2019-11-01T09:11:34+03:00
Общество

Скандальная участница «Дома-2» из Башкирии: «Проект – это школа жизни»

Анастасия Иванова поделилась с «Комсомолкой» о тайнах жизни в периметре и своих планах на будущее
Антон СМИРНИЦКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Одна из самых ярких и неоднозначных участниц популярного телешоу «ДОМ-2» Анастасия Иванова пришла на проект 27 мая. Девушка рассказал о себе, что она родилась в Ишимбае, обожает путешествовать, а в будущем мечтает стать актрисой. На проекте Анастасия быстро заслужила славу роковой красотки и похитительницы мужских сердец, но мало кто знает, что за яркой внешностью скрывается тонкая и ранимая натура. Уроженка Башкирии поделилась с читателями «Комсомолки», для чего пришла на проект, легко ли завоевать любовь зрителей, и своими планами на будущее.

ХОТЕЛА ПРОВЕРИТЬ СВОИ СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

- Я пошла на телепроект «ДОМ-2», чтобы проверить себя, проверить свою выдержку и стальные нервы. Возможно, чтобы в чем-то себя изменить, может быть, стать более сдержанной, мудрой, - признается сама Анастасия. - Я неоднократно слышала, что «ДОМ-2» - это школа жизни. Мне было интересно посмотреть, на сколько меня хватит, и вот полгода я уже здесь.

Девушка рассказала, что перед приходом на проект не придумывала себе яркую историю, чтобы зацепить участников, ведущих и зрителей. В качестве пары Анастасия выбрала своего давнего знакомого Антона Шоки, с которым плотно общалась еще до проекта.

- Именно Антон и предложил мне прийти на «ДОМ-2», я ему стала всем – плечом, поддержкой, сестрой и мамой. Вместо дружбы он стал за мной ухаживать, но у нас ничего не вышло. В итоге Антон ушел, а я осталась в периметре, - говорит девушка.

С ПАРНЯМИ ИЗ БАШКИРИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОБЩАЮСЬ

Анастасия рассказала, что приехала в Москву абсолютно свободной девушкой. Более того, из-за серьезной психологической травмы девушка вообще не могла строить отношения и доверяться мужчина более двух лет. Все попытки найти свою любовь в родном городе оканчивались неудачей.

- Да и сейчас с парнями из Башкирии я практически не общаюсь, - улыбается Настя. – Поэтому всем было абсолютно наплевать, что я уехала на проект.

Еще девушка рассказала, что до прихода на «ДОМ-2» работала обычным менеджером по работе с клиентами в фирме: отвечала на звонки, организовывала встречи, вела переговоры. Параллельно подрабатывала фотомоделью, рекламировала и продавала одежду, а в свободное время занималась волонтерством – помогала бездомным животным.

- До прихода на «ДОМ-2» я и так редко смотрела его, а уж эфиры со своим участием не смотрю принципиально. Могу глянуть только нарезки из эфира, которые мои друзья выкладывают в интернет и отмечают там меня, - признается Анастасия. – А вот моя мама – давняя поклонница проекта и смотрит его каждый день. Она рада, что я пришла на «ДОМ-2» и гордится мной.

СЛОЖНО ПОСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ

А еще Анастасия Иванова призналась, что пять месяцев, проведенные на проекте, стали одними из самых сложных в ее жизни, но она воспринимает их как авантюру и школу жизни.

- Какими бы ни были сложности, мне нравится их преодолевать и идти вперед. У меня часто возникают мысли уйти с проекта, но люди за периметром мне советуют остаться, - говорит девушка. – Так что я действительно рада, что мне удалось здесь задержаться на столько месяцев, хоть и мне очень сложно строить здесь отношения. Что будет дальше – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Новости 24