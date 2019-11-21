Криминальному башкирскому сериалу «И это все Роберт» дан START

Сегодня, 21 ноября, начинается показ долгожданной многосерийной, криминальной драмы «И это все Роберт» - первого башкирского экшн-проекта. Эксклюзивная премьера остросюжетного сериала состоится на видеосервисе START, решившего поддержать уфимское кинопроизводство. А накануне съемочная группа презентовала сериал в уфимском кинотеатре «Ultra Cinema». Площадка для предпремьерного показа была выбрана совсем не случайно: съемки нескольких эпизодов сериала проходили именно на территории торгового центра «UITRA», где и располагается кинотеатр. Представлять криминальную драму, снятую киностудией «Уральский кинопарк» по заказу городского телеканала «UTV» - в кабельной сети «Уфанет», приехали: режиссер Андрей Линич, автор идеи и генеральный продюсер Марат Ахметшин, оператор-постановщик и сопродюсер Рияз Исхаков, художник Альберт Нестеров, исполнители главных ролей - Александр Сергеев, Рамиль Сабитов, Марат Хасанов, Юлия Рудина, Тимур Фахрутдинов и Анна Бурмистрова-Ривкина, а также известный кинокритик, программный директор крупнейшего фестиваля российских сериалов «Пилот» Егор Москвитин. Нужно отметить, что уфимский кинопроект стал одним из немногих региональных проектов, которые были отобраны для участия во внеконкурсной программе «Пилота», благодаря чему он и обратил на себя внимание видеосервиса START, который купил права на картину.

- Очень приятно, что премьера нашего сериала состоится именно на START - видеосервисе, который активно развивает российский кинематограф. Мы ждем, что наше кино найдет своего зрителя, а START нам в этом поможет, - считает исполнительный продюсер сериала Тимур Абдуллин.

Всего в проекте «И это все Роберт» восемь серий, каждая длится 42-44 минуты. Над сценарием для сериала работала целая группа - Айдар Акманов, Дмитрий Резаев, Андрей Линич и Марат Ахметшин. Главный герой Роберт Богданов, роль которого сыграл театральный актер из Екатеринбурга Александр Сергеев, - простой школьный учитель физики в провинциальной школе. Ему приходится терпеть насмешки учеников, подрабатывать, соглашаясь на любую работу - денег катастрофически не хватает. Но однажды его жизнь круто меняется: Роберт становится случайным соучастником ограбления платежного терминала, в результате которого погибает наркодилер, работающий на криминального авторитета по кличке Хан (актер Рамиль Сабитов). В результате школьный учитель оказывается под прицелом сразу двух сторон - полиции и местного мафиози, контролирующего весь город. В довершение проблем у дочери героя, которую сыграла уфимская школьница Полина Зиновьева, обнаруживают опухоль мозга - девочке требуется срочная операция в Израиле, на которую у семьи просто нет денег. Исчерпав все законные способы получить необходимые миллионы на лечение, Роберт хочет любой ценой спасти дочь, решив ограбить инкассаторскую машину, применив при этом свои знания законов физики и редкую изобретательность.

Главного героя - простого школьного учителя Роберта, в котором пробудился зверь, сыграл актер из Екатеринбурга Александр СергеевФото: Мила КИЯН

МЕСТО СЪЕМОК - ВСЯ РЕСПУБЛИКА

- В республике и, прежде всего, в Уфе многие знают о фильме, гордятся земляками и очень ждут премьеры. Многие жители республики нам активно помогали, поэтому все вопросы решались намного быстрее, чем на московских или питерских проектах, - отметил оператор и продюсер картины Рияз Исхаков. - Попробуйте, например, согласовать перекрытие моста и сброс в реку броневика где-нибудь в Московской области.

