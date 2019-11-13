В Башкирии участились случаи нападения на врачей скорой помощи: что делать медикам

Работа медиков и водителей скорой помощи опасна и трудна. Нередко на врачей и медперсонал нападают дебоширы, бьют их и угрожают расправой. Оскорбления, угрозы, провоцирующая видеосъемка – в таких условиях сегодня все чаще приходится работать медикам. Например, около 20% всех полученных в отрасли здравоохранения Башкирии травм – это именно нападения на медицинских работников. При этом часть случаев не попадает под официальную статистику, когда у работника не зафиксирована временная утрата трудоспособности, и он продолжает работать.

В Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения рассказали, может ли пациент вести видеосъемку, как защищаться врачам, и могут ли медики отказать в оказании помощи пьяным дебоширам.

С НАЧАЛА ГОДА – ДЕСЯТКИ СЛУЧАЕВ

С начала 2019 года в Башкирии зарегистрированы десятки случаев нападения на медиков.

В Уфе 4 января врач приехал на вызов в квартиру, где его ждал пьяный пациент. Агрессивный мужчина воткнул в глаз доктора шариковую ручку. По данному факту следователи провели проверку, а затем возбудили уголовное дело.

Неприятный инцидент случился 23 апреля с фельдшером скорой в Стерлитамаке. Врач приехал на вызов к пациенту, который, как выяснилось, страдал сахарным диабетом, но не отказал себе в удовольствии выпить 1,5 литра пива. После алкоголя мужчине стало плохо, и он обратился к медикам, потребовав и справку о нетрудоспособности, чтобы предоставить ее на работе.

Фельдшер пытался объяснить, что справки выдают только на станции медпомощи, но это вывело пациента из себя. Он разорвал документы в клочья, стал колотить врача по голове, а затем попросту запер его в комнате. Врач смог позвонить на станцию и попросить вызвать наряд полиции. Когда же пациент отвлекся, он сумел ускользнуть из квартиры.

В травмпункте у врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы, после чего он написал заявление на буйного пациента.

ДЕРУТСЯ ДАЖЕ МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ

Следующий громкий инцидент произошел 9 октября. В этот раз напали на водителя скорой помощи Чекмагушевской ЦРБ, который защитил фельдшера. Ночью на пульт приема вызовов скорой помощи поступил звонок: женщина сообщила, что получила травму ноги. В деревню бригада скорой помощи выехала без промедлений. У пациентки действительно оказался перелом ноги, от госпитализации она не оказывалась. А вот ее подвыпивший сожитель начал оскорблять фельдшера, требуя, чтобы его тоже посадили в машину. Пьяный мужчина оттолкнул водителя, который помогал фельдшеру втащить тележку с больной в машину скорой помощи, а затем нанес ему удары по голове и лицу.

Несмотря на травмы,водитель все же доставил больную в больницу, где ей оказали помощь. После побоев у него были зафиксированы ушибы верхнего века, головы и колена и сотрясение головного мозга.Профсоюз медиков направил в прокуратуру заявление о нападении на сотрудника скорой помощи.

Еще один случай избиения сотрудника скорой помощи произошел в Октябрьском: 23-летняя девушка позвонила на станцию и пожаловалась на сильную головную боль. Приехавшие на место медики поняли, что молодая пациентка изрядно выпила. В квартире находился также нетрезвый мужчина, который вел себя агрессивно: мешал доктору осматривать пациентку, а потом и вовсе напал на врача. Фельдшер попыталась оттолкнуть нападавшего, но тут вмешалась девушка, которая схватила металлическую палку и начала бить медика по голове и лицу. Когда женщина пыталась покинуть квартиру, обезумевшая пациентка брызгала ей в лицо дезодорантом.

Фельдшера спас участковый, который как раз вовремя зашел в квартиру с плановым визитом. Позже у медика были диагностированы многочисленные ушибы и ссадины лица. Нападавшую пациентку задержали, в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «побои». Буйной пациентке грозит до двух лет лишения свободы.

В Ишимбае буйный пациент обвинил врача-хирурга в том что «он пьяный и ударил в глаз».Впрочем, полицейские быстро выяснили, что виновник скандала ранее неоднократно задерживался и привлекался к уголовной ответственности. Например, три года назад этот пациент напал на медсестру больницы и пытался задушить ее зарядкой от мобильного телефона. Тогда уголовное дело по факту нападения не стали возбуждать, так как в полиции не нашли состава преступления.

Сейчас в профсоюзе медиков хотят добиваться привлечения дебошира к ответственности и получить с него компенсацию за клевету и оскорбление сотрудников.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ВЕДЕТ СЕБЯ АГРЕССИВНО?

Юрист Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Александр Клочков рассказал, как поступать медикам, которым приходится взаимодействовать с дебоширами:

- Если имеется непосредственная угроза жизни и здоровью пациента, то необходимо продолжить оказывать медицинскую помощь. Так, например статья 124 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неоказание помощи больному. Но это не значит, что медицинский работник должен безропотно сносить агрессию, оскорбления и побои.

Если же агрессивное поведение пациента или его близких делает невозможным оказание медицинской помощи или представляет угрозу жизни или здоровью самих медицинских работников или других пациентов, то необходимо прекратить амбулаторный прием или стационарное лечение.

При любом агрессивном поведении пациента или сопровождающих его лиц в первую очередь необходимо пригласить кого-либо из коллег в свидетели, чтобы не оставаться наедине с агрессивными людьми,и вызвать полицию. Желательно зафиксировать все происходящие события на видео, составить акт о произошедшем событии с указанием всех свидетелей, в том числе других пациентов и обратиться в соответствующие правоохранительные органы и в профсоюз работников здравоохранения, чтобы юристы профсоюза могли в дальнейшем сопровождать это дело, - советует юрист.

МОЖЕТ ЛИ ПАЦИЕНТ ВЕСТИ ВИДЕОСЪЕМКУ?

Многие медики жалуются, что в палате или приемном покое,где находятся другие больные, пациент снимает все действия медиков на видеокамеру. Юрист объяснил, что любая фото или видеосъемка, когда в кадр попадают лица других пациентов или медицинские документы с данными пациентов, запрещена.Федеральный закон«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сам факт обращения гражданина за медицинской помощью относит к врачебной тайне.

Альберт Абукаев, технический инспектор труда профсоюза работников здравоохранения, советует медикам сразу обращаться в правоохранительные органы, даже если вы получили незначительную травму.

- Такой инцидент также должен рассматриваться на работе как производственная травма. Обо всех подобных случаях тут же необходимо уведомлять непосредственного руководителя, службу охраны труда учреждения и председателя первичной профсоюзной организации. Даже незначительная травма спустя некоторое время может спровоцировать серьезные последствия для здоровья работника. Поэтому очень важно расследовать каждый несчастный случай и при необходимости оформить травму как производственную, в том числе и микротравмы. В этом случае, больничный оплачивается в полном объеме, а дальнейшая реабилитация идет за счет средств фонда социального страхования, - уточнил специалист.