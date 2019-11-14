Форум этнической музыки «Мусафир» в Уфе собрал более тысячи участников со всего мира

С 10 по 12 ноября Уфа принимала Форум этнической музыки «Мусафир», организованный на Грант главы Башкирии. На три дня башкирская столица стала российским центром этнической музыки, собрав более тысячи участников форума из двадцати стран мира.

- Форум «Мусафир» - главное этническое событие не только для нашей страны. Уфу посетило много интересных экспертов, которые проявили огромный интерес к русской культуре, культуре Башкирии, - отметила Наталия Мясина, директор единственной профессиональной премии в России в области этнической музыки - Russian World Music Awards, ставшей партнером масштабного форума. Среди участников «Мусафира» оказались авторы и исполнители этнической музыки, менеджеры, продюсеры, организаторы крупнейших международных фестивалей, журналисты и эксперты в области авторских прав.

Программа форума включала музыкальные конференции, циклы мастер-классов, обучающие семинары, выставки, презентации новых проектов, off-программу для начинающих музыкантов. Среди гостей: агент, владелец агентства S.Production Ярослав Сартаков, менеджер и соучредитель Global Club Music Network Мириям Лия Бреннер (США), музыкальный продюсер Йоханнес Тойер (Германия), программный менеджер корейского шоу кейса Sori Festival Хан Джи Юнг (Корея), куратор и букинг-агент MORE ZVUKOV AGENCY Наташа Подобед (Германия), музыкальный журналист изданий Roots, Rough Guides Эндрю Кроншо (Великобритания), генеральный директор Musi Connect Italy Фабио Скопино (Италия) и многие другие представители мирового сообщества шоу-индустрии.

В первый день форума для гостей был организован этно-тур, где они могли поближе познакомиться с традициями и обычаями башкирского народа - пострелять из лука, покататься на лошадях, примерить национальные костюмы, узнать секреты знаменитого башкирского меда и, конечно, оценить национальную кухню - отведать кумыс, баурсак и чак-чак. Вечером первого дня в конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное открытие форума и концерт, в котором приняли участие Национальный оркестр народных инструментов под управлением Линара Давлетбаева, народный артист Башкирии Роберт Юлдашев с ансамблем «Курайсы» и студия танца «Guzal-dance». За три дня в рамках фестиваля выступили ведущие этнические коллективы со всей России: «Мерема», «Живая земля», Олена Уутай Подлужная, «Отава ё», «Алаш"», Zaman, HAUA, Handuhas, «Аргымак», «Йатаган», «Узорица», Zainetdin, Екатерина Ямщикова и другие. Основная программа форума проходила в конгресс-холле «Торатау», также были задействованы концертные и клубные площадки башкирской столицы - РК «Огни Уфы» и музыкальный ресторан MusicHall 27, где состоялось after-party в заключительный день форума. Главным событием форума стал шо-укейс – выступление этнических музыкантов в режиме нон-стоп перед профессиональным продюсерским сообществом из стран Европы и Азии. Организаторы мероприятия подчеркнули, что форум «Мусафир», прежде всего, стал образовательной площадкой для развития музыкального этнического искусства, призванной развивать и популяризировать языковую культуру народов, проживающих в Башкирии.

Группа Zaman - представитель современной культуры Башкортостана в ООН и ЮНЕСКОФото: Мила КИЯН

БАШКИРСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

- У нас в Башкирии шестьдесят три муниципалитета и в каждом из них есть брендовые этнические мероприятия, фестивали, направленные на сохранение богатой культуры народов нашей республики, России. Каждый праздник уникален, а фестивали, которые проводят в Уфе аккумулируют все лучше. Международный фестиваль «Сердце Евразии» начинался с одной симфонической ночи, - отметила министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заключительном круглом столе, которым завершился форум. - В этом году фестиваль «Сердце Евразии» прошел уже в четвертый раз, и мы каждый год стараемся привлечь на него ведущие этнические коллективы страны. Нам важен свежий взгляд на традиции в нашей республике и то, что происходило за три дня форума, - это огромная перезагрузка и для наших ребят.