Один из самых сложных каскадерских трюков - падение инкассаторской машины в реку снимал и при выезде из Дюртюлей на мосту через реку Белую. Мост, разумеется, был полностью оцеплен и в итоге водителям пришлось не менее сорока минут ждать, пока рассосется пробка. Кто-то, конечно, не слишком обрадовался такой задержке, но большинство очевидцев с любопытством наблюдали, как снимают зрелищный трюк. Кстати, многие жители республики сами попали в массовку криминальной драмы «И это все Роберт», даже об этом не подозревая. Например, в сериал вошли эпизоды, которые снимали в 2018 году во время «Симфонической ночи» в Уфимском амфитеатре. Массовые сцены с участием горожан снимались и во время «Весеннего школьного бала» в 2017 голу, и в Башкирском театре оперы и балета, где специально для сериала был поставлен акт оперы «Борис Годунов» Мусоргского, которой нет в репертуаре театра. Заглавную партию в опере исполнил народный артист Башкирии, советник Главы Республики по культуре Аскар Абдразаков. А перед зданием театра снимали эпизод с горящим человеком - чтобы отснять, как объятый пламенем персонаж выбегает из Аксаковского народного дома, потребовалась помощь полиции и спасателей.

Съемки проходили и в горах Ишимбайского района на фоне живописных пейзажей Южного Предуралья, в поместье на вершине холма, где на заднем дворе гулял олень, и в песчаном карьере Иглинского района, где взрывали сейф, и в специально построенном самодельном бассейне в Чишмах - там была завершена работа по экшн-сцене падения инкассаторского броневика с Дюртюлинского моста, а точнее то, что происходило уже под водой. Но больше всего, конечно, на экране можно увидеть разные места башкирской столицы: очень зрелищную сцену погони снимали на набережной реки Белой, эпизод с убийством наркодилера, которого сбивает несущаяся на огромной скорости машина, - в одном из дворов Черниковки, мафиозные разборки - на ипподроме «Акбузат», драматичные сцены в израильской больнице доснимали в уфимском отеле «Halton Garden Inn». А сцену самой операции по удалению опухоли дочери Роберта снимали в настоящей операционной Городской клинической больницы N° 6.

Для одного из эпизодов картины в Башкирском театре оперы и балета поставили акт оперы "Борис Годунов", в котором принял участие народный артист Башкирии Аскар АбдразаковФото: Мила КИЯН

ОТ ИСЛАНДСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ ДО КРУПНЕЙШЕЙ СВАЛКИ УФЫ

Съемки также проходили в аэропорту им. Мустая Карима, в конгресс-холле «Торатау», СШОР «Биатлон», у Дома правительства - башкирского Белого дома, в Парке лесоводов, на проспекте Салавата Юлаева, причале у Монумента дружбы и даже на городской свалке и кладбище. Увидят зрители и фантастически красивые пейзажи Исландии, о которой мечтает дочь героя - несколько эпизодов снимали в небольшой деревушке Вик, славящейся своими черными скалами и пляжами, необычный цвет которым придают базальтовые вулканические породы. Эти потрясающие воображение пейзажи, которые зрители, наверняка, помнят по таким популярным фильмам, как «Властелин колец» и «Хоббит», можно будет увидеть и в уфимском сериале. Вообще, судя по первым двум сериям, представленным на предпремьерном показе, скучать создатели сериала никому не дадут - это уж точно.

- «И это все Роберт» - доказательство того, что профессиональные сериалы с высокой production value сегодня можно снимать не только в Центральной России, - считает кинокритик, программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин. - А еще это пример того, как история, которая сначала может показаться зрителю очень знакомой, от эпизода к эпизоду становится все самодостаточнее и оригинальнее. И хочется верить, что преимущество региональных кинокомпаний в следующие годы будет использоваться еще чаще.

Убедиться в конкурентности первого уфимского экшн-сериала «И это все Роберт» можно уже сегодня. Все желающие могут получить две недели бесплатного пользования сервисом START и смотреть сериал в любой точке планеты по промокоду ROBERT на сайте start.ru, который нужно успеть активировать до 30 ноября. А телевизионная премьера сериала состоится 28 декабря в 21.20 в эфире телеканала UTV.