Как уфимцы штурмовали наркологии, чтобы получить справки по старым ценам

Настоящий ажиотаж происходил вчера, 21 ноября, в наркологиях Уфы и Башкирии – здесь горожане пытались получить справки для получения водительского удостоверения. Метровые очереди были связаны с тем, что объявили новость о повышении стоимости справок. Автомобилистов хотели обязать проходить не только «собеседование с врачами» и проверку зрения, но и сдавать мочу на предмет наличия наркотиков и кровь, чтобы продиагностировать злоупотребление алкоголем. По некоторым данным, стоимость справки на категории А и В могла возрасти до 5300 рублей, на С, D, Е – до 7200. Во всех городах страны начался настоящий ажиотаж – метровые очереди и давка. Но в последний момент в минздраве одумались и заявили, что скандальный приказ отправлен на доработку, а дата его вступления в силу переносится на неопределенный срок.

МЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ И МЕСТО ЗА 1000 РУБЛЕЙ

- Пройти медкомиссию был настоящий квест, но это лучше, чем потом отдать большие деньги. Приехал сюда в шесть утра, уже было несколько человек передо мной, - пишет Алик М. в автомобильных группах Уфы, который прошел комиссию 21 ноября.

- Я пенсионер, зарплата 14 тысяч рублей, откуда у меня пять тысяч на справку? – говорит Григорий Ж. – Наркоманы сюда не пойдут, они их купят.

Поговаривают в очереди, что ушлые решили и заработать на очередях – место поближе к двери можно приобрести за 2000 рублей, чуть подальше 1500, 1000.

– Пропустите в туалет! – кричит посетительница, пытаясь протолкнуться сквозь огромную толпу людей уже в здании наркологии.

Поговаривают в очереди, что ушлые решили и заработать на очередях – место поближе к двери можно приобрести за 2000 рублей, чуть подальше 1500, 1000.Фото: Рустем АХУНОВ

Другой пациент отвечает ей, что уборная находится в другом здании. Чтобы снять происходящее на камеру и показать весь масштаб очередей, людям приходится вытягивать руку вверх. Такая же ситуация наблюдается в других городах.

ЗВОНОК В КЛИНИКУ

Поднять цены планировали уже с 22 ноября, но клиники Уфы оказались не готовы к поднятию стоимости.«Комсомолка» позвонила в несколько частных клиник, чтобы узнать, когда же небольшая бумажка станет «золотой».

- Здравствуйте, вы с завтрашнего дня уже по новым ценам принимаете?

- Добрый день, нет. У нас пока и приказа не было, и вообще пока не знаем, как это будет делаться по-новому. До 2020 года точно по старым ценам, - сказала девушка.

Аналогично ответили еще две клиники.

«ЭТО НЕОБХОДИМАЯ МЕРА»

Главному госавтоинспектору Башкирии Динару Гильмутдинову идея минздрава пришлась по душе. Полковник полиции уверен, что эта мера сократит количество наркоманов за рулем.

- Нам нужна тщательная проверка водителей. На сегодняшний день люди, которые употребляют наркотики, могут спокойно получить водительское удостоверение и разъезжать за рулем, - сказал Гильмутдинов в беседе с корреспондентом «Комсомолки». – Тщательная проверка и тотальный контроль автомобилистов не допустит такого, количество наркоманов на дорогах сократится.