2019-11-22T15:45:36+03:00
Общество

Живет впроголодь и не встает с кровати: старушку из Башкирии бросили умирать в грязной постели

Родственники бабушки, которые живут по соседству, убеждают, что пенсионерка ни в чем не нуждается
Инга НОВИЦКАЯ
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Старушка целыми днями лежит в грязной кровати из-за сломанного бедраСтарушка целыми днями лежит в грязной кровати из-за сломанного бедра
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Чудовищную историю рассказали стерлитамакские волонтеры в местном паблике: неподалеку от гостиницы «Ашкадар» в полуразрушенном грязном домике выживает старушка. Впервые судьбой Пелагеи Гаврилюк волонтеры озаботились еще в августе 2018: тогда добровольцы приехали в гости к бабушке, помогли ей с уборкой, вынесли кучу мусора, отмыли застарелую грязь с пола, приготовили домашней еды и купили продукты. Тогда же выяснилось, что у бабушки есть и дети, и внуки – вот только никто за пенсионеркой ухаживать не собирался. Родственники уверяли, что Пелагею все вполне устраивает: и мусор она обратно подобрала и домой затащила, и штукатурку и краску со стен отковыряла и съела, а сэкономленные на продуктах деньги пропила. И вообще – визиты волонтеров лучше прекратить, семья сама разберется с проблемной родственницей.

Вода и газ в доме отключены, поэтому готовить себе еду бабушка не в состоянии

Вода и газ в доме отключены, поэтому готовить себе еду бабушка не в состоянии

С КРОВАТИ ДАВНО НЕ ВСТАЕТ, СЛОМАНО БЕДРО

На днях в местной «подслушке» вновь появились шокирующие фотографии, на которых немощная пенсионерка лежит в груде тряпья, а повсюду грязь и разруха.

- Картина та же, что и прежде: родным и близким по-прежнему нет до бабушки дела, хоть и живут через стену. Живет впроголодь, убраться физически не может, одеться толком не во что, с грязной кровати уже не встает давно, сейчас у нее сломано бедро, - рассказывают волонтеры. – Из-за агрессивных родственников помощь ей оказывать затруднительно. Говорят, что все нормально, что в помощи нет необходимости, а сами настраивают людей против старушки, говорят, что она пьет. А ведь Пелагея Ивановна всю жизнь проработала дояркой, и никогда и капли в рот не брала.

Также добровольцы рассказали, что когда они приехали навестить старушку, то к ней заявился ее родной сын со снохой, и начал оскорблять волонтеров, что они суют нос не в свое дело.

- Кричали, ругались, что у бабушки все хорошо. Что тут хочется сказать – любите и берегите своих родителей, - грустно резюмируют добровольцы.

Родные пенсионерки убеждают, что Пелагею все устраивает, и она довольна своей жизнью

Родные пенсионерки убеждают, что Пелагею все устраивает, и она довольна своей жизнью

«КАЖДАЯ МАТЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ СЧАСТЛИВУЮ СТАРОСТЬ»

Жители Стерлитамака очень возмутились подобной ситуацией и готовы помочь бабушке и с уборкой, и готовкой, и продуктами. А некоторые даже готовы серьезно поговорить с родственниками и убедить их пристроить пенсионерку в дом престарелых, где ей бы был обеспечен достойный уход.

- Очень милая бабушка, так хочется забрать ее, дать любовь и заботу, но работа не позволяет. Эх, вы, дети. Каждая мать заслуживает счастливую старость и вашего уважения, кем бы она не была, - сокрушается Алсу М.

- Давайте соберемся, поможем бабушке продуктами и теплой одеждой, поможем убраться не надо. Деньги быстро родственнички отберут, да и зачем бабушке деньги, если она с кровати все равно не встает, - предлагает Ольга В.

В доме очень давно не делали уборку, все покрыто толстым слоем грязи мусора

В доме очень давно не делали уборку, все покрыто толстым слоем грязи мусора

- Интересно получается: дети говорят, что бабушка всю пенсию пропивает. А кто же ей выпивку носит, если она с кровати почти не встает? Значит, они сами и спаивают ее, чтобы быстрее на тот свет отправить, - задается вопросом Азамат Р.

«КП-Уфа» направила запрос в городскую администрацию Стерлитамака, чтобы узнать – можно ли как-то помочь пенсионерке, направить к ней соцработника или поместить в дом престарелых. Как только мы получим ответ, то обязательно его опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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