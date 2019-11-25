2019-11-22T10:54:20+03:00
Экономика

Незначительная перепланировка квартиры

Проведение даже самой незначительной перепланировки позволяет по-новому, более функционально распорядиться имеющимся жилым помещением, также поможет вам получить дополнительную полезную площадь.
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Взять, к примеру, простой перенос дверного проема или частичный демонтаж перегородки. Для проведения незначительной перепланировки, не затрагивающей несущие конструкции дома, не требующей серьезного вмешательства в инженерные коммуникации, процесс согласования несколько упрощен.

К незначительной перепланировке кроме переноса дверного проема, относится, например, организация нового дверного проема в не несущей стене или расширение уже имеющегося, монтаж или перенос межкомнатной перегородки. Для получения разрешения на незначительную перепланировку вы можете обойтись эскизом перепланировки, при этом все планируемые вами изменения отмечаются на копии поэтажного плана, который вместе с остальными документами предоставляется в межведомственную комиссию. «Служба Согласования Перепланировок» поможет не только сэкономить ваше личное время на этапе подготовки к работам, но и получить разрешение в более короткие сроки, а значит, вы сможете быстрее приступить к ремонту вашей квартиры.

+7 (347) 257 20 28

ул. Менделеева 21, офис 46

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