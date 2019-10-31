«Уфа» вылетела из Кубка России

Черная полоса «Уфы» продолжается. Выезд в Москву на матч 1/8 финала Кубка России мог реабилитировать башкирских футболистов в глазах болельщиков после неприятного разгрома от главного аутсайдера премьер-лиги «Тамбова».

ЦСКА, конечно же, считался фаворитом, но команда сейчас переживает не лучшие времена – проигрывает всем подряд в Лиге Европы, наметился игровой кризис, после чего начался серьезный пресс со стороны СМИ и особенно болельщиков. Дошло до того, что закачалось кресло под главным тренером Виктором Гончаренко, которые буквально месяц назад считался чуть ли неприкасаемым.

СНЕГОПАД

В день матча в Москве зарядил снегопад. Зеленый газон начал покрываться снегом, и сразу стало понятно – игра будет непредсказуемой. Подобрать бутсы под такое скользкое покрытие оказалось делом из непростых. Также бросилось в глаза, что соперники не стали пренебрегать кубком и выставили фактически оптимальные составы. Да, кому-то дали отдохнуть (например, Акинфееву), но все вышедшие на поле были стопроцентными игроками основного состава. Победа требовалась и тем, и другим.

Тем и удивительнее, что происходило на поле. Несмотря на все кризисы, ЦСКА и «Уфа» все-таки команды разного уровня. У «армейцев» подбор игроков гораздо лучше, и по всем предстартовым раскладам именно хозяева должны были доминировать. В реальности голевые моменты возникали только у ворот Помазуна, которому пришлось демонстрировать все свои умения. Оборона ЦСКА, говоря откровенно, играла на уровне ФНЛ и защитники раз за разом допускали простейшие ошибки.

На 34-й минуте гости обязаны были открывать счет. Очередной непонятный пас назад привел к обрезу от Шарлии. Алиев бежал к вратарю в полном одиночестве. Ближайшим преследующим был свой же партнер по команде Емельянов. Шансов спастись у «армейцев» практически нет, но уфимский нападающий так и не решил, что делать – ни удара, ни паса, а только лишь какое-то неловкое движение. Помазун намертво зафиксировал мяч, Алиеву осталось лишь взяться за голову и пенять на снежный газон.

ЕВСЕЕВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ

У «Уфы» был еще один стопроцентный момент во втором тайме. Вновь выход один на один, и вновь хорошая игра вратаря ЦСКА. Правда и сам Бизяк пробил как-то совсем уж бесхитростно. Оборона хозяев продолжала выдавать шоу из ошибок. Алиев имел еще парочку ситуаций, но не мог как следует попасть в угол ворот.

Казалось, все идет к дополнительному времени и серии пенальти, и тут Гончаренко все-таки достал туз из рукавов. На третьей добавленное минуте к основному времени гол сотворили два игрока, вышедших на замену. Влашич увидел свободный коридор и выдал точнейший пас в штрафную на Бийола, а в словенце вдруг неожиданно проснулся Марадона. Двумя резкими движениями он оставил в дураках сразу двоих и без шансов для Беленова пробил в ближний угол.

Вадим Евсеев настолько был раздосадован происшедшим, что тут же ушел в подтрибунное помещение, не дожидаясь финального свистка. Понять его можно: выигранный по всем статистическим параметрам матч завершился поражением и вылетом из кубка. А ведь в субботу «Уфе» еще играть с «Локомотивом». Неприятная серия может затянуться.