Житель Оренбуржья подал иск на 100 триллионов рублей из-за блокировки страницы в соцсети

Житель поселка Первомайский Оренбургской области Виталий С. подал судебный иск на ФССП России и Mail.RuGroup на сумму 100 триллионов рублей. Он требует эту баснословную сумму в качестве компенсации за незаконную блокировку его страницы в «Одноклассниках».

История с блокировкой страницы началась летом этого года. Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» сам Виталий, его профиль заблокировали после того, как он обозвал мошенником одного мужчину. По его мнению, Роскомнадзор и судебные приставы заблокировали его страницу как раз из-за обвинений другого гражданина в мошенничестве. При этом не было никакого решения суда или какого-либо предписания – доступ на сайт просто прекратился и все.

14 октября суд первой инстанции отказал Виталию в удовлетворении иска, но он намерен его обжаловать.

Дело в первой инстанции рассмотрел суд в поселке Первомайский Оренбургской области

- Исковые требования касались не только возмещения вреда, причиненного заведомо незаконной блокировкой моей Интернет-страницы, но и обязательного принуждения о немедленном восстановлении доступа к ней. Заблокированной она была с 11 июля по 24 сентября 2019 года, т.е. в течение 2,5 месяцев подряд, - заявил «Комсомолке» инициатор судебного иска на рекордную сумму.

Виталий С. категорически не согласен с решением суда.

- Самого текста решения суда еще нет, поэтому как получим текст в письменном виде, тогда и обжалуем его, - говорит Виталий.

В качестве ответчиков по иску он назвал районный отдел ФССП по Оренбургской области, где он проживает, управление Роскомнадзора по Оренбуржью и Mail.RuGroup, владеющую сайтом «Одноклассники».

Он отмечает, что в своем отзыве на иск Роскомнадзор заявили, будто его страницу заблокировали всего на сутки, хотя по факту Виталий не мог зайти на страницу два с половиной месяца.

Иск Виталия С. уже называют рекордным

Гигантскую сумму иска в 100 триллионов рублей Виталий называет символической и демонстративной. Она должна показать, какой, по его мнению, бардак творится в судебной системе.

- ООО «Мэйл.Ру» заведомо незаконно, осознавая последствия принятия решения суда по исковому заявлению, рассматриваемому в Первомайском районном суде Оренбургской области, с 11 июля по 24 сентября 2019 года, заблокировали мою интернет-страницу и были пойманы и изобличены. Теперь ждем возмещения вреда, причиненного блокировкой, на основании решения суда, - подытожил Виталий С.