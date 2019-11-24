2019-11-25T00:00:22+03:00
Спорт

Второе «зеленое дерби» сезона осталось за «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» отыгрался за несколько секунд до финальной сирены, но уступил по буллитам – 3:4.
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ХК "Салават Юлаев"Фото: ХК "Салават Юлаев"
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О принципиальности и важности «зеленого дерби» хоккейным болельщикам лишний раз рассказывать и не требуется. Это абсолютно точно главное противостояние Восточной конференции, а, по мнению многих экспертов, и всей лиги в целом. В этом году под эти матчи между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» организаторы даже подготовили своеобразный кубок в форме национального блюда обеих соседних республик – «Чак-Чак Кап». Башкирская команда один такой трофей уже в октябре завоевала, а вот со вторым пока как-то не сложилось.

Нужно признать, что казанская команда сейчас на ходу, и остановить такой каток было бы из разряда подвига. Подопечные Квартального нащупали свою игру, их даже не останавливают серьезные проблемы в составе. Два с половиной периода они и шанса практически не давали хозяевам продемонстрировать свои сильные стороны. На шайбы Рукавишникова, Яруллина и Кары лишь раз ответил Арзамасцев.

Все шло к уверенной победе «Ак Барса», как вдруг почувствовалась эта бешеная энергетика дерби. Как же завыли трибуны, как же все запылало внутри чаши, как же забегали уфимские хоккеисты. За восемь минут до конца основного времени забил Маннинен, а за шесть секунд до сирены показал себя Сошников, который потихоньку превращается в нового идола «юлаевцев» - 3:3.

Камбэк получился фантастическим, даже показалось, что в воротах казанцев дрогнул сверхнадежный Билялов. Но в овертайме гостям все-таки удалось засушить эмоции и довести дело до буллитов, в которых казанский голкипер доказал, что пусть он и не такой опытный, но «зеленым дерби» его не испугать – 3:4.

СКАЗАНО:

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

- Ребята – молодцы, что не опустили руки, играли до конца, до последней минуты, и сравняли счет. Были моменты вырвать победу в овертайме, но хорошо сыграл вратарь соперника – выручил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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