С 2020 года жителей Башкирии ждет новый налог

Со следующего года жителям Башкирии, которые работают на себя и не платят налоги, придется все-таки отчислять часть своего дохода в казну. Республика вошла в число пилотных регионов, где с 1 января 2020 года введут экспериментальный «налог на самозанятых». По замыслу эксперимента, все, кто занимается предпринимательской деятельностью без регистрации, должны будут «легализоваться».

КТО И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ

Налог на профессиональный доход, как его называют федеральные власти, отныне должны будут платить все, кто работает на себя и имеет доход не выше 2,4 млн рублей в год. Список профессий, подпадающий под определение «самозанятость», довольно длинный. Здесь и парикмахеры, принимающие клиентов на дому, и массажисты, и репетиторы, таксисты, няни, ветеринары, визажисты и мастера-ремесленники, которые создают всевозможные игрушки, поделки и сувениры. По мнению республиканских властей, представители этих профессий сами заинтересованы в легализации своего заработка.

По условиям эксперимента, который помимо Башкирии стартует также в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях, самозанятые будут платить 4% в год от своего дохода. Но это только если их клиенты – простые граждане. Если же с ними будут рассчитываться и юридические лица, то сумма налога достигнет 6%. Эксперимент будет проходить 10 лет и по его итогам будет принято решение – вводить ли налог в том или ином виде на территории всей страны.

- Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков наложения штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, - резюмируют в пресс-службе главы Башкирии.

ПОЧЕМУ ИМЕННО БАШКИРИЯ?

С какой целью власти республики решили принять участие в эксперименте, и как может отреагировать на него рынок услуг? Могут ли самозанятые «уйти в тень», чтобы не платить налоги? На эти вопросы в беседе с «Комсомолкой» попыталась ответить эксперт БАГСУ, кандидат экономических наук, Лилия Султанова.

-По своей природе налогообложение граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций призвано пополнять бюджет. Соответственно, введение налога на самозанятых подразумевает именно увеличение доходной части бюджета, - говорит эксперт БАГСУ при главе Башкирии. - Введение данного налога, по моему мнению, это часть государственной политики – легализовать доходы граждан. Точно так же ранее государство ввело ограничения на оборот наличных денег и контроль над тем, чтобы расходы налогоплательщиков соответствовали доходам.

Мастерам маникюра на дому во избежание штрафа придется «выйти из тени»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отмечает Лилия Султанова, одна из причин, по которой власти Башкирии решились на этот эксперимент - в нашем регионе заработки в целом выше среднего по стране.

- Это обусловлено позицией Башкирии, как «региона-донора» на протяжении многих лет, и предпосылками роста экономики республики в целом. На эксперимент влияют данные о показателях рождаемости, количестве трудоспособного населения, перспективы экономического роста, - уточняет эксперт.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

По мнению Лилии Султановой, посыл башкирского правительства предельно ясен – проще ввести налог на профессиональный доход, чем заставлять людей регистрироваться как предпринимателей и штрафовать за незаконный бизнес. Более того, благодаря уже существующим механизмам налогообложения, власти смогут распределять доходы бюджетов разных уровней, не привлекая дополнительную «армию» налоговиков и прочих чиновников.

- Об официальных прогнозах по «уходу в тень» самозанятых граждан нам не известно. Вместе с тем, по оценкам экспертов, основной причиной отказа самозанятых от данной системы налогообложения может быть не столько нежелание платить налог, сколько опасение роста его ставки в будущем, - отмечает Лилия Султанова.

МНЕНИЕ

Мастер по изготовлению сумок ручной работы Оксана Коромыслова:

- По поводу ухода в тень, мы с коллегами об этом уже говорили. Ну, заработал человек лишние 2-3 тысячи рублей в месяц. Ну, купил, тёплые ботинки ребёнку или нужные лекарства… Кто обогатился-то? Тем более, в Уфе участие на ярмарках, где мастера выставляют свои работы, очень дорогое. Их организаторы, в том числе и торговые центры, где обычно проходят подобные мероприятия, деньги лопатой гребут. Вот, с них как, интересно, налоговая спрашивать будет?