На съемках фильма «Текст» Александра Петрова мучила бессонница, а Кристина Асмус была в состоянии аффекта

Специальный показ драматического триллера «Текст», в котором главные роли сыграли популярный артисты театра и кино Александр Петров и Кристина Асмус прошел в уфимском кинотеатре «Киномакс».

Прежде, чем приехать на встречу со зрителями, артисты успели сыграть в спектакле «Гамлет» - одной из самых популярных постановок Московского театра им. Ермоловой, гастроли которого с большим успехом прошли в башкирской столице в этот же день. Чтобы увидеть Александра Петрова и Кристину Асмус в шекспировской трагедии, где они сыграли Гамлета и Офелию, уфимские театралы не пожалели никаких денег - цена билетов доходила до семи тысяч рублей. Тем не менее, спектакль прошел с аншлагом, как, впрочем, и специальный показ, собравший в основном молодежь, которой были не по карману дорогие театральные билеты. Многие зрители пришли не с пустыми руками: кроме цветов и сувениров артисты получили в подарок оригинальные собственные портреты, выполненные местными художниками, которые явно произвели на них большое впечатление.

Александр Петров сыграл в Уфе ГамлетаФото: Мила КИЯН

В фильме «Текст» Александру Петрову досталась роль студента Ильи, попавшего за решетку по сфабрикованному делу - в ночном клубе ему подбросил наркотики молодой офицер полиции Петр, которого играет Иван Яковский. Илья, отсидев семь лет в колонии, хочет встретиться со свои врагом, сломавшим ему жизнь. В итоге разговор кончается трагедией - обидчик мертв, а его телефон оказывается у Ильи, который на время становится для всех Петром - с помощью мобильника он общается с коллегии, партнерами Петра, его родителями, девушкой, которую сыграла Кристина Асмус.

- Может ли описанная в фильме ситуация произойти в реальной жизни, например, с парнем с периферии? - первым делом поинтересовались зрители у Александра Петрова.

- Каждый из нас, в любом регионе страны, неважно артист или просто Илюха из Уфы, заслуживает уважения к себе. Это моя личная гражданская позиция, - отметил Александр Петров. - Если этот фильм смотрят в столицах, регионах, и он сможет что-то поменять, если власти обратят на него внимание и сделают какие-то поправки в законодательстве, которое нас защитит, я буду очень рад. На самом деле от этого ведь никто не застрахован. У нас это всегда было оружием каких-то структур против чего-то или кого-то и у нас есть шанс силой кино что-то изменить. Потому что на эту проблему закрывают глаза и есть шанс обратить на нее внимание. Мою душу это ощущение греет, так как в моей жизни есть знакомые, которым подбрасывали наркотики.

«ТАК ОТКРОВЕННО В РОССИИ ЕЩЕ НЕ СНИМАЛИ»

- Александр, а какая сцена в фильме далась вам особенно сложно?

- Самая сложная сцена в фильме не моя. Она принадлежит Кристине и Ивану. Мне все-таки играть было чуть проще, чем им. Когда я впервые увидел эту сцену, я, конечно, просто обалдел. Есть, конечно, разные жанры, разный цензор, но ребята - герои! Так откровенно в России еще не снимали. Я бы так не смог, правда, - признался Александр.

- Для меня сняться в такой сцене - это поступок, очень тяжелый, прежде всего, для меня самой - не стала скрывать Кристина. - Я человек дико рефлексирующий, даже короткую одежду на людях стесняюсь носить, дико стесняюсь на пляже. И для меня так раздеться, как требовал этот фильм, а он требовал именно такой вот манеры съемки, такой откровенности, такого предельного реализма, - это был какой-то вызов самой себе. Как-то преодолеть себя - это было трудно. Я была готова к ответу на то, что мне предъявят «диванные критики», которые мне и моему мужу пишут сейчас в директ: «это вообще трэш», «ты нелюдь», «как ты могла», «вообще гори в аду». Я была к этому готова, но для меня в первую очередь это был вызов себе. Мне было сложно. На пробах, когда Клим Шипенко, наш режиссер,предупредил, что будет такая сцена, я сказала: «Да без проблем!» А сама подумала: «Боже, что делать, если утвердят? Как это вообще сыграть?»

Кристина Асмус получила от башкирских поклонников букет ромашекФото: Мила КИЯН

- Кристина, а вы с первого раза сняли эту постельную сцену?

- Один раз был неудачный, самый первый. Мы там с Ваней случайно нажали на стоп, и доигрывали уже неизвестно для кого, - засмеялась Кристина. - И был второй дубль, но видимо я была таком состоянии дикого аффекта, что во всех интервью говорила, что дубль был один. Когда мне задали тот же вопрос в рамках специального показа «Арт» в Москве, я сказала: «Один дубль!». На что и Ваня, и Клим сказали: «Вообще-то, их было четыре!». В общем для меня, как и для моего мужа, это было удивлением, что их было четыре.

- У меня все было немного попроще, - признался Александр. - Было тяжело, но мы же не мешки ворочали или людей спасали - кино снимали. Ну, я ночами не спал - специально это делал, чтобы лицо в кадре было гораздо хуже. Прихожу на съемку, режиссер мне говорит: «У тебя лицо выспавшегося человека, снимать нельзя. Давай-ка ты коньячку грамм двести вдарь - и не спи. Чем хуже будешь выглядеть, тем лучше для фильма». Там ведь герой вообще не спит, ну, отрубается, конечно, на час-два. Но уставшие глаза гримом не сделаешь. Я уже внутренне себя стал настраивать спать часа по два. Не так, что хочу спать и не сплю. А, к примеру, можно пивка с друзьями попить до четырех утра, а в семь-восемь съемки начинаются - приезжаю в очень «хорошем» состоянии. Правда, бессонница потом в какой-то момент мучить сильно стала. Но мы же сумасшедшие люди, мы фанаты того, что делаем. И Кристина, и я, и Ваня, и Клим в нашей системе координат просто фанаты. Мы просто захотели сделать классное русское кино, которое будет интересно каждому, даже самого сноба зацепит и с ним что-то произойдет. Вот этого мы и добивались - не более того.

