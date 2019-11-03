«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал разгромную победу над минским «Динамо» со счетом 9:1.

Стоит отметить, что у обеих команд в последнее время игры не задались. «Салават Юлаев» уступил дважды уступил на выезде – сперва «Сочи», а потом и московскому «Динамо». У минчан все намного хуже. Земля буквально уходит из-под ног главного тренерам Крэйга Вудкрафта – команда проигрывает уже в последних 11 матчах.

В этом матче Николай Цулыгин произвел необычную смену стартового состава. В первую тройку нападающих отправили Александра Бурмистрова. Вместо Григория Панина в легионерском звене вышел Павел Коледов. В четвертом звене вместо Гиматова, Солодухина, Семенова и Мухамадуллина вышли Баранов, Майоров, Гареев и Лисовец.

СОШНИКОВ НАЧИНАЕТ

Открыл счет в матче на 13 минуте лучший снайпер «Салавата Юлаева» Никита Сошников. Он получил передачу от Сакари Маннинена и с удобной руки аккуратно пробил в ворота Йонаса Энрота с близкого расстояния. Уже через 20 секунд хозяева усилили преимущество – Александр Кадейкин из-за ворот получил шайбу от Владимира Жаркова и забросил шайбу между щитков вратаря. Такой блицкриг вывел и без того неустойчивых гостей из колеи. Затем в первом периоде были голы Жаркова и Захара Арзамасцева на 16 и 19 минутах соответственно.

К слову, сразу после четвертой шайбы хозяев защитник минчан Олег Евенко устроил драку, которой, видимо, хотел встряхнуть своих коллег. В центре поля он схватил Жаркова за голову и левой рукой начал стучать соперника по голове. Уфимский форвард решил на отвечать зачинщику драки. В итоге нападавшего удалили до конца игры, а его команда 5 минут играла в меньшинстве.

В самом начале второго периода забитой в большинстве шайбой отличился Линус Умарк. Как известно, швед категорически отказывается забивать «простые» шайбы. Собственно, так произошло и на этот раз. Оказавшись прямо у ворот, швед сделал ложный удар по шайбе, хладнокровно выждал долю секунды и легко пробил в свободный ближний угол.

На 28 минуте встречи свою безголевую серию игр прекратил Тему Хартикайнен. Ветеран «Салавата» нагло вкатился на пятак закрывая шайбу корпусом и без лишних усилий поразил ворота голкипера. После этого главный тренер «Динамо Минск» сменил шведского вратаря на его юного сменщика Никиту Толопило.

Минчане лишили Юху Метсолу «сухаря» на 36 минуте встречи. Владислав Еременко успешно реализовал численное преимущество уже после 12 секунд после его начала. Форвард воспользовался тем, что его напарник закрыл обзор финскому голкиперу и забросил прямо от синей линии.

НАЧАЛИ ПРОВОЦИРОВАТЬ

Напоследок второго периода ворота Толопило, отыгравшего в этом сезоне лишь одну игру за свой клуб, «распечатал» Дмитрий Кугрышев. Он принял весьма воздушную «передачу» от защитника и с высоты двух метров отправил шайбу в ворота. Такой издевательский гол окончательно вывел гостей из себя. Защитник Кирилл Готовец набросился на Кадейкина, который разговаривал с судьей, и ударом клюшки повалил его на лед. По серьезному отвечать на провокацию минчан игроки «Салавата» не стали.

Восьмую и девятую шайбу хозяева забили в третьем периоде. На 47 минуте Сошников оформил дубль с передачи Линуса Умарка. «Специалист по «Витязю» совершил то, что он умеет делать лучше всего – снайперски пробил в свободную часть ворот с правой стороны площадки. После этого гости несколько раз пытались спровоцировать Хартикайнена на драку, однако вывести финна из себя так и не удалось.

Под завершение игрового времени Кадейкин оформил еще один дубль «Салавата» в этой встрече. Он получил голевую передачу от оказавшегося за ворота противника Кугрышева.

НАУЧИЛИСЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МОМЕНТЫ

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрафт объяснил поражение тем, что в его команде играют молодые игроки, которые не всегда могут выполнять задачу тренера и отсутствием лидеров. Отвечать на вопрос о том, почему конкретно команде не хватает дисциплины Вудкрафт не стал, посчитав, что журналисты пытаются вывести его из себя.

Николай Цулыгин подчеркнул, что его команда наконец реализовывать игровые моменты, а не только создавать их у ворот противника.

КСТАТИ

В КХЛ начинается перерыв на время еврохоккейного тура. Первая игра уфимского клуба состоится на выезде против рижского «Динамо» 12 ноября. В Уфе на большой хоккей можно будет посмотреть лишь 20 ноября - тогда башкирский клуб сыграет с «Кунь-Лунем».