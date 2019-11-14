«Сыт по горло я вашим прожиточным минимумом!»: эксперимент «КП» завершился неожиданными последствиями

Жители России время от времени узнают в новостях о повышении «загадочной» цифры – прожиточного минимума. В середине 2019 года чиновники установили ее в размере 11 185 рублей. По их версии, именно на эти деньги целый месяц может прожить взрослый трудоспособный житель республики. В свою очередь, если ежемесячный доход ниже этой суммы, то человек считается бедным и может претендовать на помощь от государства. Ну что же, вызов принят!

ВЕРА В СЕБЯ

Вообще изначально для чистоты эксперимента я собирался прожить на заданную сумму полноценный месяц, чтобы прочувствовать все ограничения и неудобства, а также ощутить весь спектр эмоций. Но все пришлось экстренно прерывать на экваторе, потому что в дальнейшем это завершилось бы либо дракой с друзьями, либо увольнением, а возможно и серьезным преступлением.

Начиналось все неплохо, первая неделя ничего такого и не предвещала. Поначалу расстроило только, что из месячного бюджета в 11 185 рублей редактор сразу вычел мне сумму в 3 500 рублей как стоимость коммунальных услуг. Вот так одним движением жизнь ухудшилась сразу почти на треть. Ладно хоть мою квартиру не опустошили и разрешили пользоваться бытовой химией, которая уже была куплена ранее.

Ну ничего, думаю, парень-то я неприхотливый – умудрялся подкопить даже при не самой высокой зарплате. Всегда ориентировался в магазине с умом, никогда не транжирил. Присутствовала полная уверенность, что справлюсь. Ну не с неба же власти взяли эту сумму, все реально.

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ – БОДРЕНЬКАЯ

Дорога до офиса – на трамвае. Обед – с собой в контейнере. Полный отказ от алкоголя и сигарет. С культурными развлечениями тоже пока решено повременить.

Несколько простых расчетов привели к выводу, что максимальная сумма моих расходов за неделю не должна превышать 1921 рубля. Это значит, что в каждый день мои затраты должны укладываться в 274 рублей. Не так уж и плохо.

За день до начала эксперимента я отправился в супермаркет, чтобы закупить продуктов питания на несколько дней. Искал только желтые или красные ценники. С учетом скидок вот что вышло:

- Пачка макарон 500 грамм – 45 рублей;

- Две пачки лапши быстрого приготовления – 14 рублей;

- Блинчики с творогом на развес, 1 кг – 112 рублей;

- Фарш замороженный, домашний – 147 рублей;

- Лук репчатый, 1 кг – 14 рублей.

- Хлеб 1 шт. – 21 рубль.

Итого – 353 рублей. Вполне так бюджетненько. После похода в магазин до конца недели в моем кармане оставалось 1568 рубля.

Довольный собой я сразу же приготовил из фарша и лука гуляш по собственному рецепту и отварил две трети макарон. Забегая вперед, скажу, что этого мне хватило на два завтрака и два ужина.

Утро понедельника как всегда застало врасплох. Торопливые сборы, быстрый завтрак из макарон с гуляшом и вот я уже на трамвайной остановке. В нашем общественном транспорте есть возможность оплатить проезд банковской картой. Стоимость проезда в один конец – 18 рублей.

Как не трудно догадаться, мой обед в первый день состоял из заваренной лапши быстрого приготовления. Для пущей сытности я захватил из дома три куска хлеба. Чаем меня угостили в офисе. Все шло идеально – не чувствовал абсолютно никакого дискомфорта. Лишь слегка косо посмотрел на коллег, когда они вдруг на полдник толпой спустились в буфет и вернулись со всякими кексами и тортами. Никакой совести и чувства солидарности у ребят.

В супермаркетах огромный выбор продуктов со скидкамиФото: Рустем АХУНОВ

ПЕРВЫЙ КРИЗИС

В таком же спокойном режиме все продолжалось еще три дня. В магазине закупался только продуктами первой необходимости. И вдруг в четверг я неожиданно понял, что однообразная еда все-таки надоедает – организм просит чего-то другого – макароны стали совсем пресными, хотя ранее их просто обожал. Наступил первый кризис. Он был совсем небольшим, лишь слегка потускнели вокруг краски, в голову непонятно откуда начали лезть картинки со вкусным прожаренным мясом. Самое странное, что я смотрел вечером фильм, а почему-то всегда замечал, какая еда стоит у героев на столе. Вовремя осознал происходящее и решил ударить по кризису жаренной картошкой. Наличие собственного огорода в данном случае, облегчило мне задачу. Денег на картофель я не потратил, но вообще, осенью на него самая низкая цена – порядка 30 рублей за килограмм.

План с картошкой сработал ровно на день. Мое воодушевление стало медленно, но верно улетучиваться. На работе коллеги стали интересоваться, не голодаю ли я и как вообще у меня настроение. И это начало нервировать.

- Не голодаю, вес не теряю, все со мной хорошо! - с легким раздражением отвечаю я.

К концу пятничного рабочего дня все еще начали бурно обсуждать, как проведут все предстоящие выходные. И так громко. Их слова будто прямиком проникали в черепную коробку. Тут еще внезапно коллеги решили отправиться в караоке-клуб, где средний чек составлял около 2 000 рублей.

- С нами пойдешь?

- Очень смешно, - фыркнул в ответ.

Естественно, я не смог себе позволить такую дорогостоящую вылазку. Из развлечений мне максимум светили пешие прогулки.

Все выходные у меня было плохое настроение. Не из-за голода или недосыпа, просто я был вынужден во всем себе отказывать. В какой-то момент я понял, что из всего недельного бюджета потратил всего-то около тысячи рублей, и решил устроить себе праздник. Шаверма в забегаловке недалеко от дома с картошечкой фри обошлась в 200 рублей. Она действительно сделала меня счастливым, но только часа на два. В выходные в качестве гарнира я пробовал и гречку, и рис, плюс взял курицу. В недельный бюджет уложился и даже осталось рублей 150, только вот любовь к жизни потихоньку пропадала. Даже сама готовка превратилась в пытку.

Один и тот же гарнир каждодневно надоедает.Фото: Рустем АХУНОВ

«ОТСТАНЬ ОТ МЕНЯ!»

Понедельник – день всегда тяжелый. Но в тот день я проснулся с тяжелой головой. На минутку даже показалось, что заболел. Но градусник ничего не показал, давление в норме, так и побрел на работу.

В офисе все вновь началось с расспросов, как я себя чувствую. Теперь меня это не просто раздражало, а всерьез бесило. Привело это к тому, что я нагрубил одному из читателей по телефону (извините меня!), а затем подолгу не мог разобраться с простейшей заметкой, которую раньше писал минут за 10. А когда в полдень еще осознал, что с утра забыл свой контейнер с обедом дома, то я аж вскипел.

- Паша, с тобой точно все в порядке?

- Да отстань ты от меня. Чего докопался? Своих дел что ли нет?

В этот момент я уже понял, что всем сердцем ненавижу все вокруг. А еще я безумно хочу стейки и шашлыки. Никогда раньше не хотел, и вот на тебе.

Продуктивность на работе скатилась к нулю. Мои мысли начали путаться, стал взвинченным. Любой кто-то подходил ко мне спросить какую-нибудь банальную вещь, получал в ответ отличную порцию негатива. Вы слышали об энергетических вампирах? Вот я стал именно таким. При том это случилось внезапно, просто по утру накатило и бороться с этим было невозможно. Коллеги стали постоянно о чем-то шептаться в углу, обходить меня, и это бесило меня еще больше. Я даже перестал здороваться по утрам. Пару раз замечал, что я начинаю кричать при обычном разговоре. Это неожиданно было даже для меня самого, но ничего с этим не мог поделать.

В концовке второй рабочей недели на одной из планерок раздавали задание, и я вдруг вскипел из-за того, что мне предстояло отправиться на интервью. Всерьез сцепились с коллегой, я ему доказывал, что это его работа, хотя тема была совершенно не его. Себя я уже не контролировал. Дальше это продолжаться не могло. Редактор после долгого разговора принял решение, что все-таки стоит завязывать с экспериментом.

Главный вывод: по деньгам я уложился и даже что-то осталось, только вот как теперь налаживать отношения с коллегами – большой вопрос. Выяснилось, что основная проблема именно в психологии, а не в самом процессе приема пищи и выживании.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Алиса Курамшина:

- Каждые новые впечатления, в т.ч., новая еда, развивают наши нейронные связи и позволяют генерировать новые мысли и идеи. Соответственно скудный рацион угнетает творческие способности. Кроме того, ни для кого не секрет, что вкусная еда поднимает настроение. В своём плохом варианте это становится пищевой зависимостью, а в лайтовом варианте – простым способом поправить своё психологическое здоровье. Богатая по разнообразию пища помогает получать организму все необходимые питательные вещества. А дефицит многих веществ приводит не только к физиологическим, но и психологическим отклонениям. Так упадок сил, осенняя хандра, депрессивные состояния очень часто бывают связаны с недостатком в питании витаминов группы В, а также различных микроэлементов. Хорошо сбалансированная по составу еда способствует и психическому здоровью тоже.