В Башкирии на новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

На днях власти Башкирии вновь озаботились здоровьем жителей республики и предложили ограничить продажу горячительных напитков на новогодние праздники. По мнению Радия Хабирова и его команды, на длинных выходных люди злоупотребляют спиртным, что наносит непоправимый ущерб их здоровью. С инициативой разорвать этот порочный круг глава Башкирии выступил еще в конце октября. Теперь же его администрация подготовила конкретные шаги в этом направлении.

Еще в октябре глава республики поручил вице-премьеру башкирского правительства Андрею Назарову и руководителю своей администрации Александру Сидякину «проработать» этот вопрос. Вопреки мнению самих потребителей.

-У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнуться в беспробудное пьянство. Криминальная обстановка ухудшится. Я готов пойти на то, чтобы в это время принять регулятивные меры по поводу продажи алкоголя, - заявлял тогда Радий Хабиров.

Спустя месяц Александр Сидякин озвучил планы по ограничениям продажи алкоголя. Об этом он заявил во время очередного оперативного совещания в правительстве республики.

- Третьего января вообще не будем продавать алкоголь, а четвертого, пятого и шестого – ограничим до 14:00 часов, - подчеркнул руководитель администрации главы.

Идею полного запрета на продажу алкоголя третьего января полностью поддержал Радий Хабиров. Правда, он подчеркнул, что необходимо тщательно проработать программу развлечений, чтобы создать альтернативу алкогольному времяпровождению.

Чтобы инициатива главы Башкирии сработала, депутатам Курултая необходимо принять соответствующий закон. В ближайшее время проект закона будет рассмотрен депутатами башкирского парламента. В том, что он будет принят, сомнений нет.