Аскар Абдразаков презентовал в Уфе новый проект «Айда на оперу!»

Народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, недавно занявшийся пост художественного руководителя Башкирского театра оперы и балета, презентовали новый проект, который должен привлечь внимание к оперному искусству более широкую аудиторию. Первый концерт нового проекта прошел с впечатляющим аншлагом: пришлось даже ставить дополнительные стулья, хотя билеты стояли недешево - цена самых дорогих доходила до шести тысяч рублей. Меломанов привлекли громкие имена на афише: Альбина Шагимуратова, входящая в топ-10 самых востребованных сопрано мира, победитель проекта канала «Культура» - «Большая опера» Ильхам Назаров, обладатель двух практически несовместимых певческих голосов - баритона и контратенора, солистка театра «Астана-опера» Жупар Габдуллина, солист Мариинского театра Александр Краснов, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, азербайджанское меццо-сопрано Сабина Асадова, а также ведущие солисты Башоперы и, конечно, сам инициатор проекта - Аскар Абдразаков.

Несмотря на то, что услышать главную звездную гостью - Альбину Шагимуратову так и не удалось - перед началом концерта зрителям объявили, что артистка заболела и принять участие в концерте не сможет, новый проект явно пришелся по вкусу публике. Знаменитая ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта - коронная партия из репертуара заболевшей примы прозвучала в исполнении молодой башкирской солистки Алины Латыповой. Программа концерта была составлена в основном из популярных арий разных эпох - настоящих оперных шлягеров, таких, к примеру, как куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» Шарля Гуно, ария Лепорелло из моцартовского «Дон Жуана» или Базилио из «Севильского цирюльника» Россини, которые исполнил Аскар Абдразаков, несомненно, ставший главным героем вечера.

Азербайджанские артисты - Ильхам Назаров и Альбина Асадова представили премьеру композиции "Ave Maria"Фото: Мила КИЯН

Публике напомнили, что в этом году знаменитый бас, солист Мариинского театра и советник Главы Башкирии Радия Хабирова по культуре отметил «золотой юбилей» - 50-летие со дня рождения и 25-летие творческой деятельности. Каждое появление на сцене любимца уфимской публики зрители встречали криками «браво!». Очень тепло приняла публика и гостей - узбекского тенора Рамиза Усманова, солистку «Астана-опера» Жупар Габдуллину, хорошо знакомую уфимской публике. В гала-концерте также приняли участие солисты оперной труппы театра Артур Каипкулов, Эльвира Фаттыхова, Лариса Ахметова, Владимир Копытов, Любовь Буторина, Олеся Мезенцева, Алим Каюмов и группа «Премьер». Не обошлось и без премьеры: азербайджанские гости - Ильхам Назаров и меццо-сопрано Альбина Асадова исполнили композицию «Ave Maria», написанную ректором Бакинской консерватории Фархадом Бадалбейли, прозвучавшую в Уфе впервые. Финальную точку гала-концерта поставила знаменитая «Застольная» из оперы Верди «Травиата». За дирижерским пультом в этот вечер сменяли друг друга главный дирижер театра Артем Макаров и его итальянский коллега из Маринского театра Федерико Санти, который был очень впечатлен горячими приемом уфимской публики.

- Отличие гала-концертов от жанра традиционной оперы в том, что приходится работать с большим составом артистов, нужно быть очень подвижным и чутким к быстрой перемене произведений и настроений, - отметил маэстро.

Ведущий бас Башкирской оперы, обладатель национальной оперной премии "Онегин" Артур Каипкулов спел с Алимом Каюмовым дуэт из оперы "Искатели жемчуга"Фото: Мила КИЯН

Зато зрителям скучать не пришлось - самые популярные арии и дуэты пришлись по вкусу даже тем, кто вообще не жалует оперные спектакли. Как сообщил худрук театра, формат подобных концертов с участием приглашенных звезд на сцене Башкирской оперы будет продолжен. Следующий оперный гала-концерт состоится уже 14 декабря.