Одним из самых ярких событий форума стал шоу-кейс, который собрал в «Огнях Уфы» ведущих этнических музыкантов из разных регионов страны, выступающих в режиме нон-стоп. Артисты получили уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство перед представителями мировой шоу-индустрии, получить приглашения на международные фестивали или заключить выгодные контракты. Одними из первых право представить свое самобытное искусство на международной арене получила башкирская группа «Аргымак», которую по итогам шоу-кейса пригласили выступить на всемирный музыкальный фестиваль Wind Music International в Тайване, который проводится с 1988 года и является крупнейшим фестивалем традиционной и этнической музыки во всей Восточной Азии. Это единственный фестиваль в мире - шестикратный обладатель самой престижной музыкальной премии – «Грэмми, так что выступать на нем большая честь для любого музыканта. Куратор фестиваля Су Инг Ю не сомневается, что группа «Аргымак» достойна представлять Башкирию на международной арене.

- Миру известна европейская культура, но рынок тюркской музыки в мире не представлен в должном объеме, - считает лидер группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. - Это наша ниша и мы дали шанс увидеть огромное многообразие культур и дать тем, кто будет продавать это на рынке world music, стать посредниками между их странами и Башкортостаном. Наши артисты показали себя на очень хорошем уровне, гости были очень довольны. Некоторые даже понятия не имели, что такое Башкортостан и Уфа. Многие тюркскую музыку воспринимали только через призму монгольской музыки.

Директора премии Russian World Music Awards Наталию Мясину так вдохновили участники форума, что она не удержалась и запела самаФото: Мила КИЯН

В рамках форума прошло вручение премий Russian World Music Awards - лауреаты были названы во время шоу-кейса в «Огнях Уфы». Хотя никого из башкирских артистов на этот раз в числе победителей, к сожалению, не оказалось, праздник это ничуть не омрачило. Музыканты порадовались за коллег, а зрители получили возможность за один вечер познакомится с лучшими российскими исполнителями жанра world music. К слову, все концерты и мастер-классы можно было совершенно бесплатно.

ВСЕМИРНАЯ ФОЛЬКЛОРИАДА-2020 СТАНЕТ САМОЙ МАСШТАБНОЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

Учредитель и директор премии Russian World Music Awards Наталия Мясина считает, что в будущем нужно расширить число участников шоу-кейса, что вызовет еще больший интерес публики будет полезно и для самих музыкантов.

- Необходимо соблюдать чистоту стиля, - считает Наталия Мясина. - Бывает человек с отличным голосом исполняет народные песни, но использует поп-ритм, а это уже не будет востребовано в Европе, в Америке.

Солистка группы Zaman Елена Муфтахинова - русская по национальности прекрасно поет на башкирском языкеФото: Мила КИЯН

Кстати, еще один из участников шоу-кейса - башкирская группа из Москвы Zaman, открывшая концерт в «Огнях Уфы», весной следующего года примет участие в фестивале World Music в Дании. Zaman представляет современную культуру Башкортостана в ООН И ЮНЕСКО и, вполне возможно, будет среди тех коллективов, которые выступят в Уфе в рамках VI Всемирной Фольклориады - 2020, которую башкирская столица будет принимать следующим летом. В рамках форума состоялась презентация фольклориады, обещающей стать самой массовой за всю историю ее проведения. В Дирекцию по подготовке и проведению фольклориады уже поступило более восьмидесяти пяти заявок со всего мира, тогда как в прошлый раз было только пятьдесят стран-участниц. По правилам каждую страну может представлять только один коллектив, так что выбрать представителя от России будет невероятно сложно.

- У нас только одна большая проблема: как показать всю богатую многонациональную культуру России, - поделился директор Республиканского центра народного творчества РБ Артур Алибаков, который раскрыл некоторые подробности будущего масштабного праздника фольклора. Он рассказал, что торжественное открытие VI Всемирной Фольклориады-2020 CIOFF состоится 18 июня в «Уфа-Арене». На следующий день, 19 июня, запланировано красочное шествие участников фольклориады по улицам башкирской столицы до Уфимского амфитеатра, где пройдет грандиозное этно-шоу под открытым небом. Фольклориада будет проходить и за пределами Уфы, в регионах - всего запланировано организовать семьдесят площадок по всей республике, где участники будут представлять свое самобытное искусство в течении двух летних месяцев - июне и июле. Церемония закрытия пройдет 1 августа в Уфе. Стоит напомнить, что в предстоящем году CIOFF будет отмечать 50-летний юбилей и проведение Всемирной Фольклориады в башкирской столице обещает стать особо красочным и масштабным. А что касается форума «Мусафир», то его планируют сделать традиционным, но в будущем внести некоторые коррективы: сделать основной упор на мастер-классы, а шоу-кейсы проводить параллельно с ними.