событий в индустрии этнической музыки Европы.

- Уже четыре года мы пытаемся попасть на уникальное для мира этнической музыки событие. В этом году благодаря поддержке Министерства культуры Башкирии это удалось, - отметил инициатор поездки Радмир Муфтахин. - Республика Башкортостан получила право принять в 2020 году крупнейший музыкальный фестиваль традиционной культуры - Всемирную фольклориаду. Присутствие этнической культуры на таких мероприятиях, как WOMEX, способствует популяризации предстоящего события, привлекает внимание к башкирской этнической музыке, укрепляет связи с продюсерами, менеджерами индустрии этнической музыки и организаторами фестивалей в Европе и других частях мира.

"Московские башкиры" - группа "Zaman" открыли шоукейс в УфеФото: Мила КИЯН

«ЭХО ПРЕДКОВ» К ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ

Пока солистка группы готовилась стать мамой, ее супруг, основатель и гитарист группы Радмир Муфтахин готовился еще к одному очень важному событий в своей жизни - выпуску первого сольного альбома, получившего в итоге название «Эхо предков». Над альбомом музыкант работал неспешно - долгих семь лет, приурочив его выход к столетию образования Башкирии. В сольный альбом, который записывался на лучшей студии звукозаписи страны – «Тонстудия Мосфильм», вошло десять композиций - гитарные обработки известных народных башкирских песен и мелодий, таких, как «Уралым», «Буранбай», «Семь девушек», «Курташ» и многих других, а также авторская композиция, давшая название альбому – «Эхо предков». Радмир стал первым музыкантом, обработавшим башкирские мелодии для классической гитары. Вообще-то, основатель группы «Zaman» - профессиональный музыкант с консерваторским образованием. Он учился в Москве у знаменитого российского гитариста и композитора Никиты Кошкина, одного из самых востребованных в мире отечественных музыкантов, которого приглашают читать лекции в такие престижные вузы, как Кембриджский и Пристонский университеты. Первый альбом молодому музыканту помогал готовить его учитель, который тоже был очарован народными башкирскими мелодиями.

- Когда играли госпрограмму на кафедре классической гитары, для меня делали исключение. Помимо полифонии, все остальные пьесы были не классические, а из башкирской музыки, - вспоминает Радмир Муфтахин.

Башкирский фольклор лежит и в основе творчества группы «Zaman» - главного детища Радмира Муфтахина и его команды. Одна из самых известных и популярных песен группы – «Хыуытма» была написана для межднародного конкурса «Leit International», который проходил в Норвегии.

- Тогда мы впервые вышли с этой песней на большую сцену. Наш перформанс транслировался по местному телевидению, а члены жюри высоко ее оценили, - вспоминает Елена Муфтахина. - Например, Дэвид Уинтер, международный продюсер стиля world music, назвал эту песню - новаторством, отметив интересную эклектику ритмов и уникальность композиции.

«Хыуытма», действительно, одна из самых удачных композиций группы: на нее ставят хореографические номера, под нее идут модные дефиле, а снятый на нее клип транслируют не только на башкирском и татарском телевидении, но и турецком «Turkish Music», вещающем в двенадцати странах мира с аудиторией сто миллионов человек. Город, о котором поется в песне, конечно же, Москва - российская столица, вызывающая у музыкантов столь противоречивые чувства.

- Последнее время я стала ловить себя на мысли, что жалуюсь сама себе на город, в котором живу, мегаполис, который когда-то выбрала для жизни, - признается Елена Муфтахина. - Решила исправиться и сконцентрировать свое внимание на его достоинствах и преимуществах. Москва - удивительный город! Только здесь можно встретить во дворе своего дома дирижера Большого театра или известного скульптора... Здесь все торопятся жить - нужно все успеть: и поработать, и отдохнуть, и вдохновиться. К плюсам можно отнести и независимость от общественного мнения: столько ярких, самобытных людей сконцентрировано в одном месте. И еще это тяга к новому. В Москве люди пытаются что-то изменить в своей жизни, хотят постоянно двигаться вперед.

«Московские башкиры» тоже постоянно в движении. Их девиз: «Алга!». Кроме Италии, в будущем году группу «Zaman» ждут на фестивалях в Дании, Болгарии и Казахстане и, конечно, в столице Башкирии, на юбилейном фестивале искусств «Сердце Евразии», который пройдет в Уфе уже в пятый раз.