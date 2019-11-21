Как в Уфе снять квартиру и не нарваться на мошенников

Аренда жилья – дело всегда хлопотное и затратное. Казалось бы, что проще – подыскиваешь подходящее объявление на сайте, обращаешься к риелторам или спрашиваешь у знакомых, может, кто сдает квартиру, вносишь оплату – и заезжай. Вот только велик риск, что конфетка с фотографии на сайте окажется обшарпанной халупой с тараканами, а соседями будут буйные алкоголики, ну или цена таинственным образом вырастет в два раза.

Что делать, чтобы снять квартиру и не нарваться на мошенников, не потерять свои деньги и не оказаться в тесной комнатушке с отклеивающимися обоями – читайте в материале «Комсомольской правды».

ИЩЕМ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ

Квартиру своей мечты (хоть и временную) можно подыскать, опросив своих родственников или знакомых. Наверняка, найдется кто-то, чья троюродная тетя сдает уютную квартирку едва ли не в центре города и всего за сущие копейки. Такой вариант поиска хорош тем, что можно сэкономить на услугах риелтора, но есть и подводные камни. Например, если вы вдруг что-то сломаете или испачкаете, то рискуете испортить отношения не только с арендатором, но и тем, кто вам его посоветовал. Также в таких случаях редко заключается договор (свои же люди!), а значит, с вас могут спросить стоимость разбитой люстры, и неважно, что она разбилась еще до вашего рождения.

Второй вариант – подыскать подходящий вариант на многочисленных сайтах объявлений. Большинство из них размещают посредники, но можно снять квартиру напрямую у собственника. Здесь есть риск, что на фотографии вам предложат квартиру с евроремонтом и всего за 15 тысяч в месяц (и, возможно, даже попросят предоплату, чтобы точно «застолбить» жилье за вами), а по факту вы получите убогую халупу – и предоплату вам уже никто не вернет.

Третий вариант (и как показывает практика, самый надежный) – раскошелиться на хорошего риелтора, который внимательно выслушает все ваши пожелания, найдет несколько подходящих вариантов на выбор, попробует сбить цену, проверит на добросовестность арендодателя и поможет заключить договор, который в дальнейшем обезопасит вас от многих неприятностей. Особенно это работает в случаях, когда квартиру сдает тот человек, которому она вообще не принадлежит. Минус – за услуги посредника придется выложить до 50% от месячной платы за квартиру.

Выбирать квартиру лучше на специализированных сайтах, а не объявлениях на двери подъездаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ЦЕННИКОМ

Цена на квартиру складывается из нескольких параметров: район, удаленность от остановок общественного транспорта, количество комнат и ремонт (также учитывается этаж, кирпичный дом или панельный, наличие необходимой бытовой техники, близость парков и магазинов и т.д.).

Если вдруг вам встретилось объявление, что сдается квартира в новом элитном районе с новостройками или в «сталинке» в историческом центре города всего за 10-15 тысяч рублей в месяц – 95%, что это уловки мошенников. Скорее всего, если вы позвоните по указанному номеру, вам заявят, что вы уже опоздали, но только для вас есть другой роскошный вариант – вот только будет он находиться гораздо дальше, ремонт похуже, зато цена – тысяч на 5 дороже.

Средняя стоимость съемной «однушки» в центре - 20-25 тысяч рублей в месяц + оплата коммунальных услуг. В придачу вы получите евроремонт, необходимую мебель и бытовую технику, интернет и кабельное телевидение и оборудованную детскую площадку во дворе. В отдаленных районах (в Черниковке, Деме или Сипайлово можно найти аналогичный вариант за 15 тысяч рублей).

Ценник оборудованной под ключ «двушки» в центре будет начинаться от 25 тысяч рублей (+ коммунальные услуги). Если вы претендуете на дизайнерский ремонт, готовьтесь раскошелиться до 40 тысяч, если вполне устроит чистая уютная квартира без «советского лоска», можно найти варианты до 30 тысяч в месяц. В отдаленных районах можно найти подходящее жилье в пределах 20 тысяч рублей.

