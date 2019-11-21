В Башкирии участились случаи конфликтов между школьниками и учителями

На днях состоялась пресс-конференция, на которой обсуждалась проблема конфликтов между учителями и учениками в школах республики. Поводом для дискуссии стали две скандальные истории, случившиеся в уфимских школах и получившие широкую огласку в СМИ.

УЧИТЕЛЬ ЗАСТАВИЛ УБИРАТЬСЯ В КЛАССЕ ПОСЛЕ УРОКОВ

Первый громкий случай произошел перед осенними каникулами в одной из столичных школ. Там педагог заставила учеников, проваливших контрольную, убираться в классе после уроков. Один из школьников возмутился, что работать должны только те, кто не справился с заданием, и предложил привлечь к работам и остальных ребят. Словесная перепалка закончилась конфликтом, и учитель оскорбила подростка перед всем классом.

Тогда в непростой ситуации пришлось разбираться детскому омбудсмену в Башкирии Милане Скоробогатовой.

- Мы выехали в школу для решения конфликта, разговаривали лично с мальчиком, его мамой, учителем и администрацией школы, психологом и социальным педагогом. С мальчиком разговаривала, как с родным сыном – об оценках, пропусках, вообще о жизни и отношениях. Говорили о том, как развивать в себе волю, настойчивость, целеполагание – все те качества, которыми обладает лидер. Конфликт был полностью исчерпан, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике.

В проблемах учеников должны быть задействованы не только педагоги, но и родителиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ССОРЫ С УЧИТЕЛЕМ

Второй скандальный случай произошел в начале октября в другой уфимской школе: там девятиклассница, страдающая эпилепсией и 8 лет пробывшая на домашнем обучении, внезапно почувствовала себя плохо на уроке. По словам мамы девочки, учитель не только не вызвал скорую, но и перед всем классом начал насмехаться над ученицей, после чего у нее случился эпилептический припадок, и она попала в больницу.

- Состоялся расширенный консилиум со всеми участниками конфликта. Мы подробно разобрали ситуацию и причины ее возникновения: от непрофессиональной деятельности администрации школы до действий мамы девочки, - рассказала Милана Скоробогатова. – В данном случае пострадал ребенок. Мама отправила девочку в школу из благих намерений, чтобы она общалась с одноклассниками, училась выстраивать взаимоотношения в коллективе. При этом никто в школе не поинтересовался, почему нет медицинской карты ребенка, почему вдруг с домашнего обучения девочка переходит на дневное очное образование. Педагог попросту не знала о заболевании ученицы, поэтому между ними состоялся в принципе обычный диалог, но ребенок, который еще не влился в социум, воспринял все субъективно.

КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ УЧАСТИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

По словам той же Миланы Скоробогатовой, конфликтность в школах республики за последние годы выросла в 4 раза.

- Только представьте: на конфликты учителей и учеников жалуются чаще, чем на недоступное жилье или проблемы с его получением. Это актуальная проблема, которую срочно нужно решать, - подчеркивает Скоробогатова.

Согласно статистике, чаще всего ученики и их родители жалуются на грубое и неэтичное обращение учителя, на психологическое давление со стороны педагога, и гораздо меньше на избиение или травлю со стороны одноклассников. Одной из причин проблемы чиновники в сфере образования видят в эмоциональном выгорании педагогов, а также неумении вести воспитательную работу с учениками и взаимодействовать с их родителями.

- В любом школьном конфликте всегда виноваты обе стороны, но в любом случае я стою на стороне ребенка, потому что у учителя есть опыт, а у ребенка нет, - уточняет детский омбудсмен.- Но проблема не должна сводиться только к стеганию учителя, это не выход.

Как же можно разрешить проблему? По мнению специалистов, в первую очередь учитель должен заботиться не только об объеме переданных знаний и баллах на ЕГЭ, но и выстраивании дружеских и доверительных отношений с учениками. Для этого нужно постоянно самосовершенствоваться и саморазвиваться, а в случае необходимости – обращаться за помощью к психологам.