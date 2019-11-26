Айбулат Хажин: «Скажу честно, в Башкирии молодой учитель без опыта получает всего 15,5 тысяч»

В последнее время сфера образования в республике переживает бурные изменения. В 2019 году с приходом на пост руководителя региона Радия Хабирова резко изменилась система обучения в школах – повсеместно была внедрена пятидневка. Многие родители до сих пор теряются и не понимают, что делать по субботам. Мы решили поговорить об этом с министром образования и науки Айбулатом Хажиным, который объяснил, для чего это было сделано. Помимо этого, глава ведомства затронул и другие острые вопросы.

«СУББОТА В ШКОЛАХ – ЭТО СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ»

- Айбулат Вакилович, расскажите, пожалуйста, как вообще реализуется пятидневка в школах? Что теперь делают школьники по субботам?

- Субботы мы полностью освободили для развития детей, раскрытия их талантов, способностей. В одну из суббот в месяц наше ведомство организует тематический день. Например, в сентябре у нас была спортивная, в октябре – этно-культурная. Спецификой этого мероприятия является не только взаимодействие детей со школой, а еще подключение родителей. Они должны стать активными участниками. Этот день должен стать по-настоящему семейным. Если в сентябре на тематическую субботу пришли порядка 20% родителей, то в октябре их было уже больше. Что касается других суббот месяца, мы не навязываем образовательным организациям какие-либо мероприятия, в этом плане у них полная свобода. Школы, родители и сами дети вправе выбирать дополнительные формы для проведения этого дня.

- Многие родители не понимают, зачем приходить в школы в субботы, если уроков нет. Все эти мероприятия обязательные? На них отмечают посещаемость?

- Нужно понять всем – хоть теперь и пятидневники, но в субботы школы открыты для каждого. Вся задумка была в том, что у родителей и детей из-за шестидневки совершенно не остается времени общаться между собой. Теперь этого свободного времени много. Это сделано специально для родителей и для развития ребенка. Дети не должны быть заняты одними уроками. Суббота – это как раз такой день, когда ребенок может приходить в школу, чтобы отдохнуть головой и заняться спортом, посетить различные секции. Присутствие по субботам мы отмечаем только в тематические дни. Это, как я уже говорил, раз в месяц. Никаких норм для учителей по посещению суббот, никаких счетчиков не существует. Все строго по желанию. Если родитель решил посвятить субботу общению с ребенком дома, то ради бога. Наша главная задача – дать возможность ребенку за два дня полностью разгрузить свою нервную систему, отвлечься от той образовательной среды, которая его окружала пять дней, ну и почаще общаться с родителями. Мы проводили социологическое исследование о том, как часто родители общаются со своими детьми. Выяснилось, что 30% родителей общаются 1-2 раза в неделю по 5-15 минут. Ни учитель, ни классный руководитель, ни социальный педагог – никто не может заменить матери или отца. Родитель – это самое важное. Если ребенок не видит внимания со стороны родителей к себе, то у него формируется комплексы, которые в дальнейшем не дадут ему возможности полностью раскрыть свой потенциал. Любой комплекс является очень мощным тормозом. Посмотрите на самых талантливых людей. Они, как правило, жили в любящих семьях.

- Как я понимаю, в субботу родители совершенно спокойно могут прийти в школу и просто поговорить с учителями о своем ребенке?

- Да, совершенно верно, не надо ждать родительских собраний. Всегда можно прийти в субботу, двери школы открыты. Учитель однозначно подскажет, на какие направления стоит усилить внимание, какие темы стоит изучить, какие есть проблемы и прочее. Эту информацию мы пытаемся и будем продолжать доводить для родителей. Суббота в школах теперь семейный день.

«РЕБЕНКУ НУЖНО ПОМОГАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ»

- Одна из самых главных проблем для родителей – куда пойти учиться после школы. Как министерство в этом плане помогает сделать выбор?

- Это очень сложный и серьезный вопрос, поэтому давайте разбираться по порядку. У нас почти 60% детей после девятого класса уходят в систему среднего профессионального образования – колледжи и техникумы. Очень часто они идут по наитию, потому что учреждение находится рядом с домом или специальность модная. Всегда ли они выбирают по принципу, что новая профессия им подходит по характеру и душе? К сожалению, нет. У нас есть большая проблема – мы не доинформированны. В нашей республике реализована крупнейшая сеть системы среднего профессионального образования в России – 96 учреждений. Я вас уверяю, вы редко в каком регионе найдете такое количество техникумом и колледжей. Спектр специальностей огромный. Знают ли об этом дети? Не знают. В этом и главная проблема. Именно поэтому мы проводим образовательные выставки, на которые всех просим прийти. Одна из них, входящая в тройку крупнейших в стране, «Уфимский международный салон образования (УМСО-2019)» проходила с 6 по 9 ноября в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО». Там было все разбито по блокам, представлены все уровни образования, в том числе частные образовательные организации. Мастер-классы, тренинги с учениками и учителями, встречи со звездами – большое образовательное мероприятие, которое входит в тройку крупнейших в стране. Если ваш ребенок подходит к выпускному классу, то такие мероприятия пропускать нельзя. Там у каждого ребенка будет возможность определиться и понять, что он хочет. В этом году Уфимский международный салон образования посетили более 22 тысяч человек.