Если вы арендуете квартиру вместе с семьей и детьми, то приготовьтесь выложить до 50 тысяч рублей за «трешку» в центре, рядом с крупными торговыми центрами и парками, и около 30 рублей в отдаленных районах.

Также прикидываем, что риелтору придется заплатить около 50% от ежемесячной оплаты, а также внести залог (на случай, что вы не разгромите квартиру и не исчезнете, прихватив все самое ценное) – от 50 до 100% ежемесячного платежа.

Обязательно осмотрите квартиру и составьте опись имущества, чтобы потом не отвечать за разбитую люструФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИЗУЧИТЕ ДОКУМЕНТЫ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ

Предположим, вы нашли квартиру своей мечты и уже готовы перевезти свои чемоданы и праздновать новоселье. Перед заключением договора тщательно проверьте документы собственника. Кроме паспорта (оригинала, а не ксерокопии!) обязательно должно быть свидетельство на право собственности: данные должны совпадать с паспортными данными арендодателя. Это вас обезопасит от того, что на следующий день придет настоящий хозяин квартиры и попросит вас на выход. Если в свидетельстве указаны несколько собственников, позаботьтесь о получении согласия на сдачу квартиры от каждого из них.

Не забудьте и ознакомиться со свежими квитанциями об оплате коммунальных услуг. Если там есть долг (особенно крупный), требуйте его погасить, иначе уже на следующий день за долги отключат свет/горячую воду/перекроют канализацию, и вы никому не докажете, что к долгу не имеете никакого отношения.

ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ КВАРТИРУ

Проверьте абсолютно все: не течет ли кран, в порядке ли сантехника, работают ли все выключатели и розетки, исправна ли бытовая техника, не сломана и не запачкана ли мебель, не ободраны ли обои, не растеклось ли по полу неотмываемое пятно. Все обнаруженные недочеты подробно распишите в акте приема-передачи имущества, чтобы вам не предъявили счет за исцарапанный паркет или прожженный диван. Если вам не хватает кондиционера или стиральной машины, вы можете договориться с собственником о покупке в счет арендной платы – главное, это документально зафиксировать, а позже приложить все чеки.

ОЦЕНИТЕ АДЕКВАТНОСТЬ СОБСТВЕННИКА

Это только на первый взгляд владелец квартиры может быть улыбчивым паинькой, которого вполне устраивает своевременная оплата на карту. На деле может оказаться так, что он будет врываться к вам в любое время суток без предупреждения, открывая дверь своим ключом, перетряхивать ваши вещи и проверять наличие пыли на шкафах, пока вас не будет дома. На все ваши возмущения будет ответ: «Я в своей квартире хозяин», поэтому сразу обсудите – как часто собственник будет приходить в квартиру, обязан ли он вас заранее извещать о своем визите. По возможности, пусть в квартире не останется ни одной личной вещи хозяина, чтобы у него не было повода зайти за «любимой рубашкой» в неудобное время.

Оцените адекватность не только собственника, но и соседей. Это очень важный момент, иначе вам будут стучать по батареям из-за несуществующего шума или рисовать на двери неприличные вещи, если к вам часто приходят друзья.

НЕСКОЛЬКО РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАЙТЕ ДОГОВОР

Обязательно проверьте все паспортные данные собственника, адрес квартиры, срок аренды (чтобы вас не огорошили новостью, что квартиру продают и вам надо съехать за пару суток) и сумму ежемесячного платежа, сумму внесенного залога, условия и порядок досрочного выселения и штрафы за просрочку оплаты или испорченной мебели или техники. К договору приложите подробную опись вверенного вам имущества. Нотариально заверять договор не требуется – подписанный двумя сторонами он имеет полную юридическую силу, если потребуется решать какие-то спорные моменты в суде.

Что касается залога – заранее обговорите, вернут ли его вам после того, как вы съедете (при условии, что ничего не испортите) или сможете жить какое-то время (две недели или месяц) в счет этого залога.