АСИТ — избавление от аллергии

У многих ноябрь ассоциируется с приближающимся Новым годом. Но люди, которые страдают от аллергии на пыльцу, всегда помнят о двух важных фактах: во-первых, о том, что хоть ненадолго о её симптомах можно будет забыть, а во-вторых, что наступило самое время заняться лечением аллергии, чтобы быть готовым к новому сезону.

Ведь именно в ноябре природа окончательно замирает, готовясь к зиме, и в осенне-зимний промежуток в воздухе нет пыльцы.

В этот период многим пациентам показан для лечения метод АСИТ. О нём нам подробнее расскажет доктор клиники «ПроМедицина», аллерголог-иммунолог Алсу Радиковна Арсланова.

АСИТ: что это?

АСИТ — это аллерген-специфическая иммунотерапия, в ходе которой в организм пациента вводится аллерген в очень низких дозировках. С помощью методики можно «приучить» иммунную систему к раздражителю, «научить» её не реагировать на внешнее воздействие слишком остро.

АСИТ можно использовать для лечения взрослых, а также детей, начиная с пятилетнего возраста. Конечно, метод имеет свои противопоказания, но обсуждать их с врачом лучше в индивидуальном порядке. Назначают терапию при следующих заболеваниях:

- поллиноз (реакция организма на растительную пыльцу);

- ринит аллергического происхождения;

- аллергический конъюнктивит;

- бронхиальная астма.

Нередко после АСИТ забыть об аллергии удаётся на долгие годы. Есть даже случаи, когда после аллерген-специфической иммунотерапии пациент в течение всей жизни о своей проблеме больше не вспоминал! А это значит, что у человека появляется возможность отказаться от переезда в другой климат, не зависеть от медикаментов. В конце концов, избавиться от назойливых симптомов, которые влияют на работоспособность и качество жизни!

Когда начинать лечение и как долго продлится курс

Если у пациента сезонная аллергия, курс АСИТ рекомендуется начинать заранее, чтобы успеть пройти его полностью. В зависимости от метода, стоит обратиться к доктору за 5–6 месяцев (при подкожном введении) до начала сезона или за 4–5 месяцев (при сублингвальном приёме). Если пациент страдает от аллергии на пыль или домашних клещей, терапию начинают вне обострения в любое время.

Важно! В период терапии рекомендуется соблюдение диеты, ориентированной на уменьшение аллергенов. Однако после АСИТ многие пациенты могут себе позволить употреблять в пищу те продукты, от которых раньше были вынуждены отказываться.

Длительность аллерген-специфической иммунотерапии довольно большая — от 3 до 5 лет. Однако и награда немаленькая: возможность избавиться от симптомов на долгое время, а возможно, и навсегда! Главное для пациента — не забросить лечение на полпути, потому что тогда рано или поздно симптомы обязательно вернутся.

Важно не просто пройти терапию полностью, но и суметь остановиться в нужный момент, когда врач скажет, что курс АСИТ полностью окончен. Ведь задача состоит не в том, чтобы постоянно поддерживать иммунную систему с помощью лекарства, а в том, чтобы она научилась сама справляться с проблемой, реагируя максимально адекватно.

Способы приёма препаратов

Существует несколько способов приёма препаратов при АСИТ: подкожный, сублингвальный и в виде таблеток. Считается, что подкожный метод всегда более эффективен, но в отношении аллерген-специфической иммунотерапии это утверждение не работает. Оба способа введения аллергена доказали свою эффективность, причём использование сублингвальных препаратов результаты даёт даже немного быстрее.

Однако к каждому пациенту требуется индивидуальный подход, о чём важно помнить всегда. Выбирать какой-то один из способов только потому, что он кажется более эффективным или быстрым, нельзя. Врач должен оценить показания и противопоказания для обоих методов и выбрать оптимальный.

Аллергия сегодня поддаётся лечению, и АСИТ — способ забыть о ней раз и навсегда.

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Лицензия № ЛО-02-01-007215 выдана 19 июля 2019 года МЗ РБ.

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