- Звучит масштабно.

- Да, но таких профориентационных проектов нам на самом деле не хватает. Не так давно завершился «Билет в будущее». 12 тысяч детей республики прошли через него. Ребятишки смогли руками поработать и прочувствовать профессию. Приведу пример, вот они лично пробуют поработать сварочным аппаратом, и вдруг понимают – это им нравится. А вот не попробовали бы, то никогда бы этого не узнали. Это очень важно. Именно такие мероприятия и нужны.

- Вы хотите сказать, что если ребенок сам не может определиться с будущей профессией, то лучше брать за руку и вести на эти проекты?

- Обязательно. У нас почему-то родители очень пассивно себя ведут в этом направлении. Мол пусть школа сама определит и подскажет. Понятно, что школа должна разглядеть задатки ребенка, но не всегда это происходит эффективно. Лучше родителя своего ребенка все равно никто не знает.

«ЕСЛИ ВЫПУСКНИКИ НЕ МОГУТ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ, ТО ЭТО ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ»

- В последнее время все чаще говорят про возвращение системы обязательного распределения после вузов. Вы за или против?

- Это система с советского времени. Меня такая процедура коснулась. Это был как раз последний год, когда всех распределяли. С одной стороны, конечно, это замечательно, когда у каждого выпускника есть возможность выбора того или иного учреждения, куда бы он мог поехать и трудоустроиться. Лично для меня это было очень интересным форматом – я выбрал другой регион и попробовал свои силы там. Если бы не было этого направления, то я бы совершенно точно никуда не уехал. Но если смотреть с другой стороны, то если ребенок не заключает договор о целевом обучении, насколько конституционно правильно будет вмешиваться в жесткое распределение его судьбы?

- Обязаловкой это не сделаешь, но вуз может ведь просто выдавать предложения.

- Предложения для выпускников и сейчас есть. Это никуда не исчезало. В каждом башкирском вузе есть центр трудоустройства студентов. Здесь уже остается право выпускника согласиться с этими предложениями или не согласиться. Для самого вуза тоже очень важен процент трудоустройства выпускников, это один из показателей эффективности работы. Если выпускники не могут трудоустроиться по специальности, то встает вопрос, зачем она вообще нужна, зачем готовить в таком количестве специалистов. Естественно, возникает вопрос и к качеству преподавания.

- Понятно, что с вакансиями нет особых проблем, допустим, у медиков и нефтяников. Но что делать, если ты отучился на специальности «связи с общественностью». Вуз действительно тебе предложит варианты трудоустройства?

- Пиар – это, конечно, новая категория. Насколько рынок сейчас насыщен этими специалистами?

- Выпускников много, а вот вакансий совсем мало.

- Вот в этом и проблема.

- Почему такое происходит? Почему такие огромные коммерческие наборы на такие специальности?

- Количество бюджетных мест определяется министерством образования и науки РФ. Все вузы у нас федеральные, мы только опосредованно на них можем влиять. Цифры приема определяются по запросам самих вузов. Понятно, что они ориентируются на запросы общества. Не только в плане рынка труда, но и в плане того пула абитуриентов, которые к ним приходят. Так, например, по-прежнему остается большой спрос на специальности «юрист» и «экономист».

«СИСТЕМУ ОПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ БУДЕМ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ»

- На какие специальности тогда нужно ориентироваться?

- Недавно министерством экономики был озвучен список специальностей, которые будут популярны через 5-10 лет. В этом пуле присутствуют те специальности, без которых общество жить не может – педагоги, врачи. Наверное, детям и родителям необходимо ориентироваться именно вот на такие серьезные выкладки и исследования. Любой выпускник должен прогнозировать ситуацию на семь лет вперед. Мы сейчас очень динамично развиваемся. Та ситуация, которая сейчас, может кардинально измениться к моменту выпуска. Вот, например, возможно было ли представить 10 лет назад, что нашему рынку понадобятся инженеры квадрокоптеров? Тогда большинство даже не знали, что это такое. А сегодня рынку очень нужны подобные специалисты. Не надо ориентироваться на бытующее в народе мнение, оно часто не оправдано и отправляет нас часто к прошлому, а не к будущему.

- Ситуация в Башкирии в последнее время меняется? Или же «юрист» и «экономист» по-прежнему у абитуриентов в топе?

- Это очень легко отследить по популярности предметов сдачи ЕГЭ. Если для экономических и юридических специальностей обязательно нужно сдавать обществознание, то для тех же технических – это физика и профильная математика. В последнее время видим какой большой рост идет именно у физики. За пять лет из крайне непопулярного предмета она стала второй. На первом месте пока, естественно, остается обществознание. Но прорыв физики мощнейший. Это касается и профильной математики. Если в первые годы, когда только ввели это разделение, ее сдавали 30-35%, сейчас профильный вариант выбирают 70%. И контрольные цифры приема по вузам кстати тоже изменились. Бюджетных мест на специальностях «юрист» и «экономист» стало намного меньше. При этом суммарно количество бюджетных мест в вузах не сокращается. Происходит перераспределение в сторону технических направлений, которые востребованы и нужны нашей экономике. Также очень много бюджетных мест в педагогических вузах – учителей очень не хватает, порядка 1500 человек в одном только нашем регионе.

- С учителями же есть большая беда – зарплата. Существует большой разрыв по заработку между молодыми и опытными педагогами. Вот молодые и не идут.

- У нас сейчас средняя зарплата учителя составляет 30 990 рублей. Понятно, что это средняя температура по больнице. Как руководитель профильного ведомства, я понимаю, что где-то у нас искаженная система оплаты труда педагогов. Мы будем с этим бороться. У нас уже создана рабочая группа, которая будет пересматривать эту систему. Базовый оклад учителей будет повышаться точно. Пока он составляет 8,5 тысяч рублей, а все остальное это надбавки. Я вот могу совершенно честно сказать, что молодой учитель в селе без опыта, устроившийся сразу после вуза, получает 15,5 тысяч рублей. Это я говорю про одну ставку. Естественно, это не та зарплата, которая позволит молодому человеку думать о создании семьи и о дальнейшем развитии. Мы стараемся помочь им. Так, у нас в республике есть проекты, которые не увидишь в других регионах. Например, «Сельский учитель». Первые 100 грантов по 600 тысяч рублей будут выплачены в ближайшее время. Сумма может казаться небольшой, но с другой стороны раньше такого формата поддержки вообще не было. В этом году у нас 100 грантов, а в следующем будет уже 150.

«МЕЖВУЗОВСКИЙ КАМПУС ТОЧНО ПОСТРОИМ»

- На ваш взгляд, нынешняя система высшего образования в республике актуальна, подходит под современные запросы и полностью обслуживает потребности жителей Башкирии?

- Наша система сформировавшаяся, компетентная, разносторонняя и в тот же момент очень самодостаточная. Возьмите любой абсолютно вуз, и он занимает свою нишу на тех правах, которую и должен занимать. Наш классический университет, БашГУ, это сильнейший вуз, флагман. Нефтяной и авиационный – лидеры в своих отраслях. БГПУ – один из сильнейших педагогических вузов России. Я назвал только основные, но остальные тоже достойно представлены на рынке услуг высшего образования. Практически любой запрос выпускников они способны удовлетворить. При этом вузы остаются очень динамичными и быстро реагируют в случае новой потребности, открывают новые специальности.

- Много говорится про студенческий кампус, который будет возведен в районе Демы. Этот проект уже согласован и действительно появится?

- Да, проект одобрили уже на самом высоком уровне. Студенческий межвузовский кампус точно появится. Он не будет принадлежать ни одному из вузов. Рассчитан на 4,5 тысячи студентов и дополнительно 500 мест для молодых преподавателей. В первую очередь, конечно, в рамках кампуса мы ориентированы на зарубежных студентов, но, естественно, там будут жить студенты и из нашей республики. Локация действительно определена – это район Демы. Это не будет просто местом проживания, это абсолютно уникальная студенческая, культурная, научная среда, где будут коворкинг-зоны, лаборатории, появится вся необходимая социальная инфраструктура. Для студенческих семей даже построим детский сад. Условия проживания в кампусе будут, как минимум, на уровне отеля трех звезд. То есть отдельные комнаты с санузлом.

- Когда по планам это все будет отстроено?

- Первая очередь – 2022 год. Полное завершение – 2024.

- Само строительство когда начнется?

- Если все документы будут оформлены, то осенью 2020-го мы готовы выходить на площадку.