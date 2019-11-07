В Уфе полицейские задержали автомобилиста, который разгромил парк "Ватан"

Уфимский парк «Ватан» в минувшие выходные стал жертвой вандалов. В ночь с 3 на 4 ноября в одном из самых примечательных мест города несколько отвязных автомобилистов устроили гонки. Для своих забав вандалы выбрали парковый комплекс и склон от конгресс-холла «Торатау», а после себя они оставили настоящий погром – повредили брусчатку, газон, декоративные решетки ливневой канализации.

Вдоволь повеселившись, злоумышленники уехали с места происшествия. Их «подвиги» заметили только утром: запись с камер видеонаблюдения оперативно передали в правоохранительные органы.

ЗАПЛАТИТ ШТРАФ

Одного из хулиганов правоохранителям все же удалось установить и задержать. «Пробить», кому принадлежит автомобиль, по государственным номерам, удалось благодаря видеозаписи, которая появилась в распоряжении сотрудников полиции.

Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из столичных колледжей. Молодой человек на автомашине «Дэу Нексия» катался по склону от конгресс-холла и серьезно повредил газон. Неизвестно, стал ли горе-водитель отпираться или сразу признал свою вину.

В ближайшее время совместно представителями администрации будет подсчитан ущерб от действий нарушителя. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают разыскивать остальных участников гонки.

Кстати, это далеко не первый случай, когда благодаря уличным камерам удается установить личности вандалов и преступников. Накануне в Инорсе с помощью камер раскрыли кражу комплекта автомобильных колёс. По предварительным данным, подозреваемый вскрыл тамбур, принадлежащий пенсионерке, и похитил колеса. Теперь 29-летнему мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.