«В магазинах трудно найти мясо лягушек и змей»: что вьетнамцы думают о жизни в Башкирии

«Я считаю Башкирию своей второй родиной», - признается 50-летняя вьетнамка Хуонг Дин Тхи, или, как ее называют русские друзья, Хуан. – «Здесь я провела самые счастливые моменты своей жизни и благодарна этому гостеприимному краю». Хуан живет в России уже 32 года, причем последние 20 – в Уфе. Женщина с удовольствием рассказала нам – как живут и чем занимаются вьетнамцы в Башкирии, как к ним относятся местные жители, а также поделилась любимым рецептом национальной вьетнамской кухни.

ПОЗНАКОМИЛАСЬ С МУЖЕМ, ВЫХОДЯ С РАБОТЫ

Хуонг Дин Тхи родилась в столице Вьетнама – Ханое и прожила там до 18 лет.

- Я появилась на свет в многодетной семье – у меня есть два брата и сестра, - говорит Хуан. – После окончания школы я решила отправиться на заработки в Россию, тогда многие так делали. Тут и уровень жизни выше, и работы больше. Я приехала в Челябинск и устроилась на обувную фабрику. Со мной вместе работали 150 девочек из Вьетнама, и мы совершенно не знали русского языка. Руководство фабрики даже нанимало нам учителя, и после работы мы учили грамоту. Уже через три месяца мы довольно сносно изъяснялись на русском и понимали, что нам говорят.

Вьетнамка часто уезжает к себе на родину, чтобы повидаться с мужем и родными

Там же, на обувной фабрике, Хуан встретила своего первого мужа – он работал в том же цеху, и однажды, выходя с работы, они встретились и познакомились. Вскоре молодые уже оформили брак, а в 1992 году родился сын Зун.

- Мой первый муж – русский, но при выборе имени для сына согласился на мое предложение. Сейчас Зуну уже 28 лет, он живет отдельно, у него своя семья, - рассказывает Хуан. – К сожалению, через несколько лет мы с мужем развелись, он остался жить в Челябинске, а я уехала в Башкирию.

В Уфе Хуан занялась торговлей – из Москвы привозила вещи, а потом продавала их на местном рынке. Там же и познакомилась со своим вторым мужем. Как признается женщина, «это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь». Через несколько лет родилась дочь, которую назвали экзотическим именем Тху Ан.

В Уфе у Хуан родилась очаровательная дочь. Теперь женщина мечтает показать ей Вьетнам

- Сейчас муж вернулся жить обратно во Вьетнам. Все-таки там все его близкие, как он сам признается, ни одна страна, даже самая лучшая, не заменит ему родины, - улыбается Хуан. - А я с дочерью осталась в Уфе. Здесь у меня пока работа, да и девочка учится в школе, у нее здесь много друзей. Не хочу пока ее отрывать от привычной обстановки. Кроме того, дочь пока совершенно не говорит по-вьетнамски, поэтому даже подумываю нанять репетитора, чтобы обучить ее родному языку.

С мужем и братьями-сестрами Хуан поддерживает связь: каждый день созванивается по видеосвязи, а при любой возможности приезжает во Вьетнам на 2-3 месяца. Потом – снова в Уфу, работа не ждет.

ГОТОВЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА И УГОЩАЮТ СОСЕДЕЙ

Работы у Хуан действительно много: если раньше она торговала на вещевом рынке, то сейчас арендует земельный участок, на котором сама выращивает овощи и зелень, а потом продает их на рынке. Зимой женщина подрабатывает в такси – возит своих земляков с рынка, а также привозит им еду на заказ.

- У всех есть мой номер телефона. Кому что понадобится, они звонят – и я еду на помощь, - улыбается Хуан. – Хочешь жить – умей крутиться, как говорится.

Как рассказывает вьетнамка, жить в Башкирии – спокойно и хорошо. Здесь прекрасный мягкий климат, без засухи летом и трескучих морозов под -50 зимой.

Хуан признается, что к башкирским зимам привыкаешь быстро. Главное - тепло одеться

- Холодно, конечно, зимой, но мы уже привыкли. Теплый пуховик, шапка-ушанка, валенки – и вперед, - говорит Хуан. – А еще мне здесь нравятся местные водители. Во Вьетнаме, например, машин не так много – в основном, все передвигаются на мотоциклах. И представьте: духота, пыль, все спешат, не соблюдают правила. А здесь красота, все строго и по закону.

