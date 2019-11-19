В Уфе впервые поставили балет-феерию "Конек-Горбунок".

Башкирский театр оперы и балета пополнил репертуар новым спектаклем - «Конек-Горбунок» по знаменитой сказке в стихах Петра Ершова на музыку Родиона Щедрина. Для постановки спектакля в Уфу пригласили танцовщика с мировым именем, премьера петербургского Михайловского театра Ивана Васильева, который не только выступил как хореограф, но и исполнил главную партию на одном из премьерных показов балета. Сказочный сюжет о приключениях крестьянского сына Ивана, его волшебного друга Конька-Горбунка, прекрасной Царь-девицы, неземной красоты Жар-птицы и глупого Царя в Уфе был переосмыслен авторами. В оригинальном либретто, соавтором которого стал московский художник Иван Скаладчиков, действие перенесено в тридцатые годы прошлого века. Крестьянский сын Иван стал «простым парнем Иваном с улиц Москвы», Конек-Горбунок - другом Ивана Васей Коньковым, Царь-девица - Машей Царевой, Жар-птица - Светой Жаровой, а Царь - полковником в отставке Алексеем Петровичем Царевым. Все приключения Ивана перенесены в сон героя: молодой человек просто уснул после вечеринки с друзьями и оказался во власти сказочных сновидений, куда вслед за ним отправятся и зрители.

Декорации и костюмы для балета "Конек-Горбунок" создал московский художник Иван Складчиков.Фото: Мила КИЯН

КОНЕК-ГОРБУНОК СТАЛ АВИАТОРОМ И ФУТБОЛЬНЫМ ФАНАТОМ

Художник Иван Складчиков, поразивший уфимских театралом своими роскошными костюмами к опере «Аттила» - режиссерскому дебюту прославленного башкирского баса Ильдара Абдразакова, и на этот раз не обманул ожиданий публики. Спектакль получился очень ярким, с роскошными, сказочными декорациями и оригинальными костюмами. Журналистам художник рассказал, как работал над образами главных героев сказки.

- Все, кто берется делать спектакль «Конек-Горбунок» сталкиваются с такой проблемой: как изобразить лошадок? Я долго ломал над этим голову, не мог найти решения, - признается Иван. - Нельзя же водрузить на танцовщика лошадиную голову, как ему тогда танцевать? Как-то я был в Ленинской библиотеке, листал старые журналы 30-х годов и в одном из них наткнулся на картинку - шлем авиаторов, который по фактуре очень напоминал лошадиную голову. А поскольку Конек-Горбунок - это все-таки летающий конь, то в результате он у нас и стал авиатором. Шлем дополнили небольшие ушки, модные в то время и очень подходящие для нашего героя брюки галифе, к которым прицепили хвост. Еще наш герой носит майку спортивного клуба Динамо. На других героях у нас костюмы, напоминающие те, что изображены на картинах художника Дайнеки - короткие плиссированные юбочки, галифе. Всего для спектакля изготовлено около восьмидесяти костюмов в стиле арт-деко, которые отлично сочетаются со стилем «а-ля рус». Костюмы все аплицированные - изготовлены из нескольких кусочков ткани. Такие сложносочиненные костюмы, где много ручной работы, - в Башкирском театре оперы и балета это умеют делать отлично

Партию Маши Царевой (она же Царь-девица) на премьере исполнила Лилия ЗайнигабдиноваФото: Мила КИЯН

ПОСТАНОВКА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

Дирижером-постановщиком спектакля вступил главный дирижер театра, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Макаров, художником по свету - Сергей Шевченко, а прима-балерина башкирской труппы, народная артистка республики Гульсина Мавлюкасова помогала хореографу-постановщику Ивану Васильеву в качестве ассистента. Кроме того, балерина будет исполнять партию Жар-птицы, а ее супруг, народный артист Башкирии Ильдар Маняпов - партию Царя. Надо отметить, что в постановке занята практически вся балетная труппа и на каждую партию есть по нескольку исполнителей.

- Спектакль получился очень сложный, с насыщенной хореографией, но здесь замечательная труппа - прекрасные солисты и очень сильный кордебалет. Работать с ними, одно удовольствие, - отметил Иван Васильев, на счету которого уже тринадцать поставленных спектаклей. - У нас в постановке много всего интересного - и посмеяться можно от души, и есть любовная линия - очень красивое адажио главных героев. Какой же балет без любви? Если есть на сцене мужчина и женщина - это уже сюжет. Спектакль рассчитан на всех - и детям будет интересно, и взрослым, которым тоже нужны сказки.