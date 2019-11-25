2019-11-25T13:36:30+03:00
Звезды

Сколько стоит пригласить башкирскую звезду на новогодний корпоратив

Самым дорогим артистом оказался Элвин Грей – его ценник доходит до 1,5 млн рублей.
Эльвина АПАРИНА
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Обращаться к продюсеру Радика, чтобы пригласить звезду на корпоратив, нужно минимум за полгодаОбращаться к продюсеру Радика, чтобы пригласить звезду на корпоратив, нужно минимум за полгода
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Не за горами пора новогодних корпоративов–по традиции многие крупные компании приглашают на торжество звезд башкирской эстрады. Издание «Реальное время» выяснило, что самым дорогим гостем на празднике в этом году станет Элвин Грей, а самыми «бюджетными» – Гузель Уразова с мужем.

БАШКИРСКИЙ ДЖАСТИН БИБЕР ЗА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

Радик Юльякшинуже второй год бьет все рекорды по ценам: пригласить башкирского Джастина Бибера на праздник обойдется в один, а то и 1,5 миллиона рублей. По данным СМИ, еще в 2018 году выступление звезды стоило от 500 тысяч до миллиона рублей. А если оценивать более длительный период – то за три года гонорар звезды подорожал в 7 раз.

Достаточно плотный график артиста расписан уже до ноября следующего года. Хоть команда Грея не делает упор на новогодние корпоративы, вклиниться в его расписание возможно. Только вот обращаться к его продюсеру нужно минимум за полгода до мероприятия.

15 ПЕСЕН ЗА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Зато на корпоратив можно пригласить тех, кто посвободнее и подешевле - например, Салавата Фатхетдинова. На протяжении двух предыдущих лет народный артист Башкирии и Татарстана говорил о том, что потерял интерес к банкетам и снизил цену с 1 миллиона до 250 тысяч. Однако в этом году Фатхетдинов решил поднять ценник на выступление до 500 тысяч рублей. В следующем году артисту исполнится 60 лет, и он готовит юбилейную программу, которая требует значительных вложений.

Еще дешевле – пригласить Айдара Галимова. Артист просит за свое выступление всего 250 тысяч рублей. Сумма рассчитана, в основном, на два выхода длительностью в 30 минут, иногда бывает количество выходов увеличивается.

Певицу Гузель Уразову и ее мужа Ильдара Хакимова тоже нужно приглашать минимум за полгода. У них график расписан по дням не только на весь декабрь, но и на начало будущего года вплоть до апреля. Повышать цены пара не надумала – артисты споют на торжестве 15 песен за 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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