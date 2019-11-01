«Настолько было плохо, что я ушла в никуда»: бывшая учительница из Уфы откровенно рассказала об «адской» работе в школе

Перед самым началом учебного года молодая учительница Арина Мухаметова (имя изменено – Прим. ред.) решила, что с нее хватит, и написала заявление по собственному желанию. Работе в обычной уфимской школе она отдала четыре года и потратила кучу нервов. Девушка признается, что бросить работу и сменить род деятельности ее заставили серьезные причины. Это и «бюрократический ад», в который сейчас превратилась работа учителя, и натянутые отношения в коллективе, и мизерная зарплата.

О том, как выживают в школе молодые учителя, Арина рассказала в откровенной беседе с «Комсомолкой». Говорить о проблемах современной школы девушка согласилась только на условиях полной анонимности. По ее словам, в школе остались работать люди, которых она не хочет «подводить под монастырь».

«ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ДЕДОВЩИНА»

- Когда я только пришла работать, первое, на что обратила внимание – это как на начинающих учителей постоянно «скидывают» свою работу более опытные коллеги. Меня часто отправляли на различные совершенно не нужные семинары. Нередко молодняк за опытных учителей выполняет работу, которая вообще никак к школе не относится. Например, пишет курсовые их детям, - вспоминает Арина.

По словам бывшей учительницы, в школе, где она работала, царила, если так можно сказать, «интеллигентная дедовщина».

- Старшие буквально садятся на шею молодым и говорят, мол, мы в свое время также работали. Все время, что я провела в школе, я, по сути, работала круглые сутки. Там сложилась такая система, что если учитель знает или умеет больше остальных, например хоть немного понимает в компьютерах, то к нему выстраивается очередь из коллег. Одному презентацию сделай, другому ролик смонтируй, а некоторые вообще не могут с электронной почтой разобраться. И отказать вроде неудобно, - рассказывает девушка.

Причина, по которой начинающие педагоги не могут отказаться от выполнения чужой работы, довольно проста – они не хотят портить мнение о себе. Тем более, находясь в самом начале карьерной лестницы.

- Если молодые учителя, и без того заваленные не своими делами, кому-нибудь откажут, с ними просто перестают разговаривать. Сама с таким отношением сталкивалась. Я всегда готова помочь, но как только ты начинаешь помогать старшим коллегам, то не успеваешь делать свою работу. Приходится выбирать: либо бойкот от другого учителя, либо вовремя выполненное собственное задание, - делится Арина.

«ОНИ НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ»

Во время беседы бывшая учительница вспоминает интересный факт. Оказывается, за все время, пока она работала в школе, ни один из молодых специалистов не задержался там больше чем на год. Кроме нее.

- В последние несколько лет молодых учителей стало больше. Приходить то они приходят, но не остаются, потому что завалены чужими делами. Я очень люблю детей, мне легко с ними работать. И уроки я свои любила. Уволилась, чтобы больше не делать работу за других, - с горечью говорит экс-педагог.

Что касается бюрократии, от которой буквально воют учителя, то она и правда вышла за все возможные рамки. Правда, произошло это совсем недавно. Проблема усугубляется еще и тем, что часть всевозможных отчетов нужно составлять на компьютере, а учителя старой закалки, мягко говоря, с техникой не дружат.

- Они не хотят тратить время, чтобы научиться. Им проще сказать: «вон, молодая девушка, она умеет и выполнит это для меня». Нужно постоянно составлять графики, рисовать диаграммы и все это делается на компьютере. А им это делать тяжело. Более того, они и не пытаются вникнуть. Я все время предлагала, мол, давайте покажу и научу как надо! Никто и ни разу не согласился. Ответ всегда был один – нет, ты сделай и все. Они не хотят учиться, хотят, чтобы за них все делали, - сетует Арина Мухаметова.

ПРОВЕРКИ И БЮРОКРАТИЯ

Как рассказывает бывшая учительница, в конце прошлого учебного года в уфимских школах среди педагогов даже проводился опрос, с помощью которого чиновники хотели сократить бюрократию. Однако не все коллеги Арины смогли принять в нем участие – не было времени из-за большого объема бумажной работы.

Помимо работы с детьми, учителя вынуждены выполнять много не своей работыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Недавно появился электронный журнал. Казалось бы, это очень здорово – отмечаешь в нем все оценки и посещаемость и не нужно копаться в бумагах. Беда в том, что некоторые вещи нужно делать и в электронном виде, и в бумажном. Зачем электронный журнал вообще нужен, если обычный также нужно сдавать каждый месяц? – задает риторический вопрос экс-педагог.

Арина отмечает, что «текучка» - это не самая главная проблема. О ней учитель знает заранее. Неудобства доставляют «задания», которые то и дело «прилетают» педагогу сверху. Причем, как правило, учитель узнает о них буквально за пять минут до срока.

- Каждый день сваливаются какие-то проверки, которые всегда неожиданные. Например, приходит какое-нибудь письмо, скажем, в 16:50. Там написано: до 17:00 вы должны сдать какой-нибудь отчет. В том году так пришло задание – узнать, сколько у каждого ребенка весит портфель в каждый учебный день. Как будто родители должны были взвешивать его всю неделю и, в какой день рюкзак тяжелее всего, тот день мы должны были разгрузить. Как-то так, - вспоминает Арина.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Зарплата молодого учителя – отдельная тема для разговора. В беседе с нами Арина Мухаметова отметила, что оклад начинающего педагога зависит от множества факторов, таких как ставка, количество часов, дополнительная нагрузка и категория. За время работы в школе она каждый месяц получала разную сумму. В беседе с «Комсомолкой» она подчеркнула, что, будучи классным руководителем, стала получать даже меньше, чем без такового.

- Самая большая моя зарплата, как простого учителя, была в районе 25 тысяч рублей. А с учетом классного руководства я получала меньше 20 тысяч. В последний год работы у меня было больше всего часов, чем за все предыдущие, а зарплата – меньше всего, - вздыхает бывшая учительница.

ПЛЮСЫ ТОЖЕ ЕСТЬ

Работа в современной школе, это не только «интеллигентная дедовщина», постоянные проверки и бюрократия. Как говорит Арина, есть и плюс. Правда, единственный.

- После первого года работы у меня и мысли не возникло, что устала и хочу уволиться. А все потому, что мне очень нравилось работать с детьми. Сейчас я сожалею о том, что не выкладывала в соцсети счастливые моменты школьной жизни. Нет, это не было запрещено. Просто я не очень хотела, чтобы мои знакомые знали, где я работаю. Сложно сказать, почему именно. Скорее всего, я подсознательно знала, что не останусь в этой сфере навсегда. Некоторые старшие коллеги, с которыми я хорошо общалась и дружила, неоднократно говорили мне: уходи из школы и не оглядывайся, найдешь себе еще занятие по душе. Никто из опытных учителей не уговаривает молодых остаться, - говорит Арина Мухаметова.

- Я не жалею, что отдала школе четыре года своей жизни. Спасибо за это моим ученикам и их родителям, - заявила девушка в беседе с «КП-Уфа»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УШЛА В НИКУДА

Главной причиной своего ухода она называет тяжелую атмосферу и склочность в коллективе. По ее мнению, когда из 50 педагогов абсолютное большинство люди не молодые, это влияет на желание работать в школе. Арина уважает старшее поколение, но именно с возрастными учителями сложнее всего найти общий язык и договориться о чем-либо. Порой, их своенравное поведение и чувство собственного превосходства над молодежью может доводить до слез тех, кто послабее.

- Из-за того, что я все время делала не свою работу, у меня возникало чувство, будто я переживаю «День сурка». Порой, когда я стояла у доски и объясняла тему детям, я не видела результатов своей работы. А когда уволилась, поняла, что у меня все получалось. Мне и дети об этом сами говорили и родители сейчас пишут. Я скучаю по своему классу. Но в определенное время настолько было плохо, что я ушла в никуда, - делится сокровенным бывшая учительница.

Сейчас Арина Мухаметова временно безработная. Она решилась на кардинальную смену деятельности, и ищет работу в совершенно другой сфере. Возвращаться в школу экс-педагог не собирается, хотя время от времени вспоминает проведенные там годы. Естественно, в памяти оживают только добрые и хорошие воспоминания.

- Я не жалею, что отдала школе четыре года своей жизни. Спасибо за это моим ученикам и их родителям, - подытожила она.