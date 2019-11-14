Чем занимаются школьники по субботам после перехода на пятидневку в Башкирии

С 1 сентября текущего года все школы Башкирии по указанию Радия Хабирова перешли на пятидневку. Со слов главы, учебный план должен был остаться прежним, и власти обещали, что зарплата у учителей меньше не станет. Субботу не планировали превратить в выходной – в этот день должны работать спортивные секции, а ученики посещать культурные мероприятия. «Комсомолка» решила узнать, чем занимаются теперь дети по субботам, довольны ли они и их родители, и как относятся к нововведению учителя.

ОБЕЩАНИЯ

В мае прошел первый родительский форум, на котором участники озвучили свои предложения по проведению тематических суббот в школах.

Идей была уйма – семейные туристические походы или экологический «субботник», на котором планировалось приучать детей к раздельному сбору мусора, экономить природные ресурсы, прививать любовь к животным и домашним питомцам. Также участники форума предложили идею, что для школьников можно организовывать походы в театры или музеи, устраивать литературные гостиные для чтения произведений башкирских писателей.

Родительское сообщество также предложило проводить этно-субботу: устраивать школьные и межшкольные межнациональные сабантуи, собирать родителей и детей на тематические мастер-классы. Выступили мамы и папы и за«Здоровую субботу», во время которой бы проводились уроки по стрессоустойчивости, психологии, здоровому питанию и здоровому образу жизни. На «Патриотической субботе» предложили встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ

На самом деле субботы у детей не такие активные и яркие, как изначально предполагалось. Практически по всех учебных заведениях подобные мероприятия проходят раз в месяц. То есть одна суббота месяца у ребенка отводится под культурное мероприятие, а в остальные субботы он отдыхает.

Например, в одной из школ Стерлитамака с начала учебного года прошло всего два мероприятия – одно было посвящено витаминам: детям рассказывали, в каких продуктах их много, а какие – пищевой мусор. Другое мероприятие было организовано в виде квеста ко Дню республики.

В одной из школ Советского района Уфы культурно-массовые мероприятия проходят каждую третью субботу месяца.

- Когда в школе проходят подобные мероприятия, посещать их нужно обязательно. Учителя отмечают в своем журнале, кто пришел, а кто нет. В одну субботу мы ходили в кинотеатр на фильм «Сестренка», там практически всю школу обязали. И однажды в субботу у нас в школе был «День Мустая Карима». День был интересный и насыщенный, но прийти на него нас тоже обязали. Сказали, если не придете, то хороших оценок не ждите, - рассказала ученица одной из школ района. - Нам пришлось приходить в этот день в народных костюмах, за них дополнительные оценки еще ставили. Учителя говорят: считайте субботу учебным днем и посещайте все мероприятия. На них обычно не ходят только те, кто ничем не интересуется, плохо учится.

«СДЕЛАЛИ НАМ РАБОЧИЙ ДЕНЬ!»

Не повезло школам, где и без того была пятидневка. Учителя возмущаются, что им сделали «рабочий» день, к тому же бюрократию никто не отменял – тут отчет напиши, здесь подготовь фотоотчет.

- Никому не нужны эти насыщенные субботы. Дети спать, отдыхать хотят в этот день, уехать к бабушке, но им приходится идти в школу. Я уж не могу промолчать о том, какая работа упала на плечи учителей – нам нужно подготовиться к мероприятию, провести его, потом составить отчет, отправить его руководству, еще и фотографии, бывает, запрашивают, - рассказала учительница из Уфы.

Зато некоторые родители остались очень довольны такими нововведениями – их дети стали увлекаться чем-то новым.

- После того, как у нас в школе прошла экологическая суббота, на которой рассказали про раздельный сбор мусора, мой сын-третьеклассник решил участвовать в научно-практической конференции и выбрал тему об утилизации твердых отходов. Он очень заинтересован, прямо глаза горят у него, - говорит родительница.