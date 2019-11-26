«Машина съехала с высоты 30 метров» водитель из Башкирии разбился из-за таинственного лихача

Житель Магнитогорска Алексей В. просит откликнуться свидетелей аварии, произошедшей 24 ноября на трассе под Белорецком, и в которой едва не погиб его пожилой отец. По словам мужчины, виновник аварии скрылся с места происшествия до приезда дорожных полицейских, и теперь может избежать ответственности за опасные маневры на дороге.

«СКАТИЛСЯ С 30-МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ И НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ»

Все произошло в минувшее воскресенье, около 17.45, на автодороге Белорецк-Учалы. На опасном повороте в сторону поселка Озерный автомобиль «Шкоду Йети» подрезал отечественный ВАЗ. 62-летний водитель иномарки пытался вырулить, но вылетел на обочину и скатился в овраг.

Машина скатилась в овраг с большой высоты. Фото: соцсети

- В тот день папа возвращался домой в Магнитогорск. Единственное, что он помнит, как то ли «пятнашка», то ли «четырнадцатая» темного цвета неожиданно догнала его и начала подрезать. Папа пытался вырулить на обочину, чтобы пропустить лихача, но из-за скользкой дороги скатился в овраг. Машина съехала с высоты почти 30 метров и несколько раз перевернулась. Отец сильно ударился головой и потерял сознание, а когда пришел в себя – уже стемнело. Он начал сигналить, и только тогда кто-то из проезжающих мимо автомобилистов остановился, вызвал медиков, спасателей и сотрудников ГИБДД, - рассказал сын пострадавшего. – Очевидцы рассказали, что на обочине стояла помятая темная «легковушка», но было уже темно – поэтому номера ее не разглядели и не запомнили. Пока спасатели на тросе вытаскивали машину папы из оврага, к той машине подъехал другой автомобиль (предположительно ВАЗ-2107), быстро поменяли спущенное колесо и на тросе увезли в сторону Белорецка. Когда приехали полицейские, уже было поздно, и как назло, ни у кого видеорегистратора не оказалось.

Доставать иномарку из оврага пришлось спасателям. Фото: соцсети

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О ВИНОВНИКЕ ДТП ГАРАНТИРУЕТСЯ

В тяжелом состоянии, с многочисленными травмами и ушибами, 62-летнего водителя доставили в больницу. К счастью, благодаря своевременной медицинской помощи мужчина уже идет на поправку, и в понедельник его перевели из реанимации в общую палату.

Сейчас же родные пострадавшего водителя «Шкоды» ищут виновника аварии и просят откликнуться всех очевидцев аварии, особенно, если у них сохранились записи с видеорегистратора, на котором запечатлены номера второй машины. В свою очередь, сотрудники ГИБДД также начали расследование инцидента.

Если вам что-то известно об этом происшествии, просьба сообщить в полицию или сыну пострадавшего Алексею по номеру 8-904-973-65-35. Вознаграждение за информацию гарантируется.