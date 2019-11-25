2019-11-25T15:13:51+03:00
Политика

Глава Башкирии встретился с журналистами и ответил на актуальные вопросы

Радий Хабиров оценил перспективы башкирского правительства и сделал несколько громких заявлений
Павел КРАЙНОВ
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Позиция Хабирова по ряду вопросов оказалась довольно жесткойПозиция Хабирова по ряду вопросов оказалась довольно жесткой
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На прошлой неделе в башкирском Белом доме состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова и редакторов ведущих СМИ республики. В ходе общения с журналистами руководитель региона озвучил свою позицию по ряду актуальных вопросов и высказался о дальнейших перспективах некоторых министров республиканского правительства. Как стало известно на днях, всех членов команды Хабирова согласовали и утвердили в должностях, поэтому формирование кабмина официально завершено.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Постарался ответить глава Башкирии на вопрос о дальнейших перспективах правительства республики. Как известно, на днях кабинет министров был полностью сформирован, все ключевые фигуры в нем – согласованы.

- Правительство формировал я, это мои полномочия как руководителя региона. Вы, наверное, обратили внимание, что основной состав правительства, который я получил от предыдущего руководителя, сохранился. В основе была рабочая команда, и мы её взяли как костяк, - заявил глава республики.

Вопрос о назначении премьер-министра в региональное правительство также обсуждался в беседе с представителями прессы. Как отметил Радий Хабиров, решение по главе кабмина будет принято в ближайшем будущем.

- Разумеется, в такой большой республике с развитой экономикой нужен премьер-министр. Это должен быть партнёр, соратник, человек, который готов работать на все 100% с утра до ночи. Поэтому я принял решение назначить в качестве первого вице-премьера Андрея Назарова. Это решение я принял промежуточно. Работали же целый год министры с приставкой «и.о.», и ничего с ними не случилось. На мой взгляд, Андрей Геннадьевич тоже должен пройти этот этап, - подчеркнул глава Башкирии.

ПРО ДЕЛЬФИНАРИЙ И ХОСПИС

Не могли журналисты не задать вопрос главе Башкирии о скандалах, разгоревшихся в Уфе в связи со строительством дельфинария в парке «Кашкадан» и хосписа вблизи ЖК «Цветы Башкирии». Напомним, в каждой из этих историй были противники строительства, а публичные слушания по проекту дельфинария и вовсе вызвали волну возмущения среди уфимцев.

- Я знаю про этот проект. Его инициатор, кажется, даже приходил ко мне на «Инвестчас». Любого, кто приходит с деньгами в республику, я пускаю и даю им самые лучшие условия. Тогда это называлось океанариумом. Видимо, там теперь появились и дельфины. С одной стороны, в том месте неплохо было бы поставить какой-то объект, куда бы детишки приходили, смотрели и радовались. С другой стороны, вокруг этого поднялся такой шум-гам, который меня смущает, - откровенно высказался Хабиров.

По его словам, в этой истории нужно разобраться и провести нормальные публичные слушания.

- Что касается хосписа, то у нас здоровое общество, и люди осудили противников его строительства. В случае с хосписом, мы ведь не отмахнулись от этих людей. Мы сели со схемой, посмотрели. Я спросил: «Мы что, действительно, строим его так близко от жилых домов?». Людей тоже надо понимать. Поэтому с хосписом другая история, здесь всё гораздо проще, - заявил глава Башкирии.

О СУДЬБЕ КУШТАУ

Еще один наболевший вопрос – разработка шихана Куштау. В ответ на вопрос от журналистов, глава Башкирии подчеркнул, что уже договорился обо всем с «содовиками», и поворота назад не будет.

- Мы этим занимались очень долго, прежде чем я сел за стол переговоров. В этих условиях для меня было принципиально важно, и я сразу об этом сказал: ни при каких обстоятельствах меня никто не заставит отдать Торатау, это просто невозможно. Но при этом проблему с производственной площадкой, с сырьём надо решать. И мы сочли, что с учётом всех обстоятельств Куштау – оптимальный вариант, - подчеркнул глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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