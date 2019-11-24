«Уфа» спаслась в матче с последней командой премьер-лиги

У футбольного клуба «Уфа» началась важная пора. До зимнего перерыва в чемпионате всего ничего, а играть в этом году осталось лишь с командами, которые по уровню абсолютно такие же. В прошлом туре в Оренбурге забить не получилось, но тогда ничья представлялась неплохим результатом. А вот дома последнюю команду лиги – «Сочи» – выигрывать, конечно, было необходимо. Только вот именно с такими соперниками у коллектива Евсеева постоянно возникают проблемы.

МОРОЗ И ПОЛУПУСТЫЕ ТРИБУНЫ

В ноябре играть футбол на уфимском стадионе «Нефтяник» вещь не самая приятная. Это прекрасно понимают все болельщики, поэтому матч с «Сочи» предсказуемо побил антирекорд сезона по посещаемости. Организаторы, в целом, неплохо постарались – отличная шоу-программа, полевая кухня с кашей, горячий чай. Но вот без нового стадиона с крышей какого-то скачка зрительского интереса в ближайшие годы ждать не стоит. Чуть более четырех тысяч – это максимум для подобных условий. Чаша стадиона изнутри действительно смотрелась пустынной.

Впрочем, от мороза были и плюсы. Искусственный газон на этот раз смотрелся получше, чем в прошлых осенних играх. Теперь он не представлял из себя грязное месиво и выглядел опрятным и ровненьким, что помогло футболистам показать вполне себе симпатичную игру.

Фото: ФК "Уфа"

«Сочи» хоть и пока главный аутсайдер, но их состав чуть ли не наполовину состоит из тех, кто совсем недавно стучался в сборную. И Полоз, и Новосельцев, и Цаллагов, и Заболотной – все ребята именитые, которые в той же «Уфе» смотрелись бы настоящими звездами. Плюс в клубе произошла тренерская рокировка, а такие эмоционально взбодренные коллективы всегда опасны вдвойне.

«Уфа» сразу же стала играть первым номером, неплохо комбинировала, особенно с подключением флангов, да только вот разочек зевнула, и это едва не привело к катастрофе. Полоз на 25-й минуте сыграл как настоящий топ-футболист – на быстром движении открылся на линии офсайда, в касание мяч обработал, быстро все прикинул в голове и вовремя пробил, пока в ноги не бросился Беленов. Этого небольшого преимущества хватило «Сочи», чтобы окончательно откатиться назад и полностью перестроиться под игру вторым номером.

ЕВСЕЕВ ИСКАЛ, ИСКАЛ, ДА НАШЕЛ

Все остальные минуты матча «Уфе» пришлось демонстрировать свои бойцовские качества. Вадим Евсеев бегал, прыгал по бровке, постоянно подсказывал своим игрокам, как и что делать. Игра-то, по большому счету, давалась. Уровень соперника не позволял ему наглухо закрыться, и свободные зоны постоянно появлялись. Алиев то и дело опасно пробивал по поворотам, Кротов опасно смещался, но забить не удавалось.

Тренер «уфимцев» начал искать поддержку в резерве. Все три замены были ориентированы только на атакующие действия, и одна из них все-таки выстрелила. Вомбергар после выхода на поле первым же своим касанием поразил ворота Фролова. Нападающий подкараулил высокий навес Сухова, выбрал правильную точку для прыжка и перенаправил мяч в угол – 1:1.

Фото: ФК "Уфа"

Эх, вот в этот момент бы еще энергетику полных трибун, и тогда, глядишь, разбежавшиеся хозяева и второй вколотили. Но чего нет, того нет. Получилась вымученная ничья, которой вряд ли можно быть довольным.

- В такой погоде сложно было не то что создавать моменты, а именно принимать решения, - сказал после матча Вадим Евсеев. – Погодные условия не позволяли на раз-два играть, где-то приходилось и три касания делать. Я доволен тем, что ребята услышали, что в перерыве было сказано. Те замены, которые мы сделали, повлияли на исход игры.

«Уфа» по итогам 17 тура занимает 11-е место в турнирной таблице. Плотность в нижней части по-прежнему чудовищная. Так, до зоны стыковых матчей всего одно очко, до зоны вылета – два. Оставшиеся две игры в 2019-м году против «Крыльев Советов» и «Ахмата» не мешало бы выиграть.