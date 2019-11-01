В Уфе квартал с археологическим памятником застроят многоэтажками

На днях уфимская мэрия опубликовала постановление, согласно которому крупный застройщик «Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС) займется проектом планировки и межевания квартала в центре Уфы. Район, где в ближайшем будущем появятся многоэтажки, ограничен улицами Новомостовая, Пушкина, Заки Валиди и Проспектом Салавата Юлаева. Все бы ничего, если бы в этом квартале не находился археологический памятник – древнее городище «Уфа-II».

ЛАКОМЫЙ КУСОК

Власти Уфы уже давно засматриваются на «козырной» квартал №570. Участок в историческом центре города расположен так удачно, что от желающих возвести там новостройки, отбоя нет. Первый этап застройки этого квартала начался более 10 лет назад и сопровождался многочисленными митингами, голодовками и скандалами. Тогда в конфликте участвовали аж четыре (!) стороны.

К середине 2000-х годов квартал №570 представлял собой застроенный деревянными бараками овраг, зажатый между улицами Пушкина и Фрунзе. Внезапно власти Башкирии решили переселить жителей этих аварийных домов и снести их. Тогда же появилась турецкая строительная компания, которая предложила возвести на месте снесенных бараков современные многоэтажки. Инвестор и региональные власти ударили по рукам и… попали в водоворот затяжного конфликта.

Поначалу жильцы бараков радовались, что их переселят из аварийных домов. Но городские власти предлагали владельцам «гнилых» квадратов переехать в новостройки в Шакше или в Затоне. Люди, считая, что их обманывают, стали постоянно выходить на митинги и даже устраивать голодовки.

Вдобавок к митингующим жильцам бараков присоединились студенты и преподаватели исторических факультетов БГУ и БГПУ. Они, в свою очередь, выступали против любого строительства в этом квартале – нерадивые рабочие могли повредить или даже полностью уничтожить археологический памятник «Уфа-II».

Участок, на котором находится памятник, зажат между улицами Пушкина и Заки Валиди. Фото: ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа»

ПАМЯТНИК РАЗДОРА

Древнее городище, возраст которого оценивается примерно в 1,5 тысячи лет, был открыт еще в 1961 году. Как раз в середине 2000-х начались масштабные раскопки и тщательное изучение материалов. Некоторые археологи пытались доказать, что населенный пункт, который появился на высоком берегу Белой еще в начале нашей эры, никогда не прекращал своего существования. Проще говоря, руководители раскопок профессор Нияз Мажитов, доцент Альфия Султанова и директор научно-производственного центра Фларит Сунгатов хотели доказать, что Уфе на самом деле более полутора тысяч лет.

Большинство башкирских и российских историков на основе научных исследований пришли к выводу, что древнее городище Уфа-II прекратило свое существование задолго до прихода в эти края русских стрельцов, и никакого отношения к современной Уфе не имеет.

- Доказательств того, что Уфе полторы тысячи лет на данный момент быть не может. Все выводы о возможном возрасте Уфы основаны на археологических находках, - подчеркнул профессор Института истории и государственного управления БашГУ Булат Азнабаев.

Активные раскопки археологического памятника начались в 2006 году и продолжались вплоть до недавнего времени. Историки делали все возможное и невозможное, что сохранить памятник и добыть как можно больше артефактов. Сейчас все находки с городища Уфа-II находятся в фондах Археологического музея и недавно созданного музея «Древняя Уфа».

- За время изучения памятника вскрыто около трех тысяч квадратных метров площади городища, получена колоссальная археологическая коллекция. Среди них изделия из драгоценного, цветного и черного металла, кости, стекла и полудрагоценного камня, глины. Встречается привозная импортная посуда, указывающая на связи жителей города со Средней Азией, Кавказом и другими регионами. Изделия из стекла и полудрагоценных камней являются импортом с сирийских территорий Византийской империи и Прибалтики, - рассказали «Комсомолке» в музее-заповеднике «Древняя Уфа».

Активные раскопки на «Уфа-II» начались в 2006 году, хотя сам памятник открыли более полувека назад

ЗАКУЛИСНЫЕ ИГРЫ

Третьей стороной конфликта в то время выступили республиканские власти. Администрации Муртазы Рахимова с одной стороны, было выгодно расселить бараки и застроить все многоэтажками, а с другой – удревнить возраст Уфы. Представьте себе, какую досаду могли бы испытать власти тысячелетней Казани, если бы удалось доказать, что башкирская столица как минимум в два раза старше! Но башкирским властям приходилось балансировать между трех огней, чтобы угодить застройщику, ученым-археологам и не допустить открытого бунта местных жителей.

Четвертым участником конфликта стали турецкие инвесторы. Они буквально шантажировали власти республики, убеждая их в том, что могут испортить им имидж. По логике застройщика, если бы договор не был исполнен, то ни один иностранный инвестор больше не захотел бы вкладывать деньги в Башкирию.

Противостояние сторон длилось несколько лет. В результате большинство бараков были снесены, а жителей расселили. На красной линии на улицах Фрунзе (Заки Валиди), Новомостовой и Пушкина построили три многоэтажки. Последний дом ввели в эксплуатацию только в 2015 году, застройщиком стал Фонд жилищного строительства республики.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ

Когда главой Башкирии стал Рустэм Хамитов, башкирские археологи предложили ему организовать на городище Уфа-II музей под открытым небом. Они всерьез считали, что это поселение и есть город Уфа, несмотря на то, что первое упоминание города на высоком берегу Белой появилось в 1574 году. Выслушав ученых, Хамитов мягко отказал им в создании музея под предлогом нехватки денег в бюджете.

17 октября 2019 года мэрия Уфы разрешила БНЗС начать работу по межеванию и проектированию квартала. Через полтора года компания должна представить проект будущей застройки. После этого должно начаться общественное обсуждение и только потом начнутся строительные работы. Свою «визу» под документом должны поставить Башкультнаследие, профильные отделы городской администрации, а также организации, отвечающие за инфраструктуру и коммуникации.

Во время раскопок археологи обнаружили множество уникальных артефактов. Фото: ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа»

ПОЗИЦИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

БНЗС еще не начали проводить работы по межеванию, а уфимские археологи уже забили тревогу. Они уверены, что при строительстве многоэтажек археологический памятник с высокой долей вероятности может быть уничтожен.

В музее-заповеднике «Древняя Уфа» прокомментировали сложившуюся ситуацию и развеяли все домыслы касательно будущего археологического памятника. Директор музея Гаухар Батталова отмечает, городище «Уфа-II» является объектом культурного наследия федерального значения и территория, где расположен археологический памятник, выведена из-под сплошной городской застройки.

- Земельный участок, который на правах аренды принадлежит ООО «Башкортостаннефтезаводстрой» является смежным с территорией памятника. В настоящее время идет процесс переговоров с БНЗС о разработке раздела об обеспечении сохранности городища при проведении строительных работ, - заявила директор музея «Древняя Уфа» в ответ на запрос «Комсомольской правды – Уфа».

Кроме того, Гаухар Батталова подчеркнула, что 23 сентября глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому на месте памятника появится «этноцентр» - археологический парк «Древняя Уфа». Этот проект стал частью так называемого «сентябрьского указа» главы республики – стратегию развития республики до 2024 года.