А еще вьетнамка говорит, что природа в Башкирии такая же красивая, как и в ее родном Ханое – такие же зеленые горы и живописные реки и озера. Поэтому при любой возможности женщина с дочерью едет за город – купаться и рыбачить.

- Еще мне нравится башкирская национальная кухня, она очень разнообразная – и выпечка, и мясо, и суп. Хотя мы с земляками, когда собираемся вместе, всегда готовим наши национальные вьетнамские блюда, ведь в крупных супермаркетах сейчас можно приобрести любые продукты – любую рыбу, морепродукты и овощи, а также азиатские приправы и соусы. Единственное, что трудно найти мясо лягушек и змей, так что эти деликатесы удается попробовать только, когда приезжает к себе на родину, - признается Хуан. – Здесь же мы готовим нэм – рулетики из рисовой бумаги с овощами, свининой, лапшой, зеленью и грибами, жареный рис с морепродуктами. Часто на запахи приходят наши соседи, и мы с удовольствием всех угощаем, а потом разговариваем и поем песни.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ АЗИАТСКИХ ЖЕНЩИН

А еще вьетнамка поделилась секретами красоты и долголетия азиатских женщин, которые даже к старости сохраняют гладкую кожу без морщин и стройную фигуру. Оказалось, что все дело в правильном и сбалансированном питании, где мясу предпочитается рыба и морепродукты, много свежих овощей и зелени.

- А аптечным лекарствам мы предпочитаем нашу нетрадиционную медицину. Например, летом я собираю и засушиваю лечебные травы – зверобой, иван-чай, душицу, мать-и-мачеху. Этому научила меня мама, а ее – бабушка. Секреты передаются из поколения в поколение, - рассказывает Хуан.

А еще вьетнамцы отмечают новый год дважды – как и все россияне, 31 декабря, а второй раз – в феврале, согласно китайскому календарю. И если на первый новый год, как и полагается, ставят елку, то в феврале украшают свои квартиры бумажными фонариками и цветами сакуры (к сожалению, искусственными). Не обходится без празднования и других национальных праздников – дня матери, учителя и вьетнамской армии (профессия педагога и военного в этой стране очень ценятся).

- Мне все друзья говорят, что я очень добрый и отзывчивый человек, - улыбается Хуан. – Люди в Башкирии мне тоже очень нравятся – они открытые и добродушные. Здесь очень хорошо, но все же встретить старость и умереть я мечтаю в родном Ханое. Хочу любоваться на бескрайние зеленые горы, на синее небо. Таких красивых закатов, как у меня на родине, я еще никогда не видела. Но до старости мне еще далеко: пока во Вьетнам надо свозить дочь, ведь в последний раз она там была, когда ей было всего 11 месяцев.

ГОТОВИМ, КАК НАСТОЯЩИЕ ВЬЕТНАМЦЫ

Как приготовить настоящее вьетнамское блюдо «нэм»

Как говорят сами вьетнамцы, «Если ты не пробовал нэм, значит, ты не был во Вьетнаме!» Это традиционное вьетнамское блюдо напоминает завернутый блинчик или рулетик с разнообразной начинкой, но не из муки, а из рисовой бумаги. Хуонг Дин Тхи с радостью поделилась с читателями этого традиционного лакомства.

Нэм - самое популярное во Вьетнаме национальное блюдо. Фото: Википедия

Итак, чтобы приготовить вьетнамский нэм, нужно взять по 50 граммов рисовую лапшу и сушеные грибы (лучше вешенки) и замочить в холодной воде. Когда грибы станут мягкими, отварить их около 10 минут, нарезать кубиками и обжарить до готовности

500 граммов свинины нарезать некрупными кубиками и обжарить на растительном масле. Потом нужно натереть морковь на крупной терке и тоже слегка обжарить. Потом нарезать по пучку зеленого лука и кинзы.

В одной миске смешать свинину, грибы, зелень, рисовую лапшу, морковь, черный перец, порошок имбиря и пару столовых ложек рыбного соуса (ищите в любом супермаркете на полке со специями), после чего дать настояться и перемешаться вкусам на 15 минут.

Рисовую бумагу (около 30 кружков) смочить в холодной воде, на один край положить начинку и свернуть, формируя рулетики, после чего слегка обжарить на сковороде с каждой стороны.