«НЕ НУЖНО СЛИШКОМ ДОВЕРЯТЬ ТЕЛЕФОНУ»

- Александр, мобильник в фильме чуть ли не один из главных героев, а какое место в вашей жизни занимает телефон?

- Новые технологии, конечно, нужно использовать, но,с другой стороны, не нужно слишком доверять телефону. Я задумываюсь о том, чтобы перейти на кнопочный, - признался Петров. - Например, у Константина Юрьевича Хабенского есть кнопочный телефон и есть планшет, где он делает все дела, сидит в интернете. У Машкова - кнопочный. Ну, стоит же задуматься об этом. А если серьезно, то стоит задуматься о том, что мы слишком доверяем этой маленькой коробочке и я себя сейчас бью по рукам, когда на отдыхе вижу какое-то красивое место, то пытаюсь его не фотографировать, а запомнить - это гораздо ценнее. Хочется меньше информации давать этому телефону. Его можно потерять, его могут украсть... Конечно, можно купить новый и есть пароль. С другой стороны, ты уже начинаешь думать: «А что, если кто-то подглядел твой пароль?». И потом, жалко не столько телефона, а волнует то, что он попадет в чужие руки.

Звезды фильма "Текст" увезли из Уфы портреты, которые им подарил уфимский художникФото: Мила КИЯН

- Александр, некоторые зрители жалуются, что «запикивание» мата в фильме мешает. Что вы думаете по этому поводу?

- Если говорить про мат, то я допускаю его в каких-то фильмах 18+, но только если он является художественным высказыванием, - ответил Петров. - К сожалению, в России нет такой комиссии, которая бы это решала. Мне очень хотелось бы, чтобы она была. Не то, что я такой революционер, но мне хочется что-то менять. У меня на этот счет есть это свое мнение – «запикивание», действительно, многим мешает. Ну, все же знают эти слова и, если вы пришли на этот сеанс, значит вам есть восемнадцать. Но также я понимаю, что если это разрешить полностью, то огромное количество фильмов будут неприятны для зрителей. Невероятную чушь будут с экранов говорить. А вот если создать специальную комиссию, в которую вошли бы кинокритики, Антон Долин, например, или еще кто-то, тогда бы они говорили: «В этой картине так и должно быть. И не надо лишать людей этой версии, так как она более эмоциональна и вызовет больше эмоций, а не хайпа от фильма».

«ЕСЛИ У ВАС БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ, ЕЗЖАЙТЕ В МОСКВУ»

- Что бы вы посоветовали студентам-актерам, которые хотят пробиться в большое кино?

- Я бы не хотела, чтобы это прозвучало как-то двусмысленно или обидно, но не нужно тратить время на задавание таких бессмысленных вопросов и получение ответов на них, - заявила Кристина Асмус.- Нужно просто фигачить и фигачить, каждый день писать всем, ходить на все пробы, кастинги, заполнять анкеты. Закрыты двери, стучитесь в окна. Заполняйте собой все кино и театральное пространство. Пробиться, действительно, сложно, везет не всем. У меня свой путь, у Саши свой. Я реально долбилась везде. Я не занималась ни в каких студиях, поступила в 2005 году в театральный - у меня не сложилось, отчислил Райкин. Потом встала и пошла работать. Поработала в двух театрах, поснималась в рекламе - и поступила в другой театральный институт. И с первого курса, пока мои однокурсники сидели на лекциях и зарабатывали красный диплом, бегала по кастингам. На 500-ый раз у меня все сложилось.

- Существует большая проблема у артистов, которые учатся в регионах - среди них огромное количество талантливых людей, но, если говорить по-честному, я бы советовал им поступать в московские театральные институты - это реальный способ заявить о себе, - включился в разговор Александр Петров. - Если говорить совсем откровенно и честно, то, если вы будете учиться здесь, то шансов нет. На ум приходит только один пример, когда пацаны из Перми стали известны на всю страну по сериалу «Реальные пацаны». Но это исключение из правил. А что делать тем, кто отучился в регионах? Идти работать в государственный театр в своем городе? Или ехать в другой город? Мне бы не хотелось, чтобы они понимали, что у них нет шансов пробиться в большое кино или они очень минимальны. Нужно разговаривать с министром культуры Мединским, донести до него, что такая проблема существует. Конечно, на всех московских вузов не хватит - может быть нужна система кастингов для фильмов по регионам. Но при этом я разговаривал с ребятами школы «Индустрия» Федора Бондарчука - они готовят кинорежиссеров, операторов, мультипликаторов, продюсеров, которые поехали по регионам и к ним пришло гораздо меньше людей, чем они ожидали. Может кто-то не поверил или плохо освещали.

- Я знаю огромное количество примеров - не только актеров, но и режиссеров, выпускников не московских вузов, которые успешно работают и в кино, и в театре, - добавила Кристина, - Вот Саша, когда подписывает свои фотографии, часто пишет: «Верь в мечту!». Так что если у вас большие амбиции, просто езжайте в Москву, потому что можно ждать годами и не дождаться ничего! Просто бейтесь за право сниматься во «Вторжении» и «Притяжении».