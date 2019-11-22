Режиссер-постановщик «Ревизора» Альберт Галиуллин дал интервью «Комсомолке»

«Комсомольская правда» в рамках проекта «Большая сцена» представляет уникальную постановку произведения Н.В.Гоголя «Ревизор».

Режиссер – постановщик Альберт Галиуллин поделился секретами предстоящей премьеры.

- Какие особенности есть в этой постановке?

Самой главной особенностью является то, что мы решили данную постановку сделать в том же времени, в тех же обстоятельствах, в которых писал автор. Для меня важно, чтобы и актеры, и зрители погрузились в ту эпоху, где ярко и фарсово представлены герои пьесы. В данной постановке у нас нет ни отрицательных героев, ни положительных. Все очень неоднозначны. Однако, те обстоятельства, в которых волею случая оказываются герои, показывает их "лицо". Спектакль будет о глупых ситуациях, в которых оказываются герои.

- Что изменилось в персонажах и тексте пьесы?

Изменились персонажи. Мужские роли исполняют женщины. Мы взяли на себя смелость переписать текст Гоголя. Таким образом, мы добавили нотку сегодняшнего дня. Если в 18-19 веке женщина не могла занимать чиновничьи посты, то сегодняшний день кардинально все изменил. Пьеса и была в то время смешна тем, что мужчины оказавшись в данной ситуации, вели себя, мягко говоря, не по-мужски. Введя женские персонажи, мы специально стираем границы между мужчиной и женщиной, оставляя лишь их должностное положение. И, казалось бы, женщины и мужчины должны вести себя по-разному, но страх потерять свои кресла и должности, – уравнивает их.

- Будут ли сюрпризы в оформлении сцены, костюмах?

Как я уже упомянул, мы ставим спектакль в cтиле старой эпохи, где вместо некоторых мужских персонажей будут женские. Но самый главный сюрприз будет в том, что люди на один вечер перестанут быть собой. Вместо офисных костюмов кричащие наряды дворянства, а боевой раскрас мещанства заменит дневной макияж. Моя задача как режиссера, изменить участников проекта до неузнаваемости. Наделить каждого речевыми и внешними характеристиками гоголевских людей, смешных, фарсовых. Костюмы, декорации, музыкальное оформление – все это будет работать на гротеск. Смешение музыкальных стилей для кого - то покажется эклектикой, а для кого-то безвкусицей. Но все это не оставит зрителя равнодушным, он будет смеяться над персонажами, над историей, над ситуацией. Но вопрос городничего "чему смеетесь?... над собою смеетесь!" мотивирует зрителей задуматься о глубоком смысле пьесы.

- Как работается с людьми, которые достигли успеха в своих сферах, но при этом не являются профессиональными актерами?

На самом деле у меня есть подобный опыт, и я им горжусь. Для меня важно видеть, как развивается актер. Все участники пришли уже со своим устоявшимся виденьем пьесы. Кто-то смотрел спектакль, кто-то фильм, кто-то слушал аудиокнигу. И практически все пытались копировать то, что им понравилось больше всего. Но это оказалось сложнее, чем создать свой образ. И постепенно мы пришли к тому, что каждый участник создавал и продолжает создавать свой неповторимый образ. Мы вместе пишем одну общую картину, каждый наносит свой мазок, и если кто-то использует не тот цвет, коллеги подсказывают, либо меняют свои краски. Этот процесс бесконечен, этим он и интересен. В начале каждой репетиции я намечаю для себя, к какому итогу мы должны прийти, но сам путь оказывается совершенно неожиданным, порой даже меняются смысловые акценты. И это здорово, это самое главное – процесс создания спектакля. Я никогда не говорю участникам, что именно делать на сцене, я ставлю перед ними задачи, а они уже самостоятельно находят пути решения. От этого их присутствие на площадке становится более органичным, и я верю тому, что они делают.

Конечно, есть и свои сложности, в работе надо уходить от театральной терминологии, чтобы не загружать актеров. Я на каждую сцену стараюсь приводить примеры из жизни, а если таковых нет, то придумываю. И уже сами актеры подхватывают тему, и продолжают рассказывать свои личные истории. Моя задача вовремя сказать актеру, что вот именно в этом темпо-ритме, именно в этих эмоциях и существует персонаж в той или иной сцене.

Мы много разговариваем, не только о пьесе, но и о культуре вообще, говорим о кино, о живописи, об истории, о религии. Иногда разгораются не шуточные споры, которые я использую в работе. Даже специально провоцирую участников, задаю неудобные вопросы, ставлю в непривычные для них обстоятельства, но все это направлено на то, чтобы актеры научились быстро менять одно состояние на другое. Конечно же, мне льстит, когда актеры не хотят уходить после репетиций, а продолжают еще и еще придумывать характеристики своих образов. Значит я на верном пути, значит, у меня получилось увлечь их. Они учатся чему-то новому, и, конечно же, я учусь у них. Все участники - профессионалы во многих областях, они делятся своими знаниями и опытом друг с другом и со мной. Это очень здорово.

Одно я могу сказать, после этого проекта все участники по – другому будут воспринимать театр. Я буду этому очень рад.

Спектакль, в котором вместо обычных актеров, примут участие известные люди Уфы, будет показан на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета всего лишь один раз - 10 декабря в 19:00.

Ознакомиться со списком действующих лиц можно здесь

https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/

Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33

и на сайте театра http://www.bashopera.ru/

Количество билетов ограничено.