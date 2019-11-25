Сколько стоит пригласить башкирскую звезду на новогодний корпоратив

Не за горами пора новогодних корпоративов–по традиции многие крупные компании приглашают на торжество звезд башкирской эстрады. Издание «Реальное время» выяснило, что самым дорогим гостем на празднике в этом году станет Элвин Грей, а самыми «бюджетными» – Гузель Уразова с мужем.

БАШКИРСКИЙ ДЖАСТИН БИБЕР ЗА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

Радик Юльякшинуже второй год бьет все рекорды по ценам: пригласить башкирского Джастина Бибера на праздник обойдется в один, а то и 1,5 миллиона рублей. По данным СМИ, еще в 2018 году выступление звезды стоило от 500 тысяч до миллиона рублей. А если оценивать более длительный период – то за три года гонорар звезды подорожал в 7 раз.

Достаточно плотный график артиста расписан уже до ноября следующего года. Хоть команда Грея не делает упор на новогодние корпоративы, вклиниться в его расписание возможно. Только вот обращаться к его продюсеру нужно минимум за полгода до мероприятия.

15 ПЕСЕН ЗА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Зато на корпоратив можно пригласить тех, кто посвободнее и подешевле - например, Салавата Фатхетдинова. На протяжении двух предыдущих лет народный артист Башкирии и Татарстана говорил о том, что потерял интерес к банкетам и снизил цену с 1 миллиона до 250 тысяч. Однако в этом году Фатхетдинов решил поднять ценник на выступление до 500 тысяч рублей. В следующем году артисту исполнится 60 лет, и он готовит юбилейную программу, которая требует значительных вложений.

Еще дешевле – пригласить Айдара Галимова. Артист просит за свое выступление всего 250 тысяч рублей. Сумма рассчитана, в основном, на два выхода длительностью в 30 минут, иногда бывает количество выходов увеличивается.

Певицу Гузель Уразову и ее мужа Ильдара Хакимова тоже нужно приглашать минимум за полгода. У них график расписан по дням не только на весь декабрь, но и на начало будущего года вплоть до апреля. Повышать цены пара не надумала – артисты споют на торжестве 15 песен за 150 тысяч рублей.