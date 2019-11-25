«Собака скулит и тоскует по своему хозяину»: в Башкирии до дома не доехал 28-летний парень

В минувшую пятницу, 22 ноября, в Салавате случилось смертельное ДТП: вечером на улице Первомайской автомобиль «Дэу Нексия» неожиданно съехал с дороги и влетел в электроопору. Удар был такой силы, что иномарка буквально «обняла» столб. Очевидцы тут же вызвали медиков и сотрудников ГИБДД, но было слишком поздно. Из искореженного автомобиля спасатели извлекли бездыханное тело молодого водителя.

ГОЛОЛЕД ИЛИ ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ?

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспеции, 28-летний Александр Х. сел за руль, будучи лишенным водительских прав. А некоторые очевидцы утверждают, что парень был сильно пьян и серьезно превысил скорость.

- Перед нами ехала эта машина, красная «Нексия». Водитель ехал, видимо, пьяный, вел на дороге себя неадекватно. Мы номера не могли рассмотреть, чтобы позвонить в ГАИ. Просто по стилю езды было видно, что что-то не то. Мы на расстоянии держались от греха подальше, - рассказывает Светлана Ю.

От сильного удара иномарку буквально обмотало вокруг электроопоры

А вот близкие и друзья парня уверены, что во всем виноваты гололед и опасный участок дороги. Все они утверждают, что Александр никогда в жизни бы не сел за руль пьяным и никогда бы не превысил скорость.

- Что за бред! Саша был очень хорошим, добрым и порядочным человеком! Он никогда не пил и не лихачил на дороге! Соболезную близким, спи спокойно, Шурка! – пишет подруга парня Кристина С.

- Нужны отбойники по краям и по центру дороги, на выезде. На этом участке дороги часто скоростной режим не соблюдают, но и при маленькой скорости может выкинуть с дороги, и тогда последствий не избежать, - рассуждает Марат Г.

Молодой парень скончался на месте до приезда медиков

СОБАКА ОЧЕНЬ ТОСКУЕТ ПО СВОЕМУ ХОЗЯИНУ

Как рассказал близкий друг Александра, молодой парень еще не успел обзавестись собственной семьей, жил с родителями и младшими братьями-сестрами. Саша работал водителем в частной фирме, а в свободное время подрабатывал торговлей сувениров и полезных мелочей с зарубежных сайтов. Также парень мечтал о свадьбе с любимой девушкой, строил планы на будущее.

- А еще Саша очень любил собак. У него дома был любимый друг – пес бойцовской породы, они часто во дворе гуляли, играли. Собака теперь постоянно скулит и тоскует по своему хозяину. Саша был удивительным человеком: добрым, отзывчивым, всегда был готов прийти на помощь. Я его знаю с детства, выросли в одном дворе, и я до сих пор не могу поверить, что моего друга больше нет в живых, - не может сдержать своих эмоций близкий друг Саши Данил Ю. – По поводу, что у него не было прав, это полный бред. В тот вечер Саша ехал домой из Стерлитамака, по всей видимости, машину закрутило на гололеде, а после вынесло в столб. Он точно не был пьян и не превышал скорость.

По уверению друзей, Саша никогда не лихачил и не лишался водительских прав

Похоронили Александра Х. в понедельник, 25 ноября, в родном Салавате. Проводить парня в последний путь пришли его многочисленные друзья и знакомые.

- Спи спокойно, Саша, ты навсегда останешься в наших сердцах! – скорбит Лилия Х.

- Жить бы да жить еще пацану. Земля тебе пухом, очень жаль, что так произошло, - сожалеет Курбангулы Б.

Редакция «КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего парня.