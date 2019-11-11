«Уфа» так и не забила «Оренбургу», а фанаты подрались между собой

Гостевые матчи в нынешнем сезоне даются «Уфе» сложно. Если дома на «Нефтянике» получается «покусать» даже топ-клубы, то, как только команда выезжает за пределы республики, результат становится непредсказуемым. У «Оренбурга» нужно было обязательно выигрывать, так как ситуация в нижней части турнирной таблицы становится все сложнее.

Сама игра, в целом, вышла неплохой. Правда, не обошлось без нескольких крупных провалов в обороне. Так, оренбургские футболисты вполне могут сетовать на то, что судья просмотрел два пенальти. Оба раза с отрицательной стороны отметился Пуцко: в первом тайме он откровенно сыграл рукой, а в концовке матча влетел локтем в лицо Деспотовичу. Но главный арбитр Вилков смолчал. Как не заметил, одному богу известно.

«Уфа» ответила одним стопроцентным моментом. Андрей Козлов из-за пределов штрафной сходу вколотил мяч прямо в перекладину. Чуть бы ниже и гола не миновать – чуточку не повезло. Но именно нулевая ничья при такой игре была самым справедливым результатом.

- У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем? – вдруг высказался Вадим Евсеев. – Мы организованно сыграли, как и «Оренбург», не дали создать много моментов и сделать много подач. Лично меня результат устраивает. Могли больше, но по игре никаких вопросов нет: что планировали с игроками, то и выполнили.

ФАНАТЫ КОМАНД ПОДРАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ

Активные болельщики команд решили не ограничиваться футбольным матчем и устроили потасовку в центре Оренбурга. Сам конфликт продлился недолго – около минуты. Его участники быстро разбежались по сторонам, когда приехала полиция. Однако стражи порядка успели задержать 12 человек.

Если верить фанатам «Уфы», то они в составе 30 человек стояли в торговом центре. К ним сначала подошли болельщики московского «Спартака», живущие в Оренбурге, а спустя несколько минут напали еще 50 человек.

В отношении шести человек составлены административные дела за мелкое хулиганство. Материалы уже направлены в суд. По закону задержанным может грозить до 15 суток ареста или штраф в размере 2 500 рублей каждому.

КСТАТИ

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин получил вызов в основную сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Это стало полной неожиданностью как для руководства, так и самого игрока.

- Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошел наш тренер Николай Сафрониди и сообщил данную новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но все оказалось правдой, - поделился впечатлением сам футболист.

- Для нас вызов в сборную России Даниила – это огромная неожиданность. Для футбольного клуба «Уфа» это большое признание. Надо признать, что у Станислава Черчесова большой круг футболистов, которых он просматривает. Дальше все зависит от самого Фомина, - сказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

К слову, на минувшей недели появились слухи, что к Фомину активно присматриваются российские топ-клубы. В частности, в спортивных СМИ говорилось о серьезном интересе со стороны московского ЦСКА.