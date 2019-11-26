2019-11-26T12:16:16+03:00
Общество

Какие дороги отремонтируют в Уфе в 2020 году

Изношенное дорожное полотно заменят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Эльвина АПАРИНА
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Ремонт автодороги Уфа-Нагаево завершится в 2021 годуРемонт автодороги Уфа-Нагаево завершится в 2021 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе продолжают создавать современную, комфортную и надежную транспортную инфраструктуру. В рамках национального проекта«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Башкирии не только ремонтируются дороги, но и снижается количество мест концентрации ДТП. Власти города уже определились, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году. Так, дорожное полотно поменяют на 28 участках улично-дорожной сети протяженностью более 47 километров.

АВТОДОРОГА УФА-НАГАЕВО – САМЫЙ ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Одним из важных и крупных объектов станет автомобильная дорога Уфа-Нагаево, которую будут ремонтировать на участке от улицы Бородинской до автомобильной дороги М-5 «Урал». Замена дорожного полотна займет 2 года – с 2020 по 2021, а работы будет проводить республиканская госкомпания «Башкиравтодор». На торгах по отбору подрядчика, организованных столичной администрацией, предприятие было единственным участником.Компания взяла на себя обязательства по исполнению контракта начальной стоимостью 266,4 млн рублей.

До 31 августа 2020 года подрядчику необходимо отремонтировать дорожное полотно на участке протяженностью 10,8 км. В перечень работ также входят монтаж остановок и нанесение разметки.

Отметим, что две недели назад на Нагаевском шоссе появились новые дорожные знаки. Теперь на данной автодороге автомобилистам можно двигаться со скоростью 40 и 60 км/ч. Асфальт здесь изношен настолько, что образовалась опасная глубокая колея. В связи с этим дорожники установили пять новых знаков.

Масштабные работы проведут также на улицах Академика Королева, Ветошникова, Красина, Левитана, Мажита Гафури, Новоженова, Нехаева.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА ПЯТИ ОБЪЕКТАХ

Капитальный ремонт в 2020 году проведут на пяти объектах Уфы. В список вошли бульвар Ибрагимова, бульвар Хадии Давлетшиной, улицы Мустая Карима, Шафиева, Парковая, а также Города Галле на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской.

Наконец, власти обратили внимание на улицу Комсомольскую, которая уже несколько лет не видела никакого ремонта, кроме ямочного. Дорожники уже перекрыли часть улицы, оставив для движения только две полосы.

Кроме масштабного приведения дорог в нормативное состояние запланированы мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения, что позволит повысить безопасность дорожного движения. В Уфе установят автоматизированные системы управления (системы видеонаблюдения, детекторы транспорта), пешеходные ограждения. Современные светофоры появятся на пяти участках – пересечение улиц Первомайской и Маяковского, Трамвайной и Адмирала Макарова, Аксакова и Свердлова, Российской и Северного проезда, а также на улице Мажита Гафури.

Также ожидается реконструкция мостового перехода через реку Белую в створе улицы Воровского, улицы 8 Марта, Валерия Лесунова и бульвара Баландина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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