Итоги западного выезда «Салавата Юлаева»: обыграли ЦСКА, но вновь не смогли победить «Авангард»

Уфимский «Салават Юлаев» со спорным результатом завершил выездную серию игр с командами западного дивизиона.

Начинали подопечные Николая Цулыгина, что называется, за здравие. В первом же матче после разноса минского «Динамо» и длительного перерыва на Кубок Карьяла уфимские хоккеисты одержали победу в овертайме над рижским «Динамо» - 1:2. Не сказать, что для игроков «Салавата» эта победа далась легко. Для того, чтобы забросить первую шайбу Дмитрию Кугрышеву пришлось повозиться за воротами и в полете крюком подбить шайбу. Пропустили гол от хозяев льда «юлаевцы» из-за излишней пассивности в игре на своей половине поля. Защитники даже не попытались закрыть чужого форварда, пробившего от синей линии. Свой дубль, который в итоге стал решающим, Кугрышев забил с красивой передачи Александра Бурмистрова. Было видно, что нападающие уже отрабатывали эту вполне стандартную схему.

ОБЫГРАЛИ ЧЕМПИОНОВ

Второй матч серии против московских «армейцев» получился для «Салавата Юлаева» самым странным. Первый период закончился со счетом 2:2 – счет здесь открыл Филипп Ларсен, а позже его успех закрепил СакариМаннинен. «Юлаевцы» почти не били по воротам гостей – за первые 20 минут нападающие уфимского клуба беспокоили голкипера лишь дважды. И это, к всеобщему удивлению, привело к двум голам в ворота действующего обладателя Кубка Гагарина. Вот не зря хоккейные эксперты называют «Салават Юлаев» одним из самых непредсказуемых клубов лиги. Хозяева льда, к слову, отличились аж 15 бросками. Одна шайба залетела в ворота Метсолы прямо во время начала атаки – здесь откровенно сплоховал Маннинен, отдавший плохую передачу вперед. Второй раз негативно отличился Захар Арзамасцев, который пропустил длинную передачу из зоны соперника вдоль борта. Впрочем, после этих досадных ошибок «юлаевцы» смогли забросить в ворота три безответные шайбы. Здесь отличилось третье звено – забивали Пашнин, Майоров и Кугрышев.

ГРУСТНЫЙ ВЗГЛЯД КАРЕЕВА НА ШАЙБУ

После победы над москвичами команда Цулыгина переместилась в соседний Ярославль. С местным «Локомотивом» легкой игры у «Салавата Юлаева» не вышло. Хозяева льда были активнее с самого начала – значительно больше ударов и времени в атаке. Уже в первом периоде Андрей Кареев пропустил две безответные шайбы. Первую еще можно списать на нестандартную суматоху– там оказавшемуся у ворот ЛинусуУмарку пришлось отбивать шайбу ногой, после чего она прилетела форварду «железнодорожников». Вторая шайба – явная недоработка защитников – Павел Коледов слишком пассивно противостоял своим бывшим коллег по клубу, которые разыгрались в зоне «Салавата». Единственную шайбу гостей смог забить ТеемуХартикайнен – но «Локомотив» ответил на робкую попытку камбека еще тремя голами. Как итог, неутешительные 5:1.

ПЕРВОЕ ЗВЕНО ПРОПУСКАЕТ «АВАНГАРДУ»

Продолжением кошмара Николая Цулыгина стал матч со ставшим уже принципиальным соперником «Авангардом». Непобедимый «Салаватом» со времен прошлого плей-офф клуб в новой встрече вновь остался лидером по всем показателям. Хозяева открыли счет уже на 10 минуте встречи. «Авангард» с легкостью прошел через защиту первого звена «юлаевцев» в три простых передачи.

Далее на 33 минуте шайбу соперникам отдал Александр Бурмистров. Центрфорвард не смог обработать хорошую передачу, которая ему прилетела прямо из-за ворот соперника, началась быстрая контратака, завершил которую Сергей Широков.

В конце второго периода о себе заявил ЛинусУмарк, который в неожиданном для себя стиле забросил шайбу от синей линии. Вратарю «Авангарда» в этот момент обзор перекрывал достаточно габаритный Хартикайнен. Но развить успех не удалось, в ответ дважды огорчили Метсолу Бек и Мартынов. Итоговый счет – 4:1.

СКАЗАНО

Николай Цулыгин объяснил некачественную игру отдельных игроков и всего «Салавата Юлаева» громким успехом в игре против ЦСКА.

- После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону. Перестали дорабатывать хорошие моменты, начали играть не в тот хоккей, в который нужно. Играли безответственно, отсюда такой результат, - объяснил наставник.