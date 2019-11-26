2019-11-26T12:23:30+03:00
Политика

В Башкирии на новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

В ближайшее время закон примут депутаты башкирского парламента
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Власти обеспокоены чрезмерным употреблением спиртного на новогодних каникулахВласти обеспокоены чрезмерным употреблением спиртного на новогодних каникулахФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На днях власти Башкирии вновь озаботились здоровьем жителей республики и предложили ограничить продажу горячительных напитков на новогодние праздники. По мнению Радия Хабирова и его команды, на длинных выходных люди злоупотребляют спиртным, что наносит непоправимый ущерб их здоровью. С инициативой разорвать этот порочный круг глава Башкирии выступил еще в конце октября. Теперь же его администрация подготовила конкретные шаги в этом направлении.

Еще в октябре глава республики поручил вице-премьеру башкирского правительства Андрею Назарову и руководителю своей администрации Александру Сидякину «проработать» этот вопрос. Вопреки мнению самих потребителей.

-У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнуться в беспробудное пьянство. Криминальная обстановка ухудшится. Я готов пойти на то, чтобы в это время принять регулятивные меры по поводу продажи алкоголя, - заявлял тогда Радий Хабиров.

Спустя месяц Александр Сидякин озвучил планы по ограничениям продажи алкоголя. Об этом он заявил во время очередного оперативного совещания в правительстве республики.

- Третьего января вообще не будем продавать алкоголь, а четвертого, пятого и шестого – ограничим до 14:00 часов, - подчеркнул руководитель администрации главы.

Идею полного запрета на продажу алкоголя третьего января полностью поддержал Радий Хабиров. Правда, он подчеркнул, что необходимо тщательно проработать программу развлечений, чтобы создать альтернативу алкогольному времяпровождению.

Чтобы инициатива главы Башкирии сработала, депутатам Курултая необходимо принять соответствующий закон. В ближайшее время проект закона будет рассмотрен депутатами башкирского парламента. В том, что он будет принят, сомнений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Башкирии утвердил в должности председателя госкомжилнадзора Ильдара Шафикова
Уфимцу, осужденному за изнасилование внучки, отказали в помиловании
В гибели заживо сварившихся под землей жителей Пензы нашли уфимский след
БСТ запускает вещание в цифровом вещании на телеканале ОТР
В Уфе молодой парень вынес из магазина ящик пива
Уфимцы задолжали 100 млн рублей за сбор и вывоз мусора
В Уфе завершили судебное следствие по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы
Стали известны подробности ДТП в Уфе, где автобус протаранил жилой дом
В микрорайоне Уфы в овраге обнаружили замерзший труп мужчины без верхней одежды
«Ушел устраиваться на работу и не вернулся»: в Уфе десятый день разыскивают без вести пропавшего молодого отца
Житель Башкирии взял в банке кредит на миллион рублей, чтобы купить криптовалюту
В Уфе на Бельском месту насмерть сбили дорожного рабочего
Вахтовый автобус с десятками пассажиров в салоне протаранил в Уфе дом
В Уфе отменили два популярных маршрута автобусов
Идею властей Башкирии ограничить продажу алкоголя на праздники поддержали на федеральном уровне
Жительница Башкирии спасая гуся, стала жертвой лисы
В Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку
Житель Башкирии пустился в бега, чтобы не платить штраф за сокрытие убийства
Экс-глава города в Башкирии пойдет под суд за передачу квартиры начальнику полиции
Радий Хабиров объяснил, почему в Уфе машины быстрее становятся грязными
Ремонт подъездов в Башкирии проходит с отставанием от графика
На счету пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова нашли 3 миллиона рублей
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В ходе потасовки у бара в Уфе мужчину ударили ножом
В Башкирии главврач республиканской скорой помощи покинул свой пост спустя 20 лет
В жестком ДТП в Башкирии с фурой и двумя легковушками погиб мужчина
В Уфе молодую пару сбил пассажирский автобус
Под Уфой неизвестный пробрался в мечеть и вытащил деньги из ящика для пожертвований