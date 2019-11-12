2019-11-12T14:58:02+03:00
Общество

В ГИБДД назвали самые опасные дороги Уфы

Гаишники рассказали, где чаще всего происходят аварии, а где их вовсе нет
Эльвина АПАРИНА
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Большинство ДТП механические, но зачастую бывают и с пострадавшими.Большинство ДТП механические, но зачастую бывают и с пострадавшими.
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Каждый день в столице Башкирии происходят несколько сотен аварий. Большинство – механические, но зачастую бывают и ДТП с пострадавшими. Также уфимцы отмечают, что в городе есть аномальные места, где чаще всего бьются. «Комсомолка» узнала у отдела ГИБДД по Уфе про опасные зоны, действительно ли есть такие участки.

В Калининском районе Уфы таких мест сразу 15. Но самым опасным местом в Черниковке является перекресток улиц Интернациональной и Вологодской. За 10 месяцев 2019 года здесь произошло семь аварий, в которых пострадали девять человек.

20 таких опасных мест в Октябрьском районе. Самым сложным перекрестком считается перекресток улицы 50 лет СССР и проспекта Октября. С начала года здесь произошло 10 ДТП, в которых травмы получили 27 человек.

В Советском районе таких мест всего 10. Опасным перекрестком считается пересечении улицы Города Галле и проспекта Октября. В трех авариях здесь пострадали 10 человек.

Два опасных участка расположены в Орджоникидзевском районе Уфы. Один из них – перекресток улицы Российский переулок и проспект Октября. На этом участке произошло девять аварий, в которых 20 человек получили травмы. Второе опасное место – перекресток улиц Кольцевой и Мира. В семи ДТП здесь один человек погиб, семь пострадали.

В Кировском районе Уфы всего два таких места – оба участка расположены на автодороге Уфа-Оренбург. На 20 км трассы, недалеко от поселка Локотки, с начала года зарегистрировано восемь аварий с 29 пострадавшими. Второй участок – на 1 км автодороги рядом с остановкой «Школьной» – здесь в восьми авариях пострадали 10 человек.

Самый безопасный район – Ленинский. Здесь с начала года произошло всего несколько механических аварий без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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