2019-11-11T13:49:37+03:00
Спорт

Как хоккеисты «Салавата» на Кубке Карьяла в Финляндии играли

Спортсмены уфимского клуба поучаствовали во всех матчах
Рустем АХУНОВ
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Никита Сошников за турнир забросил две шайбыНикита Сошников за турнир забросил две шайбы
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На минувшей неделе Континентальная хоккейная лига взяла недельный перерыв – в Европе начались игры Кубка Курьяла. Из состава уфимского клуба на матчи отправились пять игроков – защитник Артем Сергеев и нападающие Александр Кадейкин, Никита Сошников, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен (последние двое защищали цвета финского флага).

СОШНИКОВ СПАСАЕТ КОМАНДУ

Как это обычно бывает, основную часть российской сборной представляли игроки СКА и ЦСКА. Тем не менее, нападающие «Салавата Юлаева» смогли отличиться результативными передачами и голами. Во втором матче серии против сборной Швеции на 15 минуте встречи защитник Артем Сергеев отдал передачу нападающему «Торпедо» Дамиру Жафярову. Чуть позже Сергеев отдал еще одну результативную передачу нападающему «Авангарда» Кириллу Семенову. Лучший снайпер КХЛ Никита Сошников в этом матче забил два важных гола – первый на 52 минуте встречи, а второй в серии послематчевых буллитов. Этот бросок Сошникова помог команде одержать победу. Несмотря на это, сборная Россия оказалась на 3 месте итоговой таблицы.

МАННИНЕН ЗАБИВАЕТ ТОЛЬКО В СБОРНОЙ

У игроков сборной Финляндии дела на турнире обстояли лучше – по итогам соревнований они заняли второе место таблицы. Предсказуемо отличился в составе своей сборной нападающий Сакари Маннинен. В первый раз он успешно пробил буллит, назначенный после помехи нападающему, в матче против сборной России. Во второй раз Маннинен поразил ворота сборной Чехии. Звучит невероятно, но нападающий за две игры в своей сборной повторил свою голевую результативность за 25 матчей в составе «атакующих» звеньев «Салавата Юлаева». По-настоящему финну в составе уфимского клуба раскрыться до сих пор не удалось.

КСТАТИ

Примечательно, что капитаном относительно молодой сборной России назначили бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова. Хотя и прежде нападающего СКА вызывали в состав национальной команды, но ключевых ролей он там не получал. По всей видимости, на этот раз сыграл свою роль опыт и возраст самого дорогого хоккеиста «Салавата Юлаева» прошлого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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