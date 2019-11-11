2019-11-11T16:04:57+03:00
Общество

«Упаковка как всегда на высоте»: в Башкирии поймали известного на всю страну продавца анаболиков

При себе у мужчины обнаружили 2,5 кг «фармы»
Рустем АХУНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии поймали основателя известного интернет-магазина стероидов.

По данным собственного источника «КП-Уфа», 34-летний мужчина из Ишимбая занимался закупкой и реализацией сильнодействующих препаратов, способствующих наращиванию мышечной массы. Мужчину поймали с поличным прямо у гаража, где он хранил свои богатства. В общей сложности, у продавца изъяли порядка 2,5 кг сильнодействующих веществ в жидком и порошкообразном виде, а также инструмент для изготовления таблеток.

МАГАЗИН «У СУПЕРМЕНА»

Примечательно, что в сети мужчина называл себя «Кларк Кент» - в честь знаменитого по всему миру Супермена. С детства герой комиксов не отличался физическими данным, но после вмешательства специалистов приобрел суперспособности.

- Я добрался до вас со своим брендом «Супер Фарма». Хочу поделиться продуктом хорошего качества и отличной ценой. Доставка по России всего 500 рублей. Оплата через интернет, - писал продавец еще в 2017 году.

Судя по количеству положительных отзывов, стероиды «супермена» пользовались популярностью несмотря на то, что таблетки мужчина паковал прямо в грязном гараже. Впрочем, судя по отзывам на собственные стероиды, продавца это не смущало.

- Как всегда не заставила себя ждать доставка и упаковка как всегда на высоте. Теперь можно снова в бой идти! Огромное тебе спасибо ты настоящий мужик! – пишут покупатели запрещенных веществ в отзывах.

Мужчина всегда поддерживал беседу со своими покупателями и даже разъяснял, как нужно принимать то или иное средство. У его магазина насчитываются тысячи

ИСТОЧНИК KP.RU

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