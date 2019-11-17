«Олег около двери лежал, а его друг за рулем сидел»: в гараже в Башкирии обнаружили тела двоих подростков

Всю Башкирию взбудоражил несчастный случай, произошедший накануне, 16 ноября, в городе Стерлитамаке. Двое 16-летних подростков – Яромил и Олег – были обнаружены мертвыми в гаражном боксе, расположенном по улице Лесной.

По предварительной версии, юноши отравились угарным газом. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». В беседе с «Комсомолкой» друг погибших подростков Александр рассказал, что ребят нашел их 14-летний знакомый.

– Он звонил им, а телефон в гараже звенел и звенел, никто трубку не брал. Потом уже вызвали полицию, МЧС. Они открыли гараж. Олег около двери лежал мертвый, а его друг за рулем автомобиля сидел. Печка была включена в машине, бензин кончился. Они походу машину завели, чтобы согреться, и отравились, – поделился Александр. – Вчера полицейские осматривали все, фотографировали, проверяли, мелом что-то рисовали, следы снимали. Их в морг забрали. Сегодня должны привезти. Родители в ужасе.

Судя по фотографиям в соцсети, юноши активно увлекались автомобилями

Известно, что Яромил и Олег в этом году закончили девятый класс и поступили в местный колледж. Судя по их страницам в социальных сетях, они активно интересовались автомобилями.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Следствие проводит экспертные исследования и допрашивает очевидцев.