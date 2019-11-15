Споры вокруг геопарка «Торатау»: больше слов, меньше дела

На этой неделе по башкирским СМИ пролетела информация с заголовком: «Геопарк Торатау будет посещать до миллиона человек в год». Информация была озвучена на прошедшем круглом столе «Торатау. Инвестиции в настоящее». В рамках него руководитель нового отдельного республиканского госкомитета по туризму Салават Нафиков высказал мнение:

- Надо развивать внутренний поток туристов. Нужно поставить цель — каждый житель Башкирии должен посетить Шульган-Таш и Торатау. Наши туристы — это те соотечественники, которые живут в радиусе до 1000 километров. К нам не едут из Калининграда или Белгорода, нет туристов в Башкирию и из Владивостока. К нам едут из Оренбурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска. К ним мы ближе во всех смыслах. Нужно работать с этим потоком, - сказал чиновник.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

За пару недель до этой конференции в интервью известному уфимскому блогеру Раису Габитову Салават Тагирович высказался примерно в том же ключе и заявил, что нужно делать акцент именно на местных жителях республики и формировать целевую аудиторию из пенсионеров и детей, которые проживают в Башкирии и в соседних регионах:

- Туристы едут к нам сами по себе, за природой и самобытностью, не надо строить иллюзии, что Европа поедет смотреть на Башкирию, сколько не пиарься, наши туристы находятся в радиусе 500-800 км, – отметил руководитель направления по туризму.

Только вот подобное высказывание лишь вызывает еще больше вопросов. Башкирский туризм в течение последнего времени как раз и развивался как внутреннее направление – для своих. В итоге же, о том, в каком сейчас состоянии находятся дороги, как развита инфраструктура, как обстоят дела с горами мусором на местах отдыха – обо всем этом никому даже рассказывать не нужно. Откровенная разруха. Второе, эта иллюзорная мечта о каждом жителе Башкирии, захотевшим приехать на Шульган-Таш и Торатау. К сожалению, туризм – это хобби, и любят его далеко не все, каким бы классным занятием оно не являлось. Многие к путешествиям относятся попросту равнодушно, и это нужно воспринимать объективно.

Но вернемся к самому форуму. Как и бывает на таких мероприятиях, каждый участник высказал свою заготовленную речь. В частности, Наталья Лукашина, руководитель проекта по формированию и развитию геопарка «Торатау» оптимистично поделилась прогнозами, что первые два года парк планирует принимать до 500 тысяч гостей в год, летом больше, зимой меньше. Но руководство постарается обеспечить объекты природного наследия такой нагрузкой, которая их защитит от возможного ущерба. Также сейчас в рамках проекта работают некоторые предприниматели, которые занимаются сувенирной продукцией, объектами питания, размещения. Но есть цель привести их к единому фирменному стилю геопарка, под единый бренд.

Спокойная часть круглого стола завершилась, когда пошли вопросы из зала. Многие делегаты приехали именно из районов в географической близости объекта. Как показала практика, предприниматели находятся пока в растерянности и недоумении, потому что проект туманный, четких ответов пока не сформировано. Многие небезосновательно беспокоятся, что на этапе инвестирования проекта будут привлечены спонсоры из столицы России и других районов, а местные бизнесмены не получат преференций, которых ждут.

КОНТАКТА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ИНВЕСТОРАМИ ПОКА НЕТ

К слову, как рассказали «Комсомолке» некоторые из участников, их уже обошли – даже на стадии формирования концепции не включили в работу над проектом. Они сейчас совершенно не понимают, кто отвечает за этот процесс, существует ли единый системный орган и чьи интересы он будет лоббировать. Все это покрыто туманом и неизвестностью. Никто из предпринимателей даже не знает, как попасть в число этих людей и как донести до руководства и представителей власти, что они готовы инвестировать миллиарды в этот проект, но не ждут целевую аудиторию из бабушек и детей. Они ждут активных путешественников из Японии, Кореи, Австрии, Германии, Финляндии и других развитых стран – туристов, кто активно посещает другие идентичные геопарки мира, со статусом «Юнеско». И этим людям нужны соответствующие условия.

Четкие ответы на вопросы от делегатов звучали от модератора форума, аналитика и индивидуального предпринимателя Радмира Сафина. Он отметил, что работа с проектом геопарка предстоит очень масштабная. Объект включает в себя 7-8 направлений по развитию. В работу должны подключиться практически все министерства. Он призвал предпринимателей, инвесторов кооперироваться и объединить инициативы в работе над геопарком. По его словам, на сегодняшнем этапе важным вопросом остается, какой механизм сотрудничества выберет Башкирия и представители бизнеса. Аналитик отметил, что в приоритете сейчас сотрудничество с республикой по схеме государственно-частного партнерства.

Но это мнение почему-то оказалось противовесным к тому, как мыслят чиновники госкомитета. Расхождение очевидное, так как правительство в лице руководителя направления по туризму предсказуемо лоббирует интересы муниципалитетов. Салават Нафиков открыто отметил, что в настоящее время в бюджете районов, которые находятся в пределах геопарка, доходы от туризма занимают ничтожную долю, и надо, чтобы районы начали зарабатывать на этом. А вот ответов на вопросы готов ли муниципалитет идти на встречу инвесторам и делать специальные условия для предпринимателей, планирующих развивать проект в интересах республики, не последовало.

БУДУЩЕЕ В ТУМАНЕ

По итогам круглого стола так и не стала понятна картина реализации проекта на башкирских шиханах Торатау и Юрактау. Ясно одно – все идет в каком-то замедленном темпе, и участники по разные стороны друг друга то ли не слышат, то ли не понимают. У геопарка по-прежнему нет инвесторов, его границы до сих пор не определены, никакой инфраструктуры и дорог нет. Все еще непонятно попадут ли уже существующие базы отдыха в состав объекта.

Руководитель бизнес-клуба «Торатау» при представительстве Башкортостана в Москве Руслан Сыртланов отметил, что без дорожной карты проекта крупные московские инвесторы даже не готовы вести переговоры об инвестициях. Хотя ранее Салават Нафиков озвучил, что в проекте предусмотрено два года на реализацию около 70 пунктов дорожной карты.

Все это как-то совсем не вяжется, проект пока даже сложно представить теоретически, а до реальности там совсем далеко. Но все, конечно же, покажет время. «Комсомольская правда» будет следить за реализацией